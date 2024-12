HIEUTHUHAI bật chế độ mỏ hỗn, nói 1 câu mà fan sốc nặng

HIEUTHUHAI đang có những ngày “chạy show” miệt mài khi vừa kết thúc concert Anh Trai Say Hi D-3 tại Hà Nội không lâu, nam rapper tức tốc trở lại TP.HCM để trình diễn tại một đại nhạc hội ở TP.HCM. Ngay sau đó anh lại bay trở lại thủ đô để tham gia concert Anh Trai Say Hi D-4. Với lịch bay liên tục, người hâm mộ của HIEUTHUHAI đã có mặt để sân bay để dành sự ủng hộ, động viên cũng như dành tặng những món quà cho thần tượng. Tuy nhiên, trước sự “nhõng nhẽo” của fan, HIEUTHUHAI không ngại ngần “mỏ hỗn” khiến các fangirl cũng phải sốc nặng.

Clip HIEUTHUHAI gặp fan tại sân bay

Cụ thể ngay khi gặp thần tượng ở sân bay, các fan đã đến trò chuyện cũng như giao lưu với HIEUTHUHAI. Một fan còn “mách” nam rapper việc mình phải chờ đợi từ 6 giờ sáng. Những tưởng sẽ được giọng ca Ngủ Một Mình yêu thương, chiều chuộng nhưng “cú twist” khiến nhiều fan phải mắt tròn mắt dẹt. Theo đó, HIEUTHUHAI bật chế độ “mỏ hỗn” với fan: “Bởi vậy chờ làm chi rồi kể. Thấy chưa thấy chưa. Đừng có đợi”. Phản ứng của “tổng tài” HIEUTHUHAI khiến các fan “sốc nặng” và thích thú với sự “gia trưởng” của anh chàng.

Fan “mách” HIEUTHUHAI việc phải chờ đợi từ 6 giờ sáng

Nhưng ai ngờ anh lại “đáp trả”: “Bởi vậy chờ chi rồi kể. Thấy chưa thấy chưa. Đừng có đợi”

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên MXH, nhiều fan còn “bóc” HIEUTHUHAI cũng từng nhiều lần thể hiện sự “gia trưởng” khi người hâm mộ đứng chờ xem tổng duyệt dưới trời nắng nhưng anh vội “đuổi” về, không cho xem.

Dù “mỏ hỗn” và “gia trưởng” là thế nhưng người hâm mộ lại thấy ấm lòng vì sự quan tâm của nam rapper dành cho những khán giả yêu thương mình. Sau khi kết thúc đêm diễn cùng những người anh em GERDNANG cho sự kiện âm nhạc tại TP.HCM, HIEUTHUHAI sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội vào tối nay để gặp khán giả tại concert Anh Trai Say Hi D-4.