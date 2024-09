Tháng 7/2023, Jung Kook debut solo với single tiếng Anh đầu tay Seven, nằm trong album GOLDEN. Không mất quá nhiều thời gian để gây dấu ấn, Jung Kook và Seven nhanh chóng càn quét làng nhạc toàn cầu với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu được phá vỡ.

Seven debut ngay trên vị trí #1 Billboard Hot 100, vượt siêu hit Flowers của Miley Cyrus để trở thành ca khúc cán mốc 1 tỷ streams nhanh nhất lịch sử Spotify. Seven tạo nên cơn bão xu hướng, đưa UK Garage xâm chiếm châu Á. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Jung Kook - Seven

Trở thành “văn mẫu" làng nhạc, Seven được nhiều nghệ sĩ trẻ tham khảo để tạo nên ca khúc hợp thời cho riêng mình. Nhưng, điều này cũng vô tình tạo ra tranh cãi trái chiều, “lằn ranh” giữa lấy cảm hứng và sao chép mong manh hơn bao giờ hết. Mới đây, HIEUTHUHAI bất ngờ trở thành nhân vật chính trong cáo buộc đạo Seven của Jung Kook.

Jung Kook gây bão với bản hit toàn cầu Seven, liên tiếp phá kỷ lục dù anh chàng đang tạm dừng hoạt động

HIEUTHUHAI vướng cáo buộc đạo nhạc Jung Kook

Trên một diễn đàn showbiz, một bài đăng tiến hành so sánh sự giống nhau giữa instrumental của ca khúc Quay Đi Quay Lại - HIEUTHUHAI với siêu hit của em út nhóm nhạc toàn cầu. Sự tương đồng về mặt giai điệu, cả âm thanh drum bass đặc trưng giữa hai ca khúc làm dấy lên không ít tranh cãi.

18 giây so sánh gần như giống nhau khiến HIEUTHUHAI một lần nữa bị cuốn vào thị phi. Quay Đi Quay Lại là ca khúc được HIEUTHUHAI biểu diễn trong vòng đấu cá nhân tại một chương trình thực tế. HIEUTHUHAI sáng tác, Kewtiie sản xuất.

HIEUTHUHAI biểu diễn Quay Đi Quay Lại

Bài đăng này lập tức thu hút ý kiến trái chiều. Các fan Kpop chỉ ra, giai điệu của Quay Đi Quay Lại quá giống Seven. Thậm chí khi nghe instrumental, có thể hát luôn lời Seven trên nền beat của HIEUTHUHAI mà không va vấp.

Ở hướng ngược lại, fan HIEUTHUHAI cho rằng không có căn cứ chỉ trích nam rapper đạo nhạc. Việc hai ca khúc có sự trùng hợp về mặt giai điệu là chuyện “nhan nhản". Không thể chỉ dựa vào đây để kết luận Quay Đi Quay Lại là một ca khúc đạo nhái. Chưa kể, bản thân Seven cũng từng bị tố đạo nhạc.

Fan HIEUTHUHAI cho rằng không có căn cứ chỉ trích nam rapper đạo nhạc

Ở thời điểm phát hành, Seven gây nên một màn tranh luận lớn khi bị chính nhạc sĩ Yang Joon Young “chỉ mặt đặt tên". Bản hit của Jung Kook bị nghi ngờ “vay mượn trình tự thang âm” làm giai điệu chủ đạo được sử dụng trong Time of Mask của nhóm nhạc nữ Fin.K.L, phát hành năm 2000. Time of Mask được sáng tác bởi Yang Joon Young. Ca khúc b-side trong album SPECIAL của Fin.K.L quen thuộc với nhiều fan Kpop đời đầu. Cáo buộc này sau đó bị HYBE bác bỏ.

Bản hit Seven cũng từng bị cáo buộc đạo nhạc

Giữa lúc dân tình tranh cãi chưa có điểm dừng, Kewtiie - music producer “ruột" của HIEUTHUHAI đăng đàn phản pháo. Trên Threads, Kewtiie viết “Nốt nhạc bẻ đôi còn không biết nhưng rất thích nhận xét về âm nhạc, bớt đi”.

Kewtiie - music producer “ruột" của HIEUTHUHAI đăng đàn phản pháo

Kewtiie còn vào tận bài “phốt" bình luận đáp trả

Dòng trạng thái này thu hút tương tác cực khủng từ fan HIEUTHUHAI. Dù không đề cập đến vấn đề, nhưng ai nấy đều suy đoán Kewtiie đang muốn đề cập đến cáo buộc đạo nhạc. Trước đó, Kewtiie cũng vào tận bài “phốt" bình luận đáp trả. Sau khi Kewtiie đăng đàn, bài đăng tố HIEUTHUHAI đạo nhạc Jung Kook đã bị gỡ bỏ.

Tuy nhiên, nghi vấn này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chưa kể còn tạo nên cuộc tranh luận không hồi kết giữa các fan nhạc. Nhiều người cho rằng Kewtiie kiếm chuyện thị phi, “đánh tráo khái niệm" khi chỉ trích ngược khán giả là “không có kiến thức âm nhạc thì không được nhận xét".

Dòng trạng thái của Kewtiie "châm ngòi" cho một tranh cãi khác trên MXH Threads

Vốn dĩ, những vấn đề liên quan đến sản xuất nhac, trùng hoà âm - hoà thanh rất khó phân định rạch ròi. Chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Việc này tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trái chiều của cư dân mạng.