Vừa qua, Sơn Tùng M-TP tung MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - đánh dấu lần comeback thứ hai trong năm 2024. Với giai điệu vui tươi, catchy, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau nhanh chóng “thâu tóm" các BXH nhạc số, đạt #1 top trending YouTube một cách thần tốc. Đẳng cấp ngôi sao số 1 lần nữa được khẳng định khi lần quảng bá thứ 2 trong năm của Sơn Tùng diễn ra trọn vẹn, “phá đảo” kỷ lục đều đều. Về phần MV, Sơn Tùng lần đầu hợp tác với toàn bộ ekip Thái Lan, mời hot girl Pimtha đóng nữ chính.

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP

Ngay sau khi lên sóng, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Đơn giản mà hiệu quả, ai nấy cũng mê mẩn trước sản phẩm dễ nghe, dễ nhìn lần này từ Sơn Tùng. Tuy nhiên, ngoài những phản ứng tích cực, mới đây, MV mới của Sơn Tùng lại dính nghi vấn “mượn ý tưởng" từ MV Kpop. Đối tượng bị đặt lên bàn cân so sánh lần này là hit toàn cầu Seven của Jung Kook.

Sơn Tùng đạt thành tích khủng với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau

Ra mắt hè 2023, Seven nhanh chóng trở thành “biểu tượng solo Hàn Quốc" bởi loạt thành tích khó xô đổ. MV đầu tay của Jung Kook có sự tham gia diễn xuất của Han So Hee, được xây dựng theo kịch bản “yêu em 7 ngày 1 tuần".

MV Seven - Jung Kook

Phân cảnh nhà hàng nổi tiếng của Jung Kook và Han So Hee

Seven lấy bối cảnh thành thị, tập trung vào tương tác giữa nam - nữ chính, kể về hành trình dỗ người yêu của Jung Kook. Một trong những phân cảnh nổi tiếng của Seven là hẹn hò trong nhà hàng. Giữa không gian lãng mạn, Jung Kook ngồi đối diện Han So Hee tạo nên một trong những khung hình viral nhất của hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Cảnh trong MV Sơn Tùng có sự tương đồng về màu sắc, góc quay với MV Seven

Nhưng cách triển khai ý tưởng lại khác

Trùng hợp, trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Sơn Tùng và nữ chính Pimtha cũng có phân cảnh hẹn hò tại nhà hàng. Từ bối cảnh cho đến góc quay nam nữ chính ngồi đối diện nhau, màu sắc đều có nét tương đồng với phân đoạn viral của Jung Kook - Han So Hee. Nhiều ý kiến cho rằng Sơn Tùng có sự tham khảo nhất định từ MV Seven.

Điệu nhảy phất tay của Sơn Tùng

Cũng bị so sánh với Matsuri của Fujii Kaze

Trước đó, phần vũ đạo phất tay của Đừng Làm Trái Tim Anh Đau cũng bị cư dân mạng so sánh với Matsuri - Fujii Kaze. Dù chỉ trùng lặp 1 động tác, nhưng không ít người nhận xét Sơn Tùng mang đến tinh thần giống như nam nghệ sĩ đa tài người Nhật. Thậm chí, có bình luận còn gán cho Sơn Tùng vay mượn ý tượng vũ đạo Matsuri.

Tuy nhiên, lần này cư dân mạng lại đứng về phía Sơn Tùng. Những chi tiết bị chỉ ra giống MV Jung Kook hay vũ đạo Matsuri của Fujii Kaze đều vô cùng phổ biến. Phân cảnh nhà hàng khi phân tích kỹ cũng không quá giống với set up bối cảnh của MV Seven. Trong khi đó, ngoài động tác phẩy tay, điệu nhảy Sơn Tùng lăng xê cho Đừng Làm Trái Tim Anh Đau có nhiều động tác khác biệt so với Matsuri.

Tuy nhiên, lần này cư dân mạng lại đứng về phía Sơn Tùng

Trùng hợp một - hai chi tiết không thể bị quy chụp là vay mượn ý tưởng. Các fan BTS cũng cho rằng chỉ trích Sơn Tùng vì vấn đề kể trên là thiếu căn cứ. Bài đăng so sánh vấp phải vô số bình luận phản đối. Khơi gợi tranh cãi chỉ vì một vài sự tương đồng là khuấy động thị phi không đáng có.

https://kenh14.vn/mv-moi-cua-son-tung-m-tp-dinh-nghi-van-tham-khao-hit-toan-cau-cua-jung-kook-fan-bts-phan-ung-the-nao-20240612101104846.chn