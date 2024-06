Đừng Làm Trái Tim Anh Đau: Nỗ lực “trẻ hoá" của Sơn Tùng

Có thể thấy năm 2024 đánh dấu một Sơn Tùng rất khác, tập trung ra mắt sản phẩm “thực chiến” chứ không chỉ là các tuyên bố lớn lao mơ hồ. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau nhìn chung là một sản phẩm thú vị phần hình ảnh lẫn phần âm nhạc, đánh dấu một Sơn Tùng thoải mái, tự tin hơn khi mang đến những cảm xúc tích cực cho khán giả.



Chỉ sau 2 tiếng lên sóng, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vươn thẳng lên top 1 trending YouTube, thiết lập kỉ lục mới của Vpop. Ca khúc cũng giật luôn vị trí top 1 iTunes không mấy khó khăn. Với giai điệu “nịnh tai” cùng MV thú vị, dễ thương, khả năng đi đường dài của Đừng Làm Trái Tim Anh Đau cũng là điều được dự đoán trước.

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP

Còn nhớ khi Sơn Tùng ra mắt Chúng Ta Của Tương Lai, dù có rất nhiều nghệ sĩ khác của Vpop cũng tung dự án khủng trước - trong - và sau như Đen Vâu, Bích Phương, Suboi, MCK... nhưng anh vẫn trụ vững vàng top 1 trending trong 37 ngày. Với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, con đường giữ top 1 của Sơn Tùng còn thuận lợi hơn khi không có bất kì đối thủ nào đủ lớn ra mắt sản phẩm thời điểm này.

Giai điệu của Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đúng là điều mà khán giả Việt yêu thích: Dễ nghe, dễ nhớ và quá dễ thương!

Ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau được Sơn Tùng tiết lộ đã sáng tác hồi 4 năm trước, chung thời điểm ra mắt MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Giai điệu ca khúc rất catchy, với tiết tấu nhanh, âm hưởng rộn ràng vui tươi, Sơn Tùng xử lí giọng hát vô cùng bay bổng, quãng giọng trải dài thoải mái và đặc biệt là… rất nhiều lời, không gây nhàm chán như nhiều sản phẩm trước của anh. Sản phẩm lần này mang đến năng lượng tích cực tràn trề xuyên suốt 5 phút. Sơn Tùng hát rõ lời, nhấn nhá ấn tượng. Ghi nhận trước đó tại buổi showcase giới thiệu ở Hà Nội, Sơn Tùng chỉ cần hát một hai lần là fan đã thuộc lòng và hát theo.

Phần điệp khúc: “Vậy thì anh xin chết vì người anh thương, có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương”,... cứ ngỡ thuộc về một bản Pop Ballad “suy” nhưng Sơn Tùng đã thể hiện nó một cách “tếu táo”, cách phối khí hiện đại giúp phần lyrics bớt sến hẳn. Dù vốn từ và cách đặt ý tứ của Sơn Tùng trong các sáng tác cũng không có gì phát triển đặc sắc, không quá sâu sắc, vẫn chỉ là những câu từ lãng mạn đơn giản dành cho “người trong mộng" nhưng đặt để vào 1 ca khúc đánh tệp trẻ thế này thì hiệu quả. Đáng khen cho cách xử lí ca khúc của Sơn Tùng lần này rất chắc tay, tạo nên một tổng thể hấp dẫn. Sơn Tùng có thể không còn những con beat “thần thánh”, phức tạp khiến người nghe phải “wow" như khi làm với producer onionn. nhưng đối với 1 ca khúc dễ chịu như Đừng Làm Trái Tim Anh Đau thì nó hoàn toàn hợp lý.

Điều này hoàn toàn khác biệt trong 2 sản phẩm trước, đó là 2 sản phẩm thuần tiếng Anh: There’s No One At All và Making My Way. Phần hình ảnh của cả 2 đều khá “gồng” thể hiện một Sơn Tùng xa cách, nhiều suy tư, u uất với con đường nghệ thuật cũng như nỗi cô đơn khi ngồi ở vị trí “không ai dám ngồi”, để rồi chịu đựng những cảm giác “không ai chịu được”. Một Sơn Tùng cố gắng tách biệt ra khỏi đám đông, nhưng cuối cùng thì đám đông ấy cũng đã “quay lưng” khi 2 ca khúc tiếng Anh đã trở thành những nốt trầm khiến sự nghiệp Sơn Tùng đi ngang và dần bước về phía bờ dốc bên kia.

Còn với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, về mặt nội dung, khán giả tiếp nhận Sơn Tùng rất dễ dàng. MV khắc họa một Sơn Tùng “tưng tửng” vì câu chuyện tình yêu tưởng tượng khiến khán giả rất dễ đặt mình vào trong đó. Sơn Tùng là chàng nhân viên công sở khởi đầu một ngày làm việc có phần tẻ nhạt và lặp đi lặp lại của mình, nhưng cuộc sống của anh ngay lập tức lật sang một trang mới đầy màu sắc mỗi khi anh nghe giai điệu vui tươi đến từ “chiếc tai nghe” anh luôn mang bên mình. Đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào, từng bước chân của chàng trai reo vui theo nhịp điệu của tình yêu đang bay đến bên người con gái của anh.

Với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, khán giả thấy một Sơn Tùng thân thiện, vui vẻ hết cỡ, yêu cô gái từ khi còn “nai tơ" cho đến khi trở thành “ông chú” với bộ râu là quyết định cầu hôn trong tưởng tượng. Phần hình ảnh cùng kịch bản MV dễ thương, dễ chịu, cũng chẳng “đao to búa lớn” hay cần sự can thiệp của kĩ xảo nhiều như Chúng Ta Của Tương Lai. Trong thời điểm thị trường đã không mấy mặn mà với những MV “bom tấn”, drama ngập tràn xoắn não như giai đoạn mấy năm trước thì một MV với thông điệp tích cực, vui vẻ vẫn dễ dàng chạm đến trái tim khán giả hơn.

“Chemistry” giữa Sơn Tùng và Pimtha nằm ở mức tròn trịa. Pimtha là hot girl người Thái với nhan sắc không quá lộng lẫy nhưng vẫn “nịnh mắt" người xem. Tiếc rằng netizen ai cũng biết đàng trai lẫn đàng gái đều đã có chủ nên trong MV có muốn “soi” ra “chemistry” thì cũng khó. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng Pimtha có visual ở mức ổn, chưa thực sự xuất sắc nổi bật nếu so với dàn mĩ nhân Thái Lan. Trong khi với khả năng Sơn Tùng từng hợp tác được với Mai Davika 6 năm về trước, việc anh có thể tiếp cận với những tên tuổi lớn của showbiz Thái là điều không khó, nhưng sự lựa chọn nữ chính của Sơn Tùng lần này hẳn đang ẩn ý một chiến lược nào đấy.

Nữ chính lần này chỉ được đánh giá tròn trịa, chưa xuất sắc!

Sơn Tùng đã thành công mở rộng tệp khán giả?

Ở thời điểm “hoàng kim”, khi Sơn Tùng tự tin bản thân ở vị trí độc tôn, “nhất cử nhất động” đều được truyền thông và MXH “săn đón” thì sau hơn 12 năm hoạt động, hiện tại đã khác. Cái tên Sơn Tùng vẫn đứng “top 1 server" về độ phủ sóng nhưng sự mong chờ, háo hức, tâm lý đón đợi khát khao Sơn Tùng chắc chắn đã giảm nhiều. Sky - fandom của Sơn Tùng cũng đã lớn lên cùng thần tượng, đa số họ không còn là những cô gái 15-16 tuổi hay 20 tuổi để sẵn sàng “chiến" vì Sơn Tùng nữa. Họ cũng lớn lên và bận rộn, một thế hệ khán giả mới đã xuất hiện với nhiều sự khác biệt và điều này bắt buộc các nghệ sĩ - không chỉ riêng Sơn Tùng cũng phải thay đổi theo để phù hợp với thị trường thời đại. Cách người hâm mộ sử dụng MXH cũng đã khác, sự dịch chuyển về tỉ trọng của các nền tảng MXH đang dần được thấy rõ, và người nghệ sĩ thức thời là người biết nắm bắt và điều chỉnh sao cho đúng đắn.

Cách hoạt động trên MXH của Sơn Tùng khi xưa không còn phù hợp nữa: “im hơi lặng tiếng” thời gian dài, chỉ sử dụng khi đến đợt comeback. Mỗi lần trở lại, lại vô tình kéo theo sự rắc rối về chuyện đời tư hay các drama hậu trường. Thì ở lần này, với mật độ sử dụng MXH dày đặc hơn, phối hợp đa nền tảng với đa dạng các nội dung để “nhử” khán giả cho Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Sơn Tùng trở nên “thân thiện” trên MXH hơn rất nhiều. Việc tổ chức 7-Minute Stage để gặp gỡ, giao lưu, trình diễn cho fan nghe trước cũng cho thấy nỗ lực “chiều fan" của anh chàng.

Với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, khán giả đều cảm thấy ca khúc này có thiên hướng giống với Có Chắc Yêu Là Đây hay Muộn Rồi Mà Sao Còn, đều là những ca khúc mà Sơn Tùng “hồi teen", đẹp trai hết cỡ, cố gắng trở nên trẻ trung, đáng yêu và tạo dựng hình ảnh “boyfriend materials" mà fan nữ nào cũng thích. Cứ sau 1 2 ca khúc mang tính thử nghiệm làm sản phẩm đột phá như Making My Way, There's No One At All hay kể cả Chúng Ta Của Tương Lai, thì Sơn Tùng sẽ có những ca khúc “nịnh fan" như thế này dễ tiếp cận đến tệp công chúng trẻ, tăng sự yêu thích và trung thành của họ lên.

Với Chúng Ta Của Tương Lai trước đó và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, nhìn thấy rõ nỗ lực này của Sơn Tùng. Phần nào có thể thấy, Sơn Tùng đã dần dà mở rộng được địa hạt khán giả của mình: trẻ hơn và mới mẻ hơn thay vì chỉ tập trung vào tệp fandom Sky đã cùng trưởng thành, lớn lên với anh trong suốt gần 1 thập niên. Đây là tín hiệu tốt, và rõ ràng là nước đi đúng đắn của nam ca sĩ. Tuy nhiên, một điểm mà khán giả thấy khá rõ trong MV lần này, đó là… đến Sơn Tùng cũng không chiến thẳng nổi thời gian. Tuổi 30 của Sơn Tùng đã dần dà hiện lên. Visual của nam ca sĩ vẫn rất đẹp trai, nhưng ở một số phân cảnh, nếp nhăn và diễn xuất “dễ thương” của Sơn Tùng vẫn lộ ra một chút nào đó không thoải mái. Nhưng tổng thể, fan vẫn mê thôi!

Và một điểm cuối, có thể đoán được tham vọng tấn công thị trường Thái Lan lần thứ hai của Sơn Tùng với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Toàn bộ sản phẩm lần này được thực hiện bởi ekip Thái Lan, nữ chính cũng là một hot girl đình đám Xứ Chùa Vàng nên từ âm nhạc đến các khung hình, màu sắc đều mang “vibe” Thái Lan khá rõ rệt. Với việc giao lưu giữa 2 nền giải trí Thái Lan - Việt Nam ngày càng rõ rệt trong thời gian vừa qua, việc Sơn Tùng “Thái tiến” lần nữa sau Chạy Ngay Đi là điều không khó.

