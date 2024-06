Sơn Tùng lập siêu kỉ lục: top 1 trending chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, MV mới ngập tràn lời khen!

Khoảng 22h00 ngày 8/6, tức chỉ khoảng 2 tiếng sau khi ra mắt, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP chính thức đạt vị trí top 1 trending. Trước đó, chỉ khoảng 40 phút sau khi ra mắt, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đã xuất hiện ở ngay vị trí top 2 trending.

Với thành tích này, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành sản phẩm Vpop đạt top 1 trending trong thời gian nhanh nhất từ trước đến nay. Kỉ lục trước đó vốn do bản audio Đom Đóm của Jack nắm giữ ki đạt top 1 trending trong thời gian 4 tiếng đồng hồ và đã trụ vững trong suốt 4 năm qua, và đến nay Sơn Tùng chính thức lấy lại kỉ lục này. Sơn Tùng hiện đang giữ cả 2 kỉ lục về tốc độ lẫn độ dài của top 1 trending Việt Nam: Đừng Làm Trái Tim Anh Đau chạm đến top 1 trending nhanh kỉ lục (2 tiếng), Chúng Ta Của Tương Lai giữ top 1 trending lâu kỉ lục (37 ngày, đúng bằng giới hạn tối đa 1 ca khúc có thể xuất hiện trên top trending).

Top 1 trending chỉ sau 2 giờ với hơn 1.1 triệu lượt xem, trên 300 nghìn lượt thích.

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau mang đến một Sơn Tùng cực kì nhí nhảnh, "tưng tửng" từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Sơn Tùng là chàng nhân viên công sở khởi đầu một ngày làm việc có phần tẻ nhạt và lặp đi lặp lại của mình, nhưng cuộc sống của anh ngay lập tức lật sang một trang mới đầy màu sắc mỗi khi anh nghe giai điệu vui tươi đến từ "chiếc tai nghe" anh luôn mang bên mình. Đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào, từng bước chân của chàng trai reo vui theo nhịp điệu của tình yêu đang bay đến bên người con gái của anh.

Kết thúc MV là một cú twist đầy bất ngờ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi chàng trai quay trở về với cuộc sống thực tại.

Có thể thấy a khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau mang giai điệu vui tươi, rộn rã. Sơn Tùng xử lí giọng hát vô cùng bay bổng với sản phẩm lần này, và đặc biệt nghe rất rõ lời! Ca khúc cũng có cấu trúc khá mới mẻ, bất ngờ, thể hiện trình sáng tác ngày càng ấn tượng của Sơn Tùng. Cũng một thời gian khá lâu mới có một ca khúc mà Sơn Tùng vừa ra mắt đã ngập tràn trong đa số những lời khen, thay vì là những luồng ý kiến trái chiều phân hóa rõ rệt như các sản phẩm gần đây như Chúng Ta Của Tương Lai, Making My Way, There's No One At All,...

- Yêu đúng người nên nhạc về tình yêu hay liền!

- Lâu rồi mới có bài của Tùng nghe vui vẻ, yêu đời và tích cực vậy á.

- Trời ơi nghe được hết nguyên bài luôn, không cần sub, quá mừng.

- MV vui vẻ, vibe quá tích cực, quá ưng!

Một bình luận hot nhất hiện tại đến từ một người dùng YouTube khi anh tuyên bố nếu bình luận này được 1000 like, anh sẽ dùng ca khúc mới của Sơn Tùng để làm nhạc cầu hôn. Hiện tại, với mức độ phủ sóng của ca khúc, bình luận đã nhận về vượt xa con số 1000 like - và netizen đang rất nóng lòng chờ màn cầu hôn "đỉnh chóp" này!

Chuẩn bị có clip cầu hôn cực dễ thương!

