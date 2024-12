Chiều 15/12, Hùng Huỳnh tổ chức họp báo ra mắt MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, đánh dấu sản phẩm solo chính thức debut tại thị trường Việt Nam hậu Anh Trai Say Hi. Trước khi nhận được sự chú ý nhờ show thực tế, Hùng Huỳnh từng có khoảng thời gian làm thực tập sinh tại công ty Hàn Quốc ở Việt Nam trong 3 năm, sau đó tham gia show sống còn tại Trung Quốc. Nam ca sĩ từ bỏ cơ hội debut cùng nhóm nhạc để trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Sức hút từ Anh Trai Say Hi giúp dự án đầu tay của Hùng Huỳnh được khán giả quan tâm.

Tại buổi họp báo, Hùng Huỳnh được nhiều anh em trong chương trình cùng các đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng. Sự kiện như một "showbiz thu nhỏ" với những cái tên đình đám như Hoà Minzy, Đức Phúc, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Mlee, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh, Nicky, Đỗ Phú Quí, Kewtiie, Lou Hoàng, JSOL,... Sau khi giới thiệu MV mới với giới truyền thông, Hùng Huỳnh nhận về nhiều câu hỏi đáng chú ý xoay quanh sự nghiệp.

Hoà Minzy khéo léo giúp Hùng Huỳnh đỡ căng thẳng khi trả lời báo chí

Nữ ca sĩ đích thân "giải vây" cho Hùng Huỳnh

Là một tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động, Hùng Huỳnh và ekip khá run khi đến phần giao lưu Q&A với các đơn vị báo chí truyền thông, xoáy sâu vào những nghi hoặc về thực lực của bản thân. Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, Hoà Minzy đã ra mặt "cứu nguy" Hùng Huỳnh. Khả năng hoạt ngôn, khéo léo của Hoà Minzy đã giúp không khí dịu xuống không ít.

Hùng Huỳnh cũng bình tĩnh hơn đôi chút khi đối đáp với các anh chị báo chí. Nam tân binh khẳng định sẽ theo đuổi âm nhạc với hình ảnh 1 ca sĩ trình diễn, thể hiện nhiều khía cạnh tài năng hơn mà không bấu víu quá nhiều từ show thực tế. May mắn được khán giả yêu mến, Hùng Huỳnh sẽ chớp cơ hội này để phát triển sự nghiệp cá nhân. Hoà Minzy cũng đỡ lời, nói rằng Hùng Huỳnh mới chỉ là tân binh, sẽ cần thời gian để trau dồi và có thêm những kinh nghiệm trình diễn. Hy vọng rằng các anh chị báo chí truyền thông và khán giả sẽ đón nhận tân binh Hùng Huỳnh, cho nam ca sĩ trẻ thời gian để hoàn thiện.

Tương tác giữa Hùng Huỳnh và Hoa hậu Thuỳ Tiên được chú ý

Tương tác giữa Hùng Huỳnh và Hoa hậu Thuỳ Tiên được chú ý không kém. Anh Trai cùng nhan sắc Việt hot nhất nhì hiện nay như những người bạn thân khi ở cạnh nhau. Thuỳ Tiên dành lời khen cho sản phẩm đầu tay của Hùng Huỳnh. Được yêu cầu ôm lấy nhau, tương tác "sượng trân" của hai ngôi sao khiến dàn khách mời phấn khích. Biểu cảm ngại ngùng của Thuỳ Tiên khiến khán phòng bùng nổ.

Khoảnh khắc hai ngôi sao ngượng ngùng

Thuỳ Tiên chưa hết đỏ mặt sau khi ôm Hùng Huỳnh

Loạt hình ảnh tại họp báo Hùng Huỳnh chiều 15/12:

Đức Phúc - Nicky - Hùng Huỳnh

Music producer Kewtiie

Hoa hậu Thuỳ Tiên

Hoà Minzy

Lou Hoàng

Pháp Kiều

JSOL

Hải Đăng Doo