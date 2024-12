Vừa qua, concert Anh Trai Say Hi đã "chốt sổ" với 4 đêm concert bùng nổ thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm tại TP.HCM và Hà Nội. Ở concert D-4 trên sân Mỹ Đình, khoảnh khắc rơi vật thể lạ (miếng độn vai) của JSOL chính là khoảnh khắc viral nhất. Dù là moment khá khó đỡ, nhưng đây cũng là cơ hội giúp JSOL phủ sóng hình ảnh đến nhiều khán giả hơn. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, yêu mến chàng ca sĩ hài hước, chân thành và đẹp trai "10 điểm" này.

Anh Trai tóc hồng của Say Hi - JSOL

Anh Trai Say Hi chính là cơ hội "vàng" của JSOL. Sau khi tham gia chương trình, anh chàng nâng cấp độ nhận diện, fan đông hơn và trở thành một trong những Anh Trai hot nhất. Mới đây, JSOL "tái debut" cùng nhóm nhạc MOPIUS, tập hợp các Anh Trai đỉnh lưu của chương trình Say Hi. Nhưng ít ai biết, trước khi được săn đón như hiện tại, JSOL trải qua thời vào nghề vô cùng khó khăn. Nhất là vấn đề tài chính.

JSOL chia sẻ về quá khứ túng thiếu đến mức không có nổi 30 nghìn

Trong 1 phỏng vấn thời mới vào nghề, JSOL nghẹn ngào chia sẻ, có thời điểm anh rất áp lực chuyện phải thành công, túng thiếu đến mức không có nổi 30 nghìn: "JSOL đã ra mắt 3 - 4 sản phẩm nhưng đều chưa đạt kỳ vọng như tôi và công ty đề ra. Buồn lắm, đến mức bố mẹ hay gọi cho tôi, hỏi rằng tập luyện thế nào, có tiền chưa, có tiền trả nợ cho bố mẹ chưa. Tôi chỉ biết trả lời với bố mẹ là 'cho con thêm thời gian'. Chính xác là thời gian đấy tôi túng thiếu đến mức phải vay mượn. Có những ngày tôi không có nổi 30 ngàn để ăn bên ngoài.

Tôi thi rất nhiều cuộc thi, cứ liên quan đến âm nhạc là thi hết. Nhưng tất cả đều trượt. Rất may sau đó có DreamS gửi lời mời. Tôi vào Sài Gòn, ước mơ của tôi là được làm nhóm nhạc nhưng các bạn đều đi hết. Khi ấy công ty nói rằng chỉ cần tôi cố gắng thì anh chị sẽ cùng đi với tôi..."

Quá khứ của JSOL

Nghe những lời tâm sự này, nhiều fan xót xa cho JSOL. Quả thực, những năm qua JSOL cực kỳ nỗ lực hoạt động. Nam ca sĩ sinh năm 1997, lần đầu tiên ra mắt vào năm 2017 với ca khúc Mùa Thu Đi Qua (được khán giả biết đến với tên Lặng do Rhymastic sáng tác, biểu diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai).

Nhưng phải đến khi góp giọng trong ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa cùng Hoàng Duyên năm 2021, JSOL mới bắt đầu nổi lên. Những năm qua, anh chàng cho ra nhiều sản phẩm, nhưng không có bản hit nào quá ấn tượng. JSOL còn được cư dân mạng biết đến nhiều hơn qua kênh TikTok chuyên đăng tải về thú cưng.

Tham gia Anh Trai Say Hi, JSOL đã có cho mình cơ hội bứt phá, được khán giả yêu mến

Tham gia Anh Trai Say Hi, JSOL đã có cho mình cơ hội bứt phá, được khán giả yêu mến. Cũng tại đây, anh hiện thực hoá giấc mơ được làm nhóm nhạc, cùng 3 Anh Trai Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG thành lập MOPIUS. Hiện ca khúc Làn Ưu Tiên của MOPIUS đang đạt được những thành công nhất định, lọt top #7 Thịnh hành YouTube, đặt nền móng cho nhóm phát triển hơn trong tương lai.

JSOL đã hiện thực hoá giấc mơ nhóm nhạc cùng MOPIUS

Bản thân JSOL cũng thu về lượng fan hùng hậu. Tại sự kiện fan-meeting đầu tháng 11, JSOL khóc nức nở vì bản thân đã làm được. Anh cho biết đây là cơ hội cuối cùng để theo đuổi âm nhạc. Gia đình JSOL đưa ra "tối hậu thư" rằng nếu hết năm nay chưa thành công, anh sẽ phải từ bỏ đề lo cho công việc riêng. Và cuối cùng, người hâm mộ sẽ tiếp tục được theo dõi một chàng ca sĩ tài năng, kính nghiệp. Khán giả kỳ vọng JSOL sẽ sớm có sản phẩm cá nhân ấn tượng, tận dụng được sức hút từ chương trình thực tế.