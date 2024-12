Ồn ào nhất lúc này chính là trận chiến giữa Hùng Huỳnh - Kewtiie và fandom BTS tại Việt Nam. Ngày 15/12, Hùng Huỳnh ra mắt MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, đánh dấu sản phẩm solo đầu tiên hậu Anh Trai Say Hi. Là Anh Trai được chú ý sau chương trình, màn debut của Hùng Huỳnh khiến nhiều người quan tâm. Nhưng chưa được bao lâu, sản phẩm này đã bị tố đạo nhái vì tạo hình và nhiều phân cảnh tương đồng với MV Standing Next To You của Jung Kook.

Hùng Huỳnh - Chẳng Thể Nhắm Mắt (Prod. Kewtiie)

Jung Kook - Standing Next to You

Loạt chi tiết bị tố tham khảo

Hình ảnh của Hùng Huỳnh trong poster cũng bị tố vay mượn Jung Kook

Giữa lúc tranh cãi chưa ngã ngũ, Kewtiie - music producer của bài hát lần này có động thái "thêm dầu vào lửa". Ngày 16/12, Kewtiie cập nhật Threads hình ảnh của huyền thoại Michael Jackson, kèm chú thích "Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng". Dù không đề cập trực tiếp, nhưng ai nấy đều hiểu Kewtiie đang nhắm đến những Army chỉ trích Hùng Huỳnh đạo Jung Kook. Bởi hình mẫu Michael Jackson mà Kewtiie viện dẫn chính là cảm hứng của Jung Kook trong MV Standing Next To You.

Bài đăng chọc giận Army của Kewtiie

Bị chỉ trích, Kewtiie gỡ bài đăng kể trên, nhưng lại đăng tải nội dung khác khiến fan BTS càng "sôi máu" hơn. Cụ thể Kewtiie đăng ảnh album GOLDEN của Jung Kook, đồng thời thông báo give away cho 6 fan may mắn. Đến nửa đêm, bạn thân HIEUTHUHAI khoá trang Threads về trạng thái riêng tư. Army bị chọc giận, ngay lập tức lên kế hoạch tẩy chay sản phẩm âm nhạc của Hùng Huỳnh và Kewtiie trên mọi nền tảng.

Fan BTS tại Việt Nam lên kế hoạch tẩy chay sản phẩm của Hùng Huỳnh

Là fandom "thiện chiến" nhất không chỉ ở Kpop mà còn nổi tiếng toàn cầu, việc Hùng Huỳnh và Kewtiie vướng vào trận war với fan BTS chính là "lợi bất cập hại". Sáng 17/12, hàng loạt tài khoản của fan quốc tế nhóm BTS đã đăng đàn về việc Hùng Huỳnh đạo nhái Jung Kook. Từ khoá "Stop Coying BTS" trending với hàng nghìn bài đăng liên quan. Army Việt đã tiến hành mass trending cho HYBE, yêu cầu tập đoàn này "check var" sản phẩm đạo nhái.

Từ khoá "Stop Coying BTS" trending với hàng nghìn bài đăng liên quan

Hàng loạt tài khoản của fan quốc tế nhóm BTS đã đăng đàn về việc Hùng Huỳnh đạo nhái Jung Kook

Bên cạnh đó, bài hát Ngạo Nghễ ở tập Chung kết và Quay Đi Quay Lại của HIEUTHUHAI ở Anh Trai Say Hi cũng bị điểm danh. Trước đó, Ngạo Nghễ bị tố sao chép vũ đạo lẫn giai điệu của That That - PSY (ft. Suga), còn Quay Đi Quay Lại - HIEUTHUHI thì có giai điệu tương đồng với siêu hit Seven - Jung Kook. Nhưng ở hai lần trước, tranh cãi chỉ nổ ra trên MXH. Lần này, Army thực sự căng.

Hiện phía ekip Hùng Huỳnh vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc tham khảo MV Standing Next To You

Fandom BTS nổi tiếng "thiện chiến", chưa kể Jung Kook còn là thành viên có fan riêng đông đảo nhất, lớn mạnh toàn cầu

Hiện phía ekip Hùng Huỳnh vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc tham khảo MV Standing Next To You. Tình hình căng thẳng tiếp tục diễn ra trên Twitter. Bị một trong những fandom lớn nhất thế giới tấn công, sự nghiệp mới chớm nở của Hùng Huỳnh gặp nguy cơ.