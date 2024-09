Fan Kpop “nổi điên" với sân khấu đạo nhái của Anh Trai Say Hi

Sân khấu Ngạo Nghễ - phần thi nhóm của Anh Tú Atus, Rhyder, HURRYKNG và Isaac tại đêm Chung kết của Anh Trai Say Hi đang gây tranh cãi dữ dội. Dù đã 1 tuần trôi qua kể từ đêm cuối cùng phát sóng, nhưng làn sóng chỉ trích hướng về sân khấu này chưa dừng lại. Ngạo Nghễ khiến cả cộng đồng fan Kpop “nổi điên" vì những dấu hiệu sao chép trắng trợn.

Sự tương đồng giữa Ngạo Nghễ và That That

Trên các nền tảng giới trẻ như Threads, TikTok,... hàng loạt topic chỉ ra sân khấu Ngạo Nghễ đạo nhái các bản hit Kpop. Nổi cộm nhất là phân đoạn của Isaac - từ giai điệu cho đến vũ đạo như “sao y bản chính" That That của bộ đôi PSY - Suga (BTS).

Bên cạnh đó, đoạn rap của HURRYKNG dính cáo buộc tham khảo bản hit huyền thoại Bang Bang Bang của BIGBANG. Ca khúc này như một “nồi lẩu thập cẩm", mà điệp khúc hướng đến sự sôi động Idol - BTS từng truyền tài.

Phân đoạn của Isaac

tương đồng cả giai điệu lẫn vũ đạo của That That

Đoạn rap của HURRYKNG bị cáo buộc giống với Bang Bang Bang

Ngoài nghi vấn đạo nhái, Ngạo Nghễ còn bị chê lời sáo rỗng, nhảm nhí. “Hai tay đâu. Đưa lên mau. Chân đâu nhờ. Đưa lên luôn. Đầu nghiêng sang trái. Rồi sang bên phải. Tập trung nghe anh. Không ai được oải”, “Việc của anh là gáy (ò ó o) khi vừa mở mắt ra. Nhìn anh trông ngạo nghễ, cưng còn cay hơn ớt ma”… là những phân đoạn bị chê nhiều nhất.

Bài hát chung kết của bộ tứ Anh Tú Atus, Isaac, Rhyder và HURRYKNG còn bị chê sáo rỗng

Ngạo Nghễ do Rhyder, Hurrykng và Anh Tú Atus sáng tác. Ý tưởng sân khấu do anh cả Isaac và Anh Tú Atus cùng đảm nhận. Đối diện với làn sóng chỉ trích hướng về sân khấu Ngạo Nghễ, Isaac lên tiếng giải thích trên trang cá nhân: “Ngạo Nghễ là bài thi trong tập chung kết Anh trai say hi với tinh thần hài hước. Dành cho những ai chưa xem show”.

Nhiều người cho rằng không thể lấy lý do “hài hước" để bao biện cho một sản phẩm thiếu sự đầu tư, chỉn chu về nội dung

Tuy nhiên, phát ngôn này của Isaac tiếp tục vấp phải sự phản đối của các fan nhạc. Nhiều người cho rằng không thể lấy lý do “hài hước" để bao biện cho một sản phẩm thiếu sự đầu tư, chỉn chu về nội dung. Nhất là khi, bài hát này có quá nhiều điểm dính cáo buộc sao chép. Anh Trai Say Hi từ đầu mùa đã bị gọi là chương trình đạo nhái, việc này như giọt nước tràn ly khiến danh tiếng các anh trai ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phản ứng cư dân mạng (trích từ Threads) về sân khấu Ngạo Nghễ:

- Tôi không nhắc tới BTS, tôi không nhắc tới Kpop, vậy ai là người nhắc, có đủ tiền trả cameo cho người ta không mà nhắc vào? Fan Kpop đu chương trình này thì chắc không có fan 17 với nhóm B đâu vì chẳng ai đu bản nhái của sản phẩm nhà mình cả. Từ lightstick rồi choreography nhái của 17 tới bài That That của PSY feat Suga.

- Ngạo Nghễ cả đống phốt từ đạo nhạc, lyrics sáo rỗng. Một bài hát tệ.

- Làm nghệ thuật giờ dễ ha. Làm ra 1 sản phẩm cẩu thả kém chất lượng xong fan thì nói “làm cho vui” idol thì kêu “tinh thần hài hước” là xong chuyện rồi đó. Nói thẳng luôn là cái bài Ngạo Nghễ đó dở, trước support 365 mà quả này chịu. Không thể tin được là tư duy làm nhạc tệ hại như vậy.

- That That mix Bang Bang Bang, có chỗ nào khác không vậy?



- Bài hát như lẩu thập cẩm, nhạc thì That That, lời cringe thì thôi nhé.