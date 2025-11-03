Phương pháp thẩm mỹ giúp Bảo Thy trẻ mãi không già: Đứng cạnh "anh trai" kém 20 tuổi chính là minh chứng, fan sốc không chớp mắt

Xuất hiện trong livestage 3 của chương trình "Anh trai say hi" mới đây, Bảo Thy khiến khán giả không khỏi "sốc visual". Hơn Đỗ Sơn Nam, em út của show, tận 20 tuổi, tính ra cũng ngang tuổi mẹ của cậu, nhưng khi đứng chung khung hình, khán giả chỉ biết thốt lên, Bảo Thy dường như không già đi theo thời gian.

Ở tuổi ngoài 30, "công chúa bong bóng" vẫn giữ trọn nét ngọt ngào, trong veo như ngày đầu ra mắt. Làn da căng mịn, viền hàm thon gọn, ánh mắt rạng rỡ và nụ cười không hằn vết thời gian khiến nhiều người phải thừa nhận: Bảo Thy là minh chứng sống cho thẩm mỹ thời đại mới, không cần can thiệp dao kéo vẫn trẻ mãi không già.

Và bí quyết của cô hóa ra lại cực kỳ đơn giản: Thermage, công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao mà cô đã gắn bó suốt nhiều năm.

Thermage: "Vũ khí bí mật" giúp Bảo Thy không khác thời Miss Audition

Bảo Thy từng chia sẻ, sau khi sinh con đầu lòng, cô bắt đầu chú ý hơn đến làn da và sự thay đổi của gương mặt. Từ đó, cô kết thân với Thermage, phương pháp trẻ hóa không xâm lấn được mệnh danh là "phù thủy căng da" của làng thẩm mỹ hiện đại.

Chỉ sau 1 buổi làm Thermage, Bảo Thy thấy da mình căng mọng rõ rệt, các nếp nhăn li ti ở khóe mắt, rãnh cười mờ đi, đặc biệt là viền hàm được nâng lên rất rõ. Người đẹp khẳng định, hiệu quả này duy trì được cả năm nếu chăm sóc đúng cách.

Không dao kéo, không cần nghỉ dưỡng, không sưng hay bầm, Thermage trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều ngôi sao quốc tế và nay, là bí quyết giúp Bảo Thy "thăng hạng nhan sắc" giữa showbiz có hàng ngàn bông hoa cạnh tranh.

Thermage hoạt động như thế nào?

Thermage sử dụng sóng radio tần số cao (RF) tác động sâu vào lớp trung bì của da, giúp kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên - 2 "chất keo thanh xuân" giữ da săn chắc, đàn hồi.

Công nghệ này tác động đồng thời trên nhiều tầng cấu trúc da, vừa giúp căng mịn bề mặt vừa làm săn cơ mặt, cải thiện tình trạng da chảy xệ - nguyên nhân hàng đầu khiến khuôn mặt "già trước tuổi".

Sau 1 buổi điều trị: da được "hồi sinh" tức thì, độ đàn hồi cải thiện rõ rệt.

Sau 2-3 tháng: Collagen mới được tái sinh mạnh mẽ, mang lại hiệu quả trẻ hóa tự nhiên, duy trì 6 tháng đến 2 năm tùy cơ địa và chăm sóc hậu làm.

Không ngẫu nhiên mà giới thẩm mỹ gọi Thermage là "bảo bối của phụ nữ hiện đại" vừa nhanh, vừa an toàn, vừa cho hiệu quả lâu dài mà không cần phẫu thuật.

Ai nên làm Thermage?

Thermage là "cứu tinh" cho những ai bắt đầu thấy dấu hiệu lão hóa nhưng chưa muốn can thiệp dao kéo, đặc biệt là:

- Phụ nữ sau sinh: Da chùng, cơ mặt chảy xệ, viền hàm mất nét.

- Phụ nữ U35 - U45: Da bắt đầu xuất hiện rãnh mũi má, nếp nhăn li ti.

- Người giảm cân nhanh: Mặt hóp, da thiếu độ đàn hồi.

- Người muốn trẻ hóa nhưng sợ phẫu thuật, sợ nghỉ dưỡng lâu.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, chị em nên lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, được trang bị máy Thermage chính hãng, cùng đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ chuyên môn. Không nên ham rẻ hay làm ở spa không có giấy phép, vì Thermage yêu cầu kỹ thuật chuẩn xác và tay nghề cao.

Làm đẹp thời hiện đại: Giữ thanh xuân là quyền năng của phụ nữ

Nếu như thế hệ trước xem việc lão hóa là điều "bất khả kháng", thì phụ nữ thời nay như Bảo Thy lại chọn làm chủ tuổi tác. Với sự phát triển của thẩm mỹ thời đại mới, việc giữ da căng bóng, trẻ trung, tươi tắn không còn xa vời hay quá tốn kém.

Bảo Thy là minh chứng cho một thế hệ phụ nữ hiện đại: Tự tin, hiểu biết và biết đầu tư đúng cách cho nhan sắc bạc tỷ của mình.

Bởi đôi khi, không phải chúng ta sợ già mà chỉ sợ không đủ yêu bản thân để bắt đầu trẻ hóa sớm hơn một chút.

Từ "công chúa bong bóng" đến "nữ thần thanh xuân", Bảo Thy không chỉ giữ được ngoại hình không tuổi, mà còn lan tỏa tinh thần làm đẹp chủ động, biểu tượng của phụ nữ thời đại mới.

(Nguồn ảnh: FB)