Thế nhưng cuối cùng, anh ra đi vì AIDS.

Và khi các chuyên gia y tế mổ xẻ lại hồ sơ bệnh án, họ dùng đúng một chữ: “không thể tưởng tượng được” .

Nghề tiếp viên hàng không khiến giờ giấc sinh hoạt đảo lộn. Lưu Hạo (25 tuổi, Trung Quốc) thường xuyên bay xuyên quốc gia, ngày ngủ - đêm tỉnh, có khi chỉ sống bằng cà phê pha sẵn và thanh năng lượng.

Trước đây anh từng tụ tập bar, từng có thời gian “bay nhảy”, nhưng sau khi đồng nghiệp dính tin đồn HIV, anh tự sợ, tự kiềm mình lại, hạn chế tiệc tùng, ăn uống sinh hoạt ngày càng quy củ hơn, thậm chí chỉ bay xong là về thẳng chỗ ở.

Anh từng đi xét nghiệm: Âm tính.

Chính vì vậy, khi sau này xét nghiệm lại ra HIV dương tính , anh gần như ngã quỵ: “ Tôi đâu có quan hệ bừa bãi. Tại sao lại như thế này? ”.

Ảnh minh họa

Bác sĩ chỉ ra 3 điều lạnh người

Kết quả hội chẩn liên ngành cho thấy:

- Anh tiến triển thành AIDS cực nhanh.

- Tế bào miễn dịch CD4 tụt dốc chỉ trong 2-3 tháng.

- Không hề có lịch sử quan hệ nguy cơ cao.

Vậy virus lọt vào cơ thể từ đâu?

Các chuyên gia cuối cùng truy ra mấu chốt: Trong giai đoạn Lưu Hạo mệt mỏi nhất, anh thường ghé các phòng khám nhỏ gần khách sạn để truyền dịch, truyền vitamin “tăng sức”. Nơi đó không thuộc hệ thống bệnh viện chính quy, điều kiện kiểm soát không nghiêm, có nguy cơ dùng chung kim hoặc không khử trùng tuyệt đối.

Bác sĩ nói rất rõ: “Nhiều người không chết vì tình dục bừa bãi, mà chết vì một mũi kim bẩn”.

Góc cảnh báo dành cho tất cả chúng ta

HIV không lây qua ăn uống chung, ngủ chung phòng, bắt tay hay ôm nhau . Nhưng nó có thể đi thẳng vào máu qua kim tiêm tái sử dụng, truyền dịch tại cơ sở không đảm bảo, xăm - tiêm filler - truyền trắng ở spa chui.

Và 25 tuổi vẫn có thể mất mạng như trường hợp này.

Lưu Hạo được xác nhận tử vong vì AIDS giai đoạn cuối, kèm nhiều nhiễm trùng cơ hội. Cả ê-kíp điều trị trầm ngâm một thanh niên sống “tự thấy là sạch”, cuối cùng lại ra đi vì chính điều anh nghĩ là vô hại: truyền dịch ở nơi thiếu chuẩn y tế .

Bác sĩ nhắn nhủ: Đừng nghĩ “tiêm vitamin cho khỏe” là chuyện nhỏ. Đừng nghĩ “một mũi truyền dịch cho tỉnh người” là chuyện tiện. Quan trọng hơn là hãy chỉ làm bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào tại bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép chuẩn . Một phút bỏ qua chi tiết nhỏ… đôi khi đánh đổi cả mạng sống.

Nguồn và ảnh: Sohu