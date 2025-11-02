Đi tiểu thường xuyên sau khi uống nước là thận khỏe?

Thực tế, đi tiểu sau khi uống nước đa phần là phản ứng sinh lý bình thường. Thận có nhiệm vụ lọc máu, đào thải chất cặn và giữ cân bằng nước trong cơ thể. Khi uống nhiều nước, cơ thể sẽ tự động “xả” phần dư ra ngoài, điều này chứng tỏ cơ chế điều tiết nước diễn ra bình thường.

Nhưng không phải mọi trường hợp “đi tiểu nhiều” đều là chuyện tốt.

Nếu uống ít nước mà vẫn đi tiểu nhiều, đó mới là điều đáng lo. Kèm theo các dấu hiệu như: nước tiểu có bọt trắng, có lẫn máu, tiểu gấp, tiểu buốt, đau lưng, tiểu đêm nhiều lần… thì đây có thể là cảnh báo của hệ tiết niệu hoặc thận đang gặp trục trặc: viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiểu, thậm chí bệnh thận mạn.

Một số bệnh lý điển hình gây tiểu nhiều:

- Tiểu đường: đường huyết cao, cơ thể phải thải đường qua nước tiểu kéo theo nước, càng tiểu nhiều.

- Bệnh thận: chức năng lọc rối loạn, gây tiểu nhiều bất thường.

- Thuốc lợi tiểu: một số thuốc điều trị huyết áp, tim mạch làm tăng đào thải nước tiểu.

- Thêm một yếu tố khác: tối uống quá nhiều nước, dẫn tới tiểu đêm liên tục, dễ mất ngủ, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Vậy bao nhiêu nước tiểu mỗi ngày là bình thường? Người trưởng thành khỏe mạnh: khoảng 1.000-2.000ml/ngày, tùy theo lượng nước đưa vào cơ thể, mức vận động và thời tiết.

Uống nhiều, tiểu nhiều: bình thường. Uống ít, tiểu nhiều: cần kiểm tra.

Khi nào nên đi khám?

- Nước tiểu đổi màu, có mùi lạ.

- Đau vùng thắt lưng.

- Khát liên tục dù uống nhiều.

- Tiểu nhiều kèm sụt cân, mệt mỏi (nghi vấn tiểu đường).

Muốn thận khỏe, điều quan trọng nhất là thói quen sống: uống đủ nước, giảm muối, hạn chế đồ ngọt, không thức khuya, vận động thường xuyên.

Đi tiểu sau khi uống nước không phải điều xấu, nó cho thấy thận đang làm đúng chức năng. Nhưng nếu tần suất quá nhiều, bất thường, hoặc kèm theo các triệu chứng khác, đó có thể là “lá cờ đỏ”, cần khám sớm để tránh biến chứng.

Nguồn và ảnh: QQ