3 dấu hiệu sớm của ung thư gan nhưng dễ bị bỏ qua nhất

Ung thư gan là một trong những căn bệnh có tỷ lệ sống sót thấp nhất tại Anh, theo Quỹ Gan Vương Quốc Anh. Thống kê của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh cho thấy, mỗi năm có khoảng 5.800 người Anh tử vong vì căn bệnh này. Nguyên nhân một phần nằm ở việc ung thư gan thường chỉ được phát hiện khi đã tiến triển nặng, do các biểu hiện sớm rất khó nhận biết.

Tại Việt Nam, ung thư gan hiện là loại ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất. Trong đó, ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular carcinoma – HCC) chiếm tới khoảng 90% tổng số ca bệnh.

Mô phỏng ung thư gan (Ảnh minh họa).

Theo số liệu của Globocan 2020 (Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế), mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 26.418 ca mắc mới ung thư gan, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư, trong đó 77% số ca là nam giới. Đáng chú ý, trong năm 2020, ung thư gan cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu, với 25.272 trường hợp tử vong, chiếm 21% số ca tử vong do ung thư nói chung. Con số này cao gấp gần 4 lần số người tử vong do tai nạn giao thông trong năm này (6.700 ca).

3 dấu hiệu sớm của ung thư gan

Theo tiến sĩ Deborah Lee, chuyên gia tại Dr Fox Online Pharmacy (Vương Quốc Anh), ung thư gan có thể tồn tại âm thầm suốt nhiều năm mà không gây ra triệu chứng rõ rệt.

Tiến sĩ Lee cho biết, những biểu hiện sớm của ung thư gan thường rất kín đáo, dễ khiến người bệnh chủ quan. 3 dấu hiệu ấu hiệu tiềm ẩn cảnh báo sớm bệnh ung thư gan, đó là:

Đau âm ỉ vùng mạn sườn phải là dấu hiệu thường gặp của ung thư gan (Ảnh minh họa).

Cảm giác mệt mỏi kéo dài Luôn cảm thấy thiếu năng lượng, phản ứng chậm chạp trong sinh hoạt hằng ngày Đau âm ỉ vùng mạn sườn phải - vị trí của gan

Tiến sĩ Lee nhấn mạnh, các triệu chứng này thường “nhẹ và mơ hồ”. Chính vì thế, chúng dễ bị nhầm lẫn với tình trạng căng thẳng hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường nên hay bị bỏ qua nhất. Tuy nhiên, khi khối u trong gan phát triển, các dấu hiệu sẽ dần trở nên rõ rệt hơn.

Nói về cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng, tiến sĩ Lee giải thích: “Đó là những biểu hiện rất mơ hồ và dễ bị bỏ qua, vì ai trong chúng ta cũng từng trải qua mệt mỏi do thiếu ngủ hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, nếu cảm giác này xuất hiện thường xuyên, không cải thiện dù nghỉ ngơi đầy đủ, hãy cẩn trọng”.

Còn về cảm giác đau mạn sườn phải, tiến sĩ Lee cho hay: “Cơn đau này thường khó chẩn đoán chính xác ở giai đoạn đầu vì nó không dữ dội, chỉ âm ỉ và xuất hiện không liên tục”. Nhưng khi tế bào ung thư xâm lấn sâu vào mô gan, người bệnh có thể bắt đầu cảm thấy khó chịu rõ rệt.

Những dấu hiệu xuất hiện khi ung thư gan đã tiến triển

Các giai đoạn tổn thương gan (Ảnh minh họa).

Khi các tế bào ung thư phát triển và gây suy giảm chức năng gan, người bệnh có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt. Đây là dấu hiệu thường gặp ở 19 - 40% bệnh nhân ung thư gan, theo nghiên cứu đăng trên World Journal of Gastroenterology.

Tiến sĩ Lee cho biết: “Vàng da là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư gan. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể thấy ngứa da, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu”.

Những thay đổi này cho thấy gan không còn xử lý được bilirubin - sắc tố mật - khiến nó tích tụ lại trong máu.

Ngoài ra, ung thư gan có thể gây ra nhiều biến đổi trong cơ thể như sụt cân không rõ nguyên nhân, cảm giác đầy bụng dù ăn ít, nổi khối cứng vùng bụng dưới bên phải hoặc đau vai phải.

Ở giai đoạn muộn hơn, bệnh có thể gây rối loạn chuyển hóa như tăng canxi máu, hạ đường huyết, hoặc ở nam giới có thể xuất hiện vú to bất thường do thay đổi hormone.

Tiến sĩ Lee khuyến cáo nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, đặc biệt khi chúng kéo dài, hãy đi khám ngay lập tức. Chẩn đoán sớm giúp điều trị hiệu quả hơn và kéo dài tiên lượng sống.