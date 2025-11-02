Ngày càng nhiều người tử vong vì đau tim? Bác sĩ khuyên: Chớ dại làm nhiều 4 việc

Vì chính 4 thói quen quen thuộc trong đời sống này đang đẩy trái tim vào đường cùng.

1. Không vận động

Đi làm 8 tiếng ngồi một chỗ, về nhà nằm ôm điện thoại, cuối tuần ăn nhậu rồi lại nằm xem phim. Cả ngày cơ thể như “đóng băng”.

Khi ít vận động, máu lưu thông chậm, mỡ trong máu dễ bám vào thành mạch, tạo mảng xơ vữa. Sau vài năm, động mạch hẹp dần, tim làm việc như “máy cũ” cạn kiệt sức.

Chỉ cần mỗi ngày 30 phút đi bộ nhanh, nguy cơ nhồi máu có thể giảm tới 40%. Vậy mà rất nhiều người cứ lấy lý do “bận” và “mệt” để trì hoãn và cái họ nhận lại có khi là tiếng còi cấp cứu.

2. Giấu cảm xúc, để stress tích tụ

Căng thẳng quá mức làm hormone stress tăng cao, khiến mạch máu co thắt, huyết áp tăng, nhịp tim nhanh kéo dài. Không khó hiểu khi nhiều ca nhồi máu xảy ra sau một đợt stress nặng.

Bác sĩ khuyên người trung niên, càng cần giao tiếp. Đi đánh bài, đánh cờ, tán chuyện… tưởng là giết thời gian, nhưng thực ra lại giúp giải tỏa tâm lý, giảm áp lực lên tim.

3. Thức khuya

Ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm làm nguy cơ nhồi máu tăng gần 60%. Ban đêm là lúc tim được “bảo dưỡng” và hồi phục, nhưng nếu bạn vẫn cầm điện thoại tới 1-2 giờ sáng, trái tim không có cơ hội nghỉ.

Đáng chú ý, thời điểm nhiều ca nhồi máu xảy ra nhất chính là rạng sáng, lúc tim yếu nhất.

4. Ăn mặn, ăn nhiều dầu mỡ

Ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, ăn nhiều mỡ động vật làm tăng mảng xơ vữa. Cả hai cộng lại là “combo” khiến động mạch vành bị bịt kín từng ngày.

Tại Việt Nam, lượng muối tiêu thụ trung bình gấp đôi mức khuyến cáo. Không lạ gì mà bệnh tim mạch đang bùng lên ở tuổi còn rất trẻ.

Tóm lại, nhồi máu cơ tim không phải cái chết “chớp nhoáng vô cớ”. Nó là cái kết của nhiều năm bỏ mặc sức khỏe, dung dưỡng thói quen xấu.

Giữ được trái tim, không khó: ngủ đúng giờ, vận động hằng ngày, giữ tinh thần thoải mái, ăn nhạt, giảm chất béo động vật.

Nguồn và ảnh: Sohu