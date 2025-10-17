Phương Oanh được khen hết lời

Không chỉ được chú ý với các vai diễn của mình, Phương Oanh còn từng "chiếm sóng" mạng xã hội với một loạt video nấu ăn triệu view. Mỗi video cô đăng tải đều thu hút lượng tương tác "khủng", từ những món cơm nhà giản dị đến các món fine dining cầu kỳ, từ món Á đến món Âu - dường như món nào cô cũng "cân" được.

Dù có người cho rằng các video chỉ là "dàn dựng" cho đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng Phương Oanh đã truyền cảm hứng nấu nướng cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai yêu thích sự chỉn chu và tinh tế trong căn bếp. Và cũng bởi thế mà có những người còn bình luận muốn "xin vía" từ nữ diễn viên.

Chỉ cần dạo qua phần bình luận dưới các video của cô, dễ dàng bắt gặp những dòng như: "Xin vía nấu ăn khéo như chị Oanh ơi!", "Phải học theo công thức nấu của chị Oanh mới được", hay "Nấu mà như đang xem phim, từ động tác tới âm thanh đều đã tai đã mắt". Cũng chính nhờ sự duyên dáng, nhẹ nhàng và khéo léo trong từng cử chỉ, Phương Oanh khiến việc nấu nướng trở thành một trải nghiệm đầy nghệ thuật và thư giãn.

Theo dõi thường xuyên, khán giả nhận ra rằng cô không chỉ chú trọng đến món ăn mà còn rất tinh tế trong cách bày biện, phối màu, ánh sáng - mỗi video đều đẹp như một khung hình được thực hiện chỉn chu. Đặc biệt hơn khi từng thao tác nấu nướng cũng khiến người xem không thể rời mắt.

Trong một video cô nàng nấu món cơm thịt rim nước dừa, dân mạng một lần nữa "đứng ngồi không yên". Không chỉ bởi món ăn nhìn hấp dẫn, mà còn vì cách Phương Oanh xử lý từng chi tiết nhỏ: nấu tới đâu dọn tới đó, thấy bếp bắn dầu là lập tức lau, nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng, từ tạp dề đến dụng cụ đều sạch sẽ tinh tươm. Bên dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen ngợi về khả năng nấu nướng của nữ diễn viên, nhất là những chi tiết nhỏ như sự nhanh nhẹn, thành thạo, đặc biệt là sự tinh tế khi giữ cho căn bếp luôn gọn gàng. Cũng bởi thế mà có không ít người muốn "xin vía" nấu ăn giỏi như Phương Oanh.

Một số bình luận của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Trong hàng loạt video nấu ăn của Phương Oanh, cũng đã có những lúc cô nhận về những ý kiến trái chiều. Một tài khoản mạng từng lên tiếng cho rằng Phương Oanh chỉ đang "diễn", rằng phía sau là cả ê-kíp dựng cảnh và đạo cụ cầu kỳ để "câu view". Tin đồn này lan nhanh, tạo ra không ít tranh cãi.

Nhưng thay vì chọn cách im lặng, Phương Oanh đáp trả cực thẳng thắn. Cô tuyên bố treo thưởng 10 tỷ đồng cho bất kỳ ai có thể chứng minh cô dàn dựng hoặc có ekip hùng hậu phía sau. Cùng với đó cô còn trích xuất camera hậu trường, cho thấy ekip thực sự của cô chỉ có 2 người, là cô và một người hỗ trợ quay và chỉnh góc. Hành động thẳng thắn, tự tin này đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Ở thời đại mà những clip nấu ăn tràn ngập mạng xã hội, hình ảnh Phương Oanh vẫn tạo được dấu ấn riêng. Chỉ bằng cách cô cầm dao, đảo đồ ăn, lau mặt bếp - mọi thứ đều toát lên phong thái của một người yêu bếp, yêu sự ngăn nắp. Có lẽ chính vì vậy mà dân mạng càng ngày càng "đổ rầm rầm", xem clip của cô như một cách... xả stress hay có những người còn tranh thủ học thêm các công thức món ăn để nấu cho gia đình.

Hiện tại, Phương Oanh ít chia sẻ các video nấu ăn hơn, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn rất mong mỏi cô sẽ tiếp tục ra thêm các video chia sẻ về việc nấu nướng của mình.