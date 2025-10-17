Hải Phòng sẽ là thành phố ẩm thực

Ngày 16/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố ( Foodtour ) 2025 tại phường Đồ Sơn, với sự tham dự của hàng chục cơ sở kinh doanh ẩm thực địa phương.

Đây là hoạt động trọng tâm của ngành du lịch nhằm hỗ trợ các chủ thể kinh doanh ẩm thực đường phố và đơn vị liên quan trên địa bàn nâng cao kỹ năng phục vụ khách du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Qua đó, đưa Foodtour trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, hướng tới xây dựng thương hiệu “Hải Phòng - thành phố ẩm thực”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng, Hải Phòng là mảnh đất cửa biển với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, tạo nên những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực, tính cách con người có điểm khác biệt với các địa phương khác. Trong đó, ẩm thực Hải Phòng với những món ăn dân dã mà hấp dẫn như: bánh mì cay, bánh đa cua, nem cua bể… mang đậm hương vị của biển khơi, hấp dẫn bạn bè, du khách.

Ông Trần Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng.

Những năm gần đây, Foodtour Hải Phòng đã nhanh chóng trở thành “hot trend” trên bản đồ du lịch, ẩm thực, là điểm nhấn mới mẻ, hấp dẫn bạn bè, du khách.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Hải Dương, bản đồ ẩm thực và du lịch Hải Phòng càng thêm phong phú, đa dạng với những đặc sản: chả rươi, bún cá rô đồng… và nhiều sản phẩm nông nghiệp là đặc sản nổi tiếng.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh ẩm thực Hải Phòng, hội nghị tập trung tập huấn cho chủ các cơ sở kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVS thực phẩm Hải Phòng - hướng dẫn, tập huấn cho các hộ kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, tại hội nghị đã tổ chức đào tạo kỹ năng quảng bá, giới thiệu thu hút khách trên các nền tảng mạng xã hội, gồm: Kỹ năng quay video, chụp ảnh, viết nội dung để tăng tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh ẩm thực, du lịch.

“Chúng tôi kỳ vọng qua các buổi tập huấn, chủ các cơ sở kinh doanh sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, du lịch. Qua đó, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng thân thiện, mến khách”, ông Trần Văn Ngọc nói.