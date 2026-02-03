Bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ đối mặt với những biến động lớn khi buồng trứng giảm sản xuất estrogen và progesterone. Theo Tiến sĩ Yaiza Acosta (Tây Ban Nha), phụ nữ hiện đại ở độ tuổi này thường chịu nhiều áp lực, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, khó ngủ và bốc hỏa. Đây là giai đoạn tiền mãn kinh then chốt, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng đa ngành để cân bằng hormone và duy trì sức khỏe.

Để "chống già" và bảo vệ cơ thể, Tiến sĩ Yaiza nhắc chị em nhất định không được bỏ qua 4 nhóm thực phẩm thiết yếu sau đây:

1. Nhóm thực phẩm giàu phytoestrogen

Phytoestrogen là các hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen của con người. Tiến sĩ Yaiza luôn khuyên dùng các thực phẩm như đậu nành, đậu đen lên men hoặc cỏ ba lá đỏ vì chúng giúp ngăn ngừa loãng xương và giảm các cơn bốc hỏa.

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý không nên bổ sung quá mức dưới dạng tinh chất cô đặc vì có thể gây phản tác dụng, làm rối loạn nội tiết tố tự nhiên. Việc duy trì nguồn estrogen thảo mộc ở mức độ vừa phải từ thực phẩm hàng ngày giúp hỗ trợ độ ẩm vùng kín, cải thiện chất lượng làm “chuyện ấy” và duy trì cảm xúc trong quan hệ vợ chồng.

2. Protein chất lượng cao

Protein đóng vai trò cốt yếu trong việc ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin (hormone hạnh phúc). Ở tuổi 40, khối lượng cơ bắp giảm dần và mỡ bụng tăng lên, do đó protein từ cá béo, trứng, sữa chua hoặc đậu phụ là nguồn năng lượng quan trọng.

Tuy nhiên, chị em nên ưu tiên protein nạc và thực vật, tránh các loại thịt đỏ nhiều mỡ để không gây áp lực lên hệ tiêu hóa và tim mạch. Cung cấp đủ protein giúp cơ thể dẻo dai, giữ vững phong độ cho đời sống vợ chồng.

3. Những thực phẩm hỗ trợ đường ruột và lợi khuẩn

Hệ vi sinh đường ruột không cân bằng có thể dẫn đến sự tái hấp thu hormone dư thừa, làm trầm trọng thêm các triệu chứng tiền mãn kinh.

Chị em nên ăn nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc để cung cấp chất xơ. Đường ruột khỏe mạnh còn giúp sản xuất dopamine và melatonin, giúp cải thiện tâm trạng và giấc ngủ vốn thường bị xáo trộn ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Đặc biệt, các loại rau lá xanh đậm cũng cung cấp một lượng chất sắt cần thiết để duy trì khí huyết, giúp làn da không bị xỉn màu và ngăn ngừa mệt mỏi kéo dài.

4. Nhóm thực phẩm giàu magie và vitamin D

Magie là khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp, cân bằng đường huyết và thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn. Bạn có thể tìm thấy magie trong các loại hạt và rau lá xanh. Bên cạnh đó, vitamin D rất cần thiết để thúc đẩy sức khỏe xương, ngăn ngừa tình trạng xốp xương khi bước vào tuổi mãn kinh. Việc tắm nắng cũng quan trọng như bổ sung thực phẩm giàu vitamin D.

Nhưng Theo Tiến sĩ Yaiza cảnh báo việc lạm dụng thực phẩm bổ sung magie liều cao mà không có chỉ định có thể gây tiêu chảy hoặc mệt mỏi cơ năng. Chị em nên ưu tiên lấy từ thực phẩm tự nhiên và kết hợp vận động ngoài trời để cơ thể hấp thụ tốt nhất.

Việc thấu hiểu nhu cầu của cơ thể và bổ sung dinh dưỡng đúng cách từ tuổi 40 chính là bí quyết để phụ nữ bước qua giai đoạn mãn kinh một cách nhẹ nhàng, "chống già" và có sức khỏe dẻo dai.

Nguồn và ảnh: Vogue Taiwan, Daily Mail