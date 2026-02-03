Lâu không làm "chuyện ấy" khiến phụ nữ già nhanh hơn? Bác sĩ nói thẳng: 4 hậu quả này là KHÓ TRÁNH!

“Chuyện ấy” không chỉ là nhu cầu cảm xúc. Với y học, đây là một hoạt động sinh lý tác động trực tiếp đến nội tiết, tim mạch, miễn dịch và sức khỏe phụ khoa. Khi “chuyện ấy” bị gián đoạn trong thời gian dài, cơ thể phụ nữ không chỉ thay đổi bên ngoài mà còn âm thầm chịu nhiều tổn thương bên trong.

Theo Cindy (người dẫn chương trình Sex with Cindy chuyên chia sẻ về sức khỏe tình dục nữ giới, việc lâu không có “chuyện ấy” không đơn thuần là thiếu khoái cảm mà có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy y khoa khó đảo ngược.

1. Rối loạn nội tiết, thúc đẩy lão hóa sinh học sớm

Khi có “chuyện ấy”, cơ thể phụ nữ giải phóng estrogen và oxytocin. Đây là hai hormone then chốt giúp duy trì làn da, giấc ngủ, tâm trạng và sức khỏe tim mạch. Nếu “chuyện ấy” bị cắt giảm trong thời gian dài, nồng độ hormone này suy giảm rõ rệt.

Hậu quả không chỉ là da xỉn màu hay mất ngủ. Nội tiết rối loạn còn làm tăng nguy cơ rối loạn kinh nguyệt, suy giảm mật độ xương, rối loạn chuyển hóa và lão hóa sớm. Cindy cho biết nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi hoặc sau sinh lâu không quay lại “chuyện ấy” có biểu hiện giống tiền mãn kinh sớm dù tuổi còn trẻ.

2. Tăng nguy cơ viêm nhiễm và bệnh phụ khoa mạn tính

Hoạt động “chuyện ấy” đều đặn giúp duy trì lưu thông máu vùng chậu và cơ chế tự làm sạch của âm đạo. Khi lâu không có “chuyện ấy”, lượng dịch tiết sinh lý giảm. Môi trường âm đạo dễ mất cân bằng.

Điều này làm tăng nguy cơ viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và nhiễm nấm tái đi tái lại. Về lâu dài, các viêm nhiễm mạn tính có thể ảnh hưởng đến tử cung và buồng trứng. Cindy nhấn mạnh nhiều trường hợp đau vùng chậu kéo dài có liên quan đến việc vùng sinh dục ít được kích hoạt trong thời gian dài.

3. Suy yếu sàn chậu, rối loạn tiểu tiện và giảm khoái cảm

Âm đạo và sàn chậu là hệ cơ. Khi không vận động, cơ sẽ yếu đi. Lâu không có “chuyện ấy” khiến cơ sàn chậu giảm trương lực. Hệ quả không chỉ là cảm giác lỏng lẻo mà còn liên quan đến rối loạn tiểu tiện, són tiểu khi ho hoặc vận động mạnh.

Ngoài ra, lưu lượng máu đến vùng sinh dục giảm khiến khả năng bôi trơn và phản xạ khoái cảm kém dần. Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn. “Chuyện ấy” càng ít thì cảm giác càng nhạt. Và càng nhạt thì phụ nữ càng né tránh.

4. Suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ trầm cảm

Y học ghi nhận “chuyện ấy” giúp cơ thể giải phóng endorphin và oxytocin. Hai chất này hỗ trợ miễn dịch và ổn định cảm xúc. Khi “chuyện ấy” vắng bóng quá lâu, mức hormone căng thẳng cortisol dễ tăng cao.

Cindy cho biết nhiều phụ nữ lâu không có “chuyện ấy” gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài, dễ cáu gắt, giảm tự tin và có xu hướng trầm cảm nhẹ. Đây không chỉ là vấn đề tâm lý mà là phản ứng sinh học thực sự của cơ thể.

“Chuyện ấy” không cần nhiều hay theo chuẩn nào. Nhưng bỏ quên quá lâu có thể khiến cơ thể phải trả giá bằng sức khỏe. Với phụ nữ, duy trì “chuyện ấy” điều độ cũng là một cách bảo vệ nội tiết, phòng bệnh phụ khoa và làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.

Nguồn và ảnh: HK01, Women's Health