Theo các chuyên gia y học cổ truyền, muốn làn da thực sự được cải thiện, cần chú trọng điều chỉnh từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hợp lý.

Thời tiết lạnh khô cộng thêm việc cuối năm bận rộn, thức khuya, ăn uống thiên về đồ cay nóng, khô, làn da rất dễ rơi vào tình trạng khô ráp, bong tróc, ngứa ngáy. Trên thực tế, độ ẩm và độ mịn của da không chỉ phụ thuộc vào việc bôi thoa bên ngoài mà còn liên quan mật thiết đến chức năng tiêu hóa của tỳ vị, khả năng nuôi dưỡng của phế và mức độ sung túc của khí huyết.

Theo y học cổ truyền, làn da được nuôi dưỡng nhờ huyết đầy đủ và tân dịch dồi dào. Mùa lạnh dương khí thu mình, khả năng vận hóa của tỳ vị suy giảm, khiến việc sinh tân dịch không còn hiệu quả, từ đó làm da thiếu nước và dưỡng chất. Phế chủ bì mao, nếu phế âm không đủ, da sẽ dễ khô, nhạy cảm và ngứa.

Cốt lõi của việc điều chỉnh ăn uống trong mùa lạnh là nguyên tắc “ôn nhuận sinh tân, dưỡng huyết dưỡng da”.

Trước hết, nên ưu tiên những thực phẩm tính ôn, dễ hấp thu. Phụ nữ có thể bổ sung các loại như mộc nhĩ trắng, bách hợp, kỷ tử, táo đỏ, long nhãn. Mộc nhĩ trắng có tác dụng dưỡng âm, làm ẩm da; bách hợp giúp nhuận phế, an thần, giảm khô ngứa do phế táo; kỷ tử và táo đỏ hỗ trợ bổ huyết nhẹ nhàng, giúp da hồng hào hơn. Khi kết hợp những nguyên liệu này nấu cháo hoặc pha trà, không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp da được nuôi dưỡng từ bên trong.

Bên cạnh đó, việc bổ sung vừa đủ protein và chất béo lành mạnh cũng rất quan trọng. Da khô thường liên quan đến tình trạng thiếu axit béo thiết yếu. Các thực phẩm như thịt nạc, trứng, cá biển sâu, các loại hạt cung cấp protein chất lượng cao và chất béo tốt, là nền tảng cho quá trình tái tạo da. Protein giúp sửa chữa mô da, còn chất béo duy trì hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước.

Một điểm thường bị bỏ qua vào mùa lạnh là uống đủ nước. Nhiều người cho rằng trời lạnh ít ra mồ hôi nên không cần uống nhiều nước, nhưng thực tế cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp và sự bay hơi qua da. Thêm vào đó, môi trường trong nhà có sưởi hoặc điều hòa càng khiến cơ thể dễ thiếu nước. Khi thiếu nước, máu trở nên cô đặc hơn, tuần hoàn và chuyển hóa kém đi, làn da vì thế càng khô.

Do đó, vào mùa lạnh nên duy trì lượng nước khoảng 1.500-1.700ml mỗi ngày, ưu tiên nước ấm, uống từng ngụm nhỏ, không đợi đến khi khát. Một cốc nước ấm sau khi thức dậy giúp kích hoạt cơ thể, còn uống lượng vừa phải trước khi ngủ hỗ trợ chuyển hóa ban đêm. Với phụ nữ, việc bổ sung tân dịch đầy đủ thông qua nước ấm hoặc các loại trà dưỡng như trà kỷ tử táo đỏ, trà bách hợp trần bì giúp da giữ được độ ẩm từ bên trong.

Cuối cùng, cần chú ý cân bằng tính hàn và nhiệt của thực phẩm. Mùa lạnh nên chọn đồ ăn ấm, dễ tiêu, giàu vitamin và khoáng chất để nuôi dưỡng làn da. Tránh ăn quá nhiều thực phẩm có tính lạnh như dưa hấu, lê, đồ uống lạnh vì dễ làm tổn thương tỳ vị và hao tổn tân dịch, khiến da càng khô. Đồng thời cũng không nên lạm dụng đồ cay nóng, kích thích vì có thể gây “nóng trong”, dẫn đến ngứa da hoặc nổi mụn.

Chăm sóc da mùa lạnh không chỉ nằm ở lọ kem dưỡng, mà bắt đầu từ những gì đưa vào cơ thể mỗi ngày. Khi chế độ ăn uống được điều chỉnh hợp lý, làn da sẽ dần được cải thiện một cách bền vững và tự nhiên.

Nguồn và ảnh: Sohu