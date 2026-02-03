3 giờ sáng rời Tuyên Quang xuống Hà Nội, cô bé tuổi trăng rằm khiến nhiều người nghẹn lòng: "Em mong được truyền đủ máu để kịp về ăn Tết cùng gia đình"

Mới đây, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ một bài đăng ngắn gọn trên page bệnh viện nhưng đủ làm nhiều người cuối năm chùng lại:

"Sáng thứ Hai đầu tuần, khoác chiếc áo đồng phục lên người nhưng nơi cô bé này đến không phải là trường học.

3 giờ sáng ngoài trời lạnh giá, C. T. D. cùng mẹ ra khỏi nhà và bắt xe từ Tuyên Quang đi Hà Nội.

Chuyến đi mang theo niềm hy vọng của cô gái tuổi trăng rằm, đó là được truyền đủ máu để kịp về ăn Tết cùng gia đình.

“Con mong có thật nhiều sức khoẻ để về nhà đi học”, D. nói về mong ước của mình trong năm mới.

Hoàn cảnh của D. giống nhiều người bệnh đang điều trị tan máu bẩm sinh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Hôm nay đã là ngày 15 tháng Chạp, ở ngoài kia mọi người đang tất bật lo nốt những công việc dang dở và sắm sửa cuối năm. Nhưng với nhiều người bệnh, Tết đơn giản là được truyền đủ máu, có đủ sức khoẻ để không bỏ lỡ khoảnh khắc sum vầy".

Ảnh: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Câu chuyện chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ gợi lên xót xa cho nhiều người vẫn còn vướng ở bệnh viện, như cô bé kia, đang mong mỏi được truyền máu đủ để về ăn Tết. Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mới đây đưa ra thông báo, bất cứ ai, nếu đủ điều kiện sức khỏe (đặc biệt là những người có nhóm máu O, nhóm máu A) thu xếp thời gian đến tham gia hiến máu tại Viện hoặc điểm hiến máu gần nhất.

Hiến máu không chỉ là một hành động nhân ái, mà còn là sự sẻ chia sự sống giữa người với người. Mỗi giọt máu cho đi có thể trở thành cơ hội sống còn cho bệnh nhân trong cơn nguy kịch, giúp họ vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi hiến máu, chúng ta không mất đi điều gì, nhưng lại trao cho người khác niềm hy vọng, sức mạnh và cơ hội được tiếp tục sống bên gia đình, người thân. Đó là nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương và trách nhiệm cộng đồng trong xã hội.

Mong rằng ai cũng có cái Tết đoàn viên, ấm áp, mong rằng tất cả những người như cô bé ấy, đều sẽ hiện thức hóa ước mơ giản dị…