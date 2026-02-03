Bác sĩ cảnh báo KHẨN: Người chơi pickleball gặp 5 dấu hiệu này có thể đang vỡ túi ngực

Mới đây, một phụ nữ ngoài 30 tuổi tại Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau tức ngực kéo dài, vòng một biến dạng sau vài tháng chơi pickleball đều đặn. Kết quả thăm khám cho thấy túi ngực silicon đã bị rách – biến chứng muộn mà bản thân người bệnh hoàn toàn không ngờ tới vì không hề gặp va chạm mạnh hay tai nạn nào.

Phẫu thuật túi ngực bị vỡ khi chơi Pickleball

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với những người từng nâng ngực nhưng đang tham gia các môn thể thao sử dụng nhiều lực tay và vùng ngực như pickleball. Theo các bác sĩ chuyên khoa, vỡ túi ngực có thể diễn tiến âm thầm, chỉ bộc lộ bằng những dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày.

Trao đổi với PV VietNamNet, ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), cho biết nâng ngực hiện là phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến, kỹ thuật ngày càng hiện đại, vật liệu túi ngực cũng được cải tiến đáng kể về độ bền và độ an toàn. Tuy nhiên, biến chứng muộn vẫn có thể xảy ra, đặc biệt ở những người đã đặt túi ngực từ nhiều năm trước hoặc vận động thể thao cường độ cao.

Vì sao túi ngực có thể vỡ dù không va chạm mạnh?

Theo ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, vỡ túi ngực thường không đến từ một nguyên nhân duy nhất mà là tổng hợp của nhiều yếu tố tích tụ theo thời gian.

Thứ nhất là hiện tượng thoái hóa vỏ túi. Dù đạt tiêu chuẩn cao, vỏ túi ngực vẫn phải chịu các tác động uốn, gập, nén nhẹ nhưng lặp đi lặp lại trong sinh hoạt hằng ngày và vận động. Theo thời gian, những tác động này có thể tạo ra các vết nứt vi thể, khiến vỏ túi yếu dần và dễ rách.

Thứ hai là tình trạng bao xơ co thắt. Bao xơ là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau khi đặt túi ngực, nhưng khi co thắt ở mức độ nặng (độ 3–4), lớp bao này sẽ tạo áp lực lớn lên túi, khiến túi bị biến dạng, thậm chí rách vỏ.

Thứ ba, kỹ thuật bóc tách khoang không phù hợp hoặc lựa chọn kích cỡ túi quá lớn so với mô ngực cũng làm tăng nguy cơ vỡ. Khi túi bị gấp nếp trong khoang đặt, những điểm gấp này lâu ngày trở thành “điểm yếu”, rất dễ bị tổn thương.

Thứ tư, chấn thương hoặc vận động thể thao cường độ cao như pickleball, tennis, gym nặng… thường không phải là nguyên nhân trực tiếp gây vỡ túi. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh đây có thể là “chất xúc tác” khiến những túi đã lão hóa hoặc có sẵn điểm yếu bị vỡ nhanh hơn.

Những dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan

Điều đáng lo ngại là vỡ túi ngực không phải lúc nào cũng gây đau dữ dội hay biến dạng rõ ràng. Nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, khiến người bệnh chủ quan.

Theo bác sĩ Ninh, người đã nâng ngực cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như: ngực thay đổi hình dáng hoặc kích thước; cảm giác đau âm ỉ, căng tức tăng dần; mô ngực nề, nóng, đỏ, sưng kéo dài; ngực đang mềm bỗng trở nên cứng nhanh; đau tăng khi vận động tay hoặc chơi thể thao.

“Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ để được thăm khám và chẩn đoán chính xác”, bác sĩ khuyến cáo. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định tháo túi hoặc tháo và đặt túi mới trong cùng một thì phẫu thuật nếu không có nhiễm trùng.

Nguy hiểm nhất là vỡ túi mà không hề biết

Theo ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, vỡ túi ngực silicon có thể không gây đau, không biến dạng rõ, đặc biệt khi silicon chưa thoát ra ngoài nhiều. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp MRI trong quá trình kiểm tra định kỳ.

“Vì vậy, người đã nâng ngực cần tái khám định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng, nhất là những người chơi thể thao thường xuyên hoặc đã đặt túi ngực nhiều năm trước”, bác sĩ nhấn mạnh.

“Pickleball không phải nguyên nhân trực tiếp gây vỡ túi ngực, nhưng có thể trở thành ‘chất xúc tác’ khiến những túi đã lão hóa hoặc có sẵn điểm yếu bị tổn thương nhanh hơn”, bác sĩ Ninh cảnh báo.