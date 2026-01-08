Oách nhất Ninh Bình lúc này: Địa điểm khiến ai đi qua cũng kinh ngạc

Ninh Bình không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan non nước hữu tình, mà còn được biết đến là nơi xuất hiện nhiều công trình nhà ở quy mô lớn, thiết kế cầu kỳ. Trong số đó, lâu đài Thành Thắng tại huyện Gia Viễn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Công trình thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Tiến - một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng, được khởi công xây dựng từ năm 2016 và nằm ngay mặt quốc lộ 1A. Tên gọi "Thành Thắng" được ông Tiến đặt theo tên hai người con trai, mang ý nghĩa riêng với gia đình.

Không ngoa khi nói rằng hoành tráng nhất Ninh Bình chính là vẻ đẹp của lâu đài Thành Thắng. Vốn đã đẳng cấp, cơ ngơi lại vừa được gia chủ cho sơn sửa hoàn thiện để làm mới diện mạo, vậy nên càng lộng lẫy, nguy nga hơn bao giờ hết. Chỉ riêng chi phí sơn sửa làm mới, ước tính con số đã chạm mức tỷ đồng.

Lâu đài đẹp nhất Ninh Bình vừa được chủ nhân cho sơn sửa lại, càng thêm phần lộng lẫy và hoành tráng

Lâu đài Thành Thắng được lấy cảm hứng xây dựng từ Nhà thờ Thánh Peter và quần thể kiến trúc Vatican (Italy), kết hợp với một số chi tiết thuần Việt cùng gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Toàn bộ khuôn viên gồm 3 tòa nhà: 2 lâu đài nhỏ dành cho hai người con trai và một cung điện trung tâm là nơi ở của bố mẹ và không gian sinh hoạt chung của gia đình. Công trình mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, với bố cục đồ sộ, nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ và nội thất cao cấp. Tổng mức đầu tư cho cơ ngơi này ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Không chỉ gây ấn tượng ở phần ngoại thất, không gian nội thất bên trong lâu đài cũng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Các hạng mục được hoàn thiện từ nhiều vật liệu cao cấp như vàng, bạc, đồng, gỗ quý và đá sapphire. Bên trong bố trí đầy đủ các phòng chức năng riêng biệt như thư viện, phòng hát, phòng ngủ mang phong cách hoàng gia, phòng nghe nhạc… Đáng chú ý nhất là phòng nghe nhạc có diện tích khoảng 700m², được thiết kế như một sân khấu thu nhỏ, có thể phục vụ và đón tiếp hơn 300 người cùng lúc.

Tổng hợp