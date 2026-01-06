Nữ nghệ sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 31 tuổi vẫn độc thân: Sống xa hoa trong căn duplex hạng sang

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, sớm bộc lộ niềm đam mê với ca hát và được gia đình tạo điều kiện theo đuổi con đường âm nhạc từ nhỏ. Năm 16 tuổi, nữ ca sĩ quyết định ghi danh tham gia Vietnam Idol mùa 3, mở ra hành trình được công chúng biết đến rộng rãi. Ở thời điểm hiện tại, Văn Mai Hương ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách, cùng với đó là loạt bản hit được khán giả yêu thích như Ngày Chung Đôi, Đại Minh Tinh, Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn…

Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, tình yêu âm nhạc của giọng ca Mưa Tháng Sáu còn thể hiện rõ qua thành tích học tập đáng nể. Trong những năm theo học, cô từng 3 lần đạt danh hiệu thủ khoa. Năm 14 tuổi, Văn Mai Hương được đặc cách vào hệ trung cấp thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào, dù quy định độ tuổi tối thiểu với nữ là 17. Sau đó, cô tốt nghiệp loại xuất sắc với vị trí thủ khoa, tiếp tục thi lên hệ đại học và trở thành thủ khoa khối N, đồng thời lọt top 3 thí sinh có điểm số cao nhất tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở phía Nam.

Ở tuổi 31, Văn Mai Hương có sự nghiệp rực rỡ, được đông đảo khán giả yêu mến, tận hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên. Nữ ca sĩ hiện sống trong một căn hộ duplex mang vẻ đẹp thơ mộng, tối giản nhưng đầy sang trọng.

Mới đây, không gian sống của Văn Mai Hương được hé lộ rõ nét hơn trong vlog của TikToker Tina Thảo Thi. Dù các khung hình chủ yếu xoay quanh khu vực bếp và phòng khách, nhưng chừng đó cũng đủ để thấy căn duplex cao cấp mang dáng vẻ hiện đại, đẳng cấp. Từ cách bố trí không gian, phối màu hài hòa cho đến việc lựa chọn nội thất, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ chỉn chu và tinh tế của nữ ca sĩ.

Vlog đến thăm nhà Văn Mai Hương của TikToker Tina Thảo Thi

Căn hộ của Văn Mai Hương mang phong cách hiện đại, toát lên cảm giác ấm áp nhờ bảng màu trung tính như nâu gỗ, kem, be và cam đất làm chủ đạo. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên không gian sống sang trọng và dễ chịu.

Điểm nhấn ấn tượng của căn hộ nằm ở thiết kế duplex thông tầng với trần cao thoáng đãng, kết hợp cùng hệ cửa kính lớn trải dài. Nhờ đó, ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn đắt giá khi có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

Căn hộ của Văn Mai Hương có diện tích rộng rãi, phòng khách nổi bật với hệ cửa kính giúp đón ánh sáng vào nhà. Tại phòng khách, Văn Mai Hương bài trí sofa cùng bàn nhỏ, tivi treo tường nhằm tối ưu diện tích. Khu vực ban công được nữ ca sĩ trồng nhiều cây xanh, gây ấn tượng với tầm view nhìn ra thành phố tuyệt đẹp

Khu vực cầu thang sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo, kết hợp cùng hệ đèn vàng hắt nhẹ từ các bậc thang, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Thiết kế này không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn giúp không gian trở nên mềm mại, sang trọng