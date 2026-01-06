7 món hàng từng được tâng bốc lên mây, giờ nhiều gia đình coi là cú mua hớ bậc nhất

Có những món đồ lúc mới xuất hiện được quảng cáo như phát minh thay đổi cuộc sống. Video review dày đặc, lời khen có cánh, ai chưa mua thì thấy mình lạc hậu. Nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, không ít người mới ngộ ra một sự thật phũ phàng: nhiều sản phẩm thực chất được tạo ra để bán hàng, không phải để phục vụ cuộc sống. Dưới đây là 7 món đồ gia dụng từng được ca tụng hết lời, nhưng càng dùng lâu càng thấy rõ sự bất tiện, thậm chí là… vô dụng.

1. Bình xịt dầu ăn

Bình xịt dầu từng được xem là trợ thủ đắc lực cho người ăn uống lành mạnh, giúp kiểm soát lượng dầu khi nấu nướng. Thực tế lại khác xa quảng cáo. Ban đầu bình có thể xịt sương mịn, nhưng dùng một thời gian ngắn là bắt đầu rò rỉ, tắc vòi, xịt không đều. Nhiều chiếc từ xịt sương biến thành phun tia, dầu bắn tung tóe khắp bếp. Chưa kể việc vệ sinh cực kỳ phiền, dầu bám lâu ngày dễ sinh mùi khó chịu. Cuối cùng, nhiều người quay về dùng chai dầu thường vì đơn giản và sạch sẽ hơn.

2. Giá phơi quần áo dạng xoắn

Nhìn qua thì rất thông minh, đặc biệt khi phơi chăn ga, mền lớn. Nhưng khi dùng mới thấy bất cập đủ đường. Giá dễ bị nghiêng, treo đồ nặng rất vất vả. Quần áo, chăn ga bị cuộn tròn nên không thông gió, phơi cả ngày vẫn ẩm bên trong. Thay vì khô nhanh, đồ lại có mùi hôi, nhất là vào mùa nồm hoặc trời ẩm. Không ít người sau vài lần sử dụng đành cất xó.

3. Thùng ngâm chân massage

Nghe qua thì hấp dẫn: vừa ngâm chân, vừa massage, lại có chức năng giữ nhiệt. Nhưng điểm trừ lớn nhất nằm ở khâu vệ sinh. Phần bánh xe massage và các khe nhỏ bên trong rất khó làm sạch, dễ tích tụ cặn bẩn. Sau một thời gian sử dụng, mùi khó chịu xuất hiện dù đã thay nước thường xuyên. Thậm chí có người phản ánh một số sản phẩm chất lượng kém còn tiềm ẩn nguy cơ rò điện. So với một chậu nước sạch và dễ rửa, thùng ngâm chân hóa ra lại kém an toàn hơn.

4. Hộp đựng trứng lăn trong tủ lạnh

Sản phẩm này được quảng cáo là giúp trứng tự động lăn ra khi lấy, vừa gọn vừa tiện. Nhưng thực tế, trứng không đồng đều kích thước nên nhiều quả không vừa khay. Khi đặt trứng vào phải xếp từng quả rất mất thời gian. Lúc lấy trứng dễ bị rơi, nứt vỡ nếu không cẩn thận. Trong khi đó, khay đựng trứng có sẵn trong tủ lạnh vốn đã đủ dùng, chẳng cần thêm một món phụ kiện rườm rà.

5. Lọ đựng muối định lượng

Ý tưởng nghe rất hợp lý, giúp nấu ăn chuẩn vị và kiểm soát lượng muối. Nhưng sau một thời gian, lỗ ra muối dễ bị ẩm và tắc, lắc mãi không ra. Muối bên trong vón cục, khó vệ sinh, dùng càng lâu càng bất tiện. Cuối cùng, nhiều người bỏ hẳn, quay về cách xúc muối truyền thống cho nhanh gọn.

6. Máy giặt mini gấp gọn

Được quảng bá là giải pháp giặt đồ lót, tất riêng biệt, tiết kiệm điện nước. Nhưng nhược điểm lớn nhất là giặt không sạch. Người dùng phải tự đổ nước, tự xả nước, rất bất tiện. Công suất nhỏ, lực giặt yếu, vết bẩn khó xử lý. Với nhiều người, việc giặt tay còn nhanh và sạch hơn, chưa kể không phải lo cất trữ thêm một thiết bị cồng kềnh.

7. Khăn lau tay chất liệu nhung tuyết

Loại khăn này nhìn bắt mắt, mềm và thấm nước tốt. Nhưng nhược điểm chí mạng là rất lâu khô. Trong môi trường ẩm như nhà tắm, khăn dễ sinh mùi, tích tụ vi khuẩn, thậm chí mốc nếu không phơi thường xuyên. Dùng một thời gian, khăn không còn sạch như ban đầu dù đã giặt nhiều lần. Nhiều gia đình sau đó chuyển sang khăn cotton mỏng vì nhanh khô và dễ vệ sinh hơn.

