5 chiêu diện chân váy ngắn giúp nàng bước vào con đường mặc đẹp, sành điệu tuyệt đối

Chân váy ngắn không chỉ dành cho mùa hè. Nếu biết cách layer khéo léo, đây vẫn là item chủ lực giúp outfit mùa đông trông gọn gàng, nữ tính mà vẫn đủ ấm. Dưới đây là 5 công thức mix chân váy ngắn mùa đông đang chị em ưa chuộng và lăng-xê nhiệt tình, đảm bảo đủ xinh mà vẫn có tính ứng dụng cao, mặc đi đâu cũng đẹp.

1. Chân váy ngắn mix áo len cổ lọ

Đây là combo kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Áo len cổ lọ giúp giữ ấm phần cổ và thân trên rất tốt, đồng thời tạo cảm giác outfit gọn gàng, thanh lịch hơn. Khi phối cùng chân váy ngắn, tổng thể chị em sẽ trông cân đối, vừa nữ tính vừa hiện đại. Bạn chỉ cần kết hợp thêm 1 đôi boots cao cổ hoặc boots qua gối là đủ để tránh rét và "hack" dáng hiệu quả. Set đồ này phù hợp cả đi làm, đi học lẫn đi cà phê cuối tuần.

2. Chân váy ngắn mix áo nỉ/hoodie

Nếu thích phong cách trẻ trung, năng động thì combo này rất đáng thử. Áo nỉ hoặc hoodie mang lại cảm giác thoải mái, casual, giúp outfit bớt "bánh bèo" khi phối cùng chân váy ngắn. Nếu thấy vẫn hơi đơn giản hay sợ lạnh thì bạn có thể mix thêm một chiếc quần tất dày hoặc tất giữ nhiệt vì đây là "vũ khí chống lạnh" không thể thiếu mà vẫn giữ được tổng thể gọn gàng, chỉn chu.

3. Chân váy ngắn mix áo blazer

Combo này dành cho những ai thích style thanh lịch, trưởng thành hơn một chút, trông thời trang mà không bị quá "gồng". Bạn nên mix thêm áo len mỏng hoặc áo thun giữ nhiệt bên trong để giữ ấm mà không làm outfit bị dày cộm. Ưu điểm của set đồ này là blazer khoác ngoài tạo form dáng gọn gàng, rất hợp với chân váy ngắn dáng chữ A, lý tưởng cho môi trường công sở, các buổi gặp gỡ hoặc sự kiện nhẹ nhàng.

4. Chân váy ngắn mix áo len oversized

Áo len dáng rộng mix cùng chân váy ngắn là công thức đối lập "bất bại" trên rộng - dưới gọn. Cách phối này giúp outfit trông casual nhưng vẫn có điểm nhấn, để thời trang hơn thì bạn có thể sơ vin nhẹ phần trước áo để "hack" tỷ lệ cơ thể. Đây cũng là set đồ cơ bản, dễ ứng dụng, đẹp nhưng không quá cầu kỳ.

5. Chân váy ngắn mix áo khoác dạ dáng dài

Đây là công thức "đinh" cho những ngày lạnh sâu. Bên trong, bạn có thể mặc áo giữ nhiệt, áo len mỏng rồi phối cùng chân váy ngắn, còn áo khoác dạ dáng dài giúp giữ ấm gần như toàn bộ cơ thể, đồng thời tạo vẻ ngoài sang và thời thượng. Set đồ này bạn có thể diện đi làm, đi chơi hay chụp ảnh sống ảo đều đẹp.

Gợi ý shopping chân váy ngắn cực xinh, chuẩn sành điệu:

