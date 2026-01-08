Ngay lúc này: Người tiêu dùng sốc nặng khi biết sự thật về thịt hộp Pate Cột Đèn nhiễm bệnh

Những giờ qua, mạng xã hội liên tục nổ tung sau khi phóng sự của chương trình Việt Nam Hôm Nay phát sóng trên VTV1 phản ánh việc Công an Hải Phòng phát hiện một đường dây thu mua thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để đưa vào chế biến đồ hộp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh, đưa về kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HALONG CANFOCO). Trong số này, khoảng 2 tấn đã được đưa vào sản xuất thành thịt hộp trước khi vụ việc bị phát hiện. Lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt nhiễm bệnh và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin này ngay lập tức khiến người tiêu dùng, đặc biệt là những gia đình thường xuyên sử dụng thịt hộp, pate, không khỏi hoang mang và lo lắng về mức độ an toàn của các sản phẩm từng được xem là tiện lợi và phổ biến trên thị trường.

Cộng đồng mạng "khóc thét": Pate từng mua có an toàn không?

Ngay khi tin tức lan truyền, hàng loạt hội nhóm tiêu dùng, bếp núc, mẹ bỉm, review đồ ăn đồng loạt dậy sóng. Nhiều người thừa nhận bản thân là fan trung thành của pate đóng hộp, thường xuyên mua với số lượng lớn để ăn sáng, làm đồ ăn nhanh hoặc dự trữ trong tủ.

Không ít bình luận trên mạng xã hội đã thể hiện rõ sự hoang mang, phẫn nộ của người tiêu dùng:

“Mỗi lần nhà tôi mua tận 10 hộp để dành ăn dần, ôi dời ôi luôn”

“Mấy bé nhà tôi thích ăn pate Cột Đèn. Một sự khủng hoảng niềm tin với đơn vị này, sâu hơn là ngành thực phẩm. Ai bảo vệ chúng ta đây”

“Quá kinh khủng.”

“Nhà tôi là tín đồ của hãng thực phẩm này. Không còn chút niềm tin nào nữa”

Cư dân mạng đồng loạt thể hiện sự thất vọng, mất niềm tin khi biết sự thật về thịt hộp pate nhiễm bệnh

Bán chạy trước đó, giờ người mua càng lo

Điều khiến dư luận bức xúc hơn là: trước khi vụ việc bị phanh phui, thịt hộp, pate vẫn là mặt hàng bán rất chạy, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử và trong mùa cao điểm tích trữ thực phẩm. Nhiều người chia sẻ từng mua pate theo thùng, theo combo vì tiện, rẻ, để được lâu. Giờ đây, chính thói quen đó lại trở thành nỗi lo tột cùng. Không ít ý kiến cho rằng vụ việc lần này đánh thẳng vào niềm tin của người tiêu dùng, nhất là với nhóm thực phẩm chế biến sẵn vốn được xem là tiện lợi và ít rủi ro.

Lượt bán "khủng" trên sàn thương mại điện tử của sản phẩm thịt hộp pate

Từ câu chuyện thịt lợn nhiễm bệnh bị “phù phép” thành đồ hộp, nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về khâu kiểm soát đầu vào, quy trình kiểm dịch và trách nhiệm của các bên liên quan. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng cho biết sẽ tạm thời hạn chế sử dụng pate và thịt hộp, ưu tiên thực phẩm tươi sống, nguồn gốc rõ ràng cho đến khi có thông tin minh bạch hơn.

Vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị thu gom, hợp thức hóa và đưa vào chế biến đồ hộp không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là cú sốc tâm lý lớn với người tiêu dùng. Phản ứng dữ dội trên mạng xã hội cho thấy: điều người dân lo sợ không chỉ là “ăn phải thực phẩm bẩn”, mà là mất niềm tin vào những thứ từng được xem là an toàn, tiện lợi và quen thuộc. Và có lẽ, sau vụ việc này, rất nhiều gia đình sẽ phải nhìn lại thói quen tích trữ và lựa chọn thực phẩm của chính mình.