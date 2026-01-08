Tha thiết khuyên mọi người ĐỪNG MUA pate nếu thấy 3 dấu hiệu này

Nhiều người khi mua pate đóng hộp thường chỉ có thói quen kiểm tra hạn sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết: hạn sử dụng không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá độ an toàn của pate. Trong thực tế, có những sản phẩm dù chưa quá hạn nhưng đã tiềm ẩn nguy cơ, nếu người tiêu dùng quan sát kỹ hoàn toàn có thể nhận ra.

Dưới đây là 3 biểu hiện cần tránh tuyệt đối khi mua pate, kể cả khi trên bao bì vẫn ghi còn hạn.

1. Bao bì phồng, méo hoặc biến dạng bất thường

Với pate đóng hộp hoặc pate tiệt trùng, bao bì là “hàng rào an toàn” đầu tiên. Nếu thấy 3 biểu hiện sau đây thì không nên mua, dù hạn sử dụng còn rất xa.

- Hộp bị phồng nắp, phồng đáy

- Lon méo, rỉ sét, có dấu hiệu bung mép

- Túi hút chân không bị xẹp không đều hoặc phồng nhẹ

Theo nguyên tắc bảo quản thực phẩm, hiện tượng phồng bao bì thường liên quan đến quá trình sinh khí bên trong do vi sinh vật phát triển hoặc do điều kiện bảo quản không đảm bảo. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, nhiều vi khuẩn nguy hiểm không làm sản phẩm đổi mùi rõ rệt, nên việc nhìn bao bì đôi khi quan trọng hơn cả việc ngửi mùi.

2. Màu sắc pate bất thường, không đồng nhất

Pate an toàn thường có màu hồng nhạt đến nâu xám, bề mặt mịn, đồng đều. Khi mua, nếu có thể quan sát thấy bằng mắt những dấu hiệu này thì tuyệt đối không mua hoặc không sử dụng.

- Màu quá sẫm, xám đen hoặc tái xanh

- Bề mặt loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt

- Xuất hiện lớp nước tách rõ khỏi phần thịt

- Có vệt trắng, vệt lạ dù rất nhỏ

Theo các chuyên gia, sự thay đổi màu sắc có thể liên quan đến: quá trình oxy hóa chất béo, nguyên liệu đầu vào kém chất lượng hoặc sản phẩm đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bảo quản không ổn định. Đây đều là những yếu tố không thể hiện trên hạn sử dụng, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn.

3. Giá rẻ bất thường, nguồn bán không rõ ràng

Trong bối cảnh thị trường biến động, pate giá rẻ đột ngột là dấu hiệu người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác. Nếu bạn gặp các trường hợp như: Pate có giá thấp hơn mặt bằng chung quá nhiều - Bán theo kiểu xả kho, thanh lý gấp nhưng không nêu lý do rõ ràng - Người bán không cung cấp được thông tin lô hàng, nơi sản xuất, điều kiện bảo quản hoặc sản phẩm bán trôi nổi, không có kênh phân phối chính thống... thì không nên mua, kể cả bao bì còn nguyên và hạn sử dụng vẫn hợp lệ.

Các chuyên gia nhấn mạnh: an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở ngày tháng in trên vỏ, mà còn phụ thuộc vào cả chuỗi từ nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển đến bảo quản.

Lời khuyên cho người tiêu dùng

Trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay, người tiêu dùng nên:

- Ưu tiên mua pate từ nguồn phân phối rõ ràng

- Quan sát kỹ bao bì, màu sắc trước khi mua và trước khi ăn

- Không tích trữ số lượng lớn

- Khi đã mở hộp, nên sử dụng sớm và bảo quản đúng hướng dẫn

Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không cố sử dụng vì tiếc tiền, bởi rủi ro sức khỏe luôn lớn hơn rất nhiều.