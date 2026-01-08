Bỏ tiền cho 5 brand áo dài này không luyến tiếc: Diện lên sang cả con người, 10 điểm không có nhưng!

Không còn là trang phục chỉ xuất hiện trong những dịp truyền thống, áo dài ngày nay được nhiều cô gái lựa chọn mặc đi khắp nơi để thể hiện màu sắc riêng và lòng tự hào dân tộc. Một thiết kế đẹp không chỉ nằm ở phom dáng hay họa tiết mà còn ở chất liệu, đường may và cảm giác sang trọng toát ra khi khoác lên người. Có những brand áo dài nhìn qua đã thấy đáng tiền, mặc vào lại càng "wow": ngoan xinh yêu hết sức!

Nếu bạn đang tìm những thương hiệu áo dài trên mức bình dân, mặc đến đâu mê đến đó thì 5 thương hiệu dưới đây rất đáng để lưu lại.

1. Tủ nhà Mây

Không chỉ chú trọng vào chất liệu gấm mềm để thể hiện sự nâng niu người phụ nữ diện bộ áo dài, Tủ nhà Mây còn đặt tâm huyết vào các mẫu mã để thể hiện cá tính riêng và tránh bị đại trà khi diện ra đường. Từ áo dài sáng suông cách tân đến áo yếm, hay thiết kế cách điệu kiểu váy, chị em hoàn toàn có thể lựa cho mình 1 item ưng ý, hợp dáng người.

Một ưu điểm nữa là cách phối màu và họa tiết thiên về hoa cỏ in trên áo dài cũng được thể hiện tinh tế mà không bị nhàm chán, mặc diện Tết là đảm bảo xinh yêu. Mức giá để tham khảo cho những món đồ của Tủ nhà Mây cũng không quá cao, tầm khoảng chưa đến 2 triệu đồng cho full set.

Nơi mua: Tủ nhà Mây

2. XÉO XỌ

Luôn là cái tên vàng trong làng áo dài ngày Tết, áo dài của XÉO XỌ hot đến mức nếu không nhanh chân mua thì chị em sẽ phải chờ đến đợt restock tiếp theo. Không chỉ đắt bởi thiết kế độc quyền và form dáng được may tỉ mẩn, brand này được còn được đánh giá là "đáng đồng tiền bát gạo" khi sử dụng hoàn toàn chất liệu cao cấp như lụa tổng hợp 100% hoặc tơ tằm.



Mức giá của các set áo dài XÉO XỌ dao động trên 4 triệu đồng. Không chỉ hợp diện lễ Tết mà mặc trong những dịp quan trọng như cưới hỏi, đi event cũng giúp bạn sang trọng và nổi bật.

Nơi mua: XÉO XỌ

3. LALIN

Cùng phân khúc và tương đương về chất liệu như XÉO XỌ, chị em cũng có thể tham khảo áo dài từ LALIN. Đây cũng là thương hiệu làm áo dài có tiếng, được "chọn mặt gửi vàng" bởi các KOL, ca sĩ hay diễn viên đình đám trong mỗi dịp Tết hay những sự kiện quan trọng.

Mẫu mã của brand này trải dài từ đơn giản, tinh tế đến sặc sỡ và điệu đà. Nhiều item còn được đầu tư tỉ mỉ từng họa tiết cầu kì, layer nhiều lớp, hay đính ngọc, thêu ren chi tiết. Chính nhờ sự công phu trong từng bộ áo dài đã đem đến cho người nhận cảm giác trọn vẹn, hài lòng và đáng tiền.

Nơi mua: LALIN

4. LINN Design

Ở phân khúc "vừa túi" hơn, khoảng 1-2 triệu đồng, bạn có thể tham khảo áo dài thiết kế nhà LINN Design. Những thiết kế của thương hiệu này đa phần thiên về cách tân 4 tà nên dễ mặc, linh hoạt được nhiều dịp mà không lo bị dìm dáng. Thay vào đó, LINN Design tập trung sáng tạo trong cách phối màu, chất liệu và họa tiết để tạo nên sự đa dạng, phù hợp với nhiều style và cá tính của các chị em. Từ truyền thống, nhẹ nhàng đến điệu đà, sang chảnh đều có đủ.

Nơi mua: LINN Design

5. Lèng Dèng

Đến hẹn lại lên, áo dài nhà Lèng Dèng cũng khiến các chị em gục lên gục xuống vì sự duyên dáng, khác lạ. Ở thương hiệu này, bạn có thể tìm mua từ set áo dài truyền thống, cách tân đến cách điệu với tay phồng hay áo yếm. Bảng màu cũng rất nịnh mắt mà không quá đại trà, diện lên "auto" tôn da. Giá dao động cho mỗi set cũng khá "dễ thương", từ 1-2 triệu đồng.

Nơi mua: Lèng Dèng



