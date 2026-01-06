Không còn đỏ, hồng quen thuộc, áo dài Tết 2026 "bắt trend" loạt thiết kế đậm chất phú bà thời thượng

Tết 2026 chứng kiến một bước chuyển mình đầy bất ngờ của xu hướng áo dài. Nếu như suốt nhiều năm qua, áo dài ngày Tết gần như mặc định gắn liền với bảng màu rực rỡ như đỏ son, hồng phấn hay vàng tươi mang đậm không khí xuân, thì năm nay, các chị em lại đồng loạt "quay xe" sang một hướng hoàn toàn khác: áo dài phú bà - sắc sảo, đậm nét mang một khí chất riêng.

Càng gần Tết, trend áo dài phú bà càng trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Thay vì hình ảnh "nàng thơ" dịu dàng, mong manh quen thuộc, áo dài Tết 2026 mang đến một diện mạo mới: cá tính hơn, quyền lực hơn và cũng thời thượng hơn.

Khởi nguồn từ mẫu áo dài ren mang sắc đen đầy mê hoặc

Khởi động cho xu hướng này phải kể đến những mẫu áo dài ren mang sắc đen cá tính với hoa văn tinh xảo. Chất liệu ren vốn được xem là "khó nhằn" nay lại trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp tổng thể áo dài vừa gợi cảm, vừa sang trọng.

Sắc đen quyền lực kết hợp cùng các họa tiết ren cầu kỳ tạo nên đúng tinh thần "phú bà" mà nhiều chị em đang theo đuổi: không cần quá rực rỡ nhưng vẫn nổi bật và cuốn hút.

(Áo dài Ngọc Nghiên)

(Áo dài Thủy Nguyễn, Thuyvantran.Clothes)

(Áo dài MayKim)

(Áo dài Miha Studio)

Chỉ cần lướt một vòng trên mạng xã hội hay các sàn mua sắm, dễ dàng nhận thấy hàng loạt local brand nhanh chóng tung ra những thiết kế áo dài ren sắc sảo để bắt kịp thị hiếu.

Không chỉ dừng lại ở việc bán, các shop cho thuê áo dài cũng cực kỳ nhanh nhạy khi liên tục cập nhật những mẫu áo dài ren mới, với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng – vừa túi tiền nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu "sống ảo" ngày Tết của các chị em.

(Tiệm THANH XUÂN Thủ Đức cho thuê áo dài)

Từ chất liệu ren đến gấm, lụa: Sắc độ càng đậm càng đúng trend

Sau áo dài ren, áo dài gấm và lụa cũng góp mặt mạnh mẽ trong bức tranh xu hướng Tết năm nay. Tuy nhiên, điểm "lạ" nằm ở chỗ: sắc độ áo dài càng trầm, càng đậm thì lại càng chuẩn trend phú bà. Những gam màu như xanh rêu, tím mận, nâu chocolate, đỏ mận hay ngay cả ghi đá... được ưu ái hơn bao giờ hết, thay thế hoàn toàn bảng màu rực rỡ quen thuộc.

(Áo dài Moceva Hà Nội)

(Áo dài LỤA LÀ by DIỄM)

Không dừng lại ở đó, nhiều brand còn mạnh tay phá cách khi kết hợp áo dài lụa cùng quần nhung hoặc quần lấp lánh sequin. Sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, giữa mềm mại và ánh kim táo bạo, đã tạo nên những set áo dài độc đáo, mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.

(Áo dài Kaneleidi)

(Áo dài MIMI BLANC)

(Áo dài RITARA)

Khi trend áo dài Tết chuyển hướng 180 độ

Nếu như mọi năm, "1m2 là cả chục nàng thơ áo dài" với vẻ đẹp nhẹ nhàng, e ấp, những ngày cận Tết 2026, hình ảnh ấy dần được thay thế bằng những quý cô mang phong thái phú bà: sắc sảo, tự tin và cá tính rõ nét. Chính những nét mới lạ trong màu sắc, chất liệu và cách phối đồ đã khiến trend áo dài phú bà nhanh chóng chiếm sóng và trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất dịp Tết 2026 này.

