Cất đồ ăn vào tủ lạnh nên đợi nguội hay cất khi còn nóng? Hơn 90% người được hỏi trả lời sai!

Hành động cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh tưởng như quá quen thuộc trong mỗi gia đình, nhưng các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo: Rất nhiều người đang làm ngược với cách an toàn nhất. Thực tế, đa số các gia đình đều thực hiện theo cách đợi thức ăn giảm độ nóng, thậm chí nguội hẳn rồi mới cất vào tủ lạnh.

Cách làm này được giải thích là giúp tủ lạnh hạn chế nguy cơ bị hỏng hóc, thức ăn cũng được bảo quản an toàn. Nhưng đáp án của các chuyên gia đưa ra lại hoàn toàn ngược lại.

Ảnh minh hoạ

Đừng đợi thức ăn nguội rồi mới cất tủ lạnh!

Theo phân tích của Healthline, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong bảo quản thực phẩm là đưa thức ăn nấu chín vào môi trường lạnh càng sớm càng tốt, kể cả khi còn nóng. Lý do là thực phẩm để ở nhiệt độ phòng sẽ rơi vào “vùng nhiệt độ nguy hiểm” từ 4–60°C, khoảng nhiệt mà vi khuẩn gây ngộ độc như Salmonella, E. coli hay tụ cầu vàng phát triển nhanh nhất.

Khuyến cáo này cũng được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nhấn mạnh. CDC cho biết thức ăn nấu chín không nên để ngoài môi trường quá 2 giờ, và nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C, thời gian an toàn chỉ còn 1 giờ. Việc chờ thức ăn nguội hoàn toàn trước khi cất có thể vô tình kéo dài thời gian thực phẩm nằm trong vùng nguy hiểm này.

Trên trang an toàn thực phẩm chính thức, Bộ Nông nghiệp Mỹ khẳng định rõ: “Thức ăn nóng có thể được đặt trực tiếp vào tủ lạnh”, đồng thời liệt kê quan niệm “phải đợi nguội hẳn” vào danh sách những lầm tưởng phổ biến về bảo quản thực phẩm. Cơ quan này cũng cho rằng các dòng tủ lạnh hiện đại đủ khả năng xử lý lượng nhiệt tăng trong thời gian ngắn, mức tiêu thụ điện năng bổ sung là không đáng kể so với lợi ích bảo vệ sức khỏe.

Ảnh minh hoạ

Những sai lầm thường gặp khi cất thức ăn vào tủ lạnh

Theo các chuyên gia và tác giả sách khoa học ẩm thực, sai lầm lớn nhất của nhiều gia đình không nằm ở việc cất đồ ăn khi còn nóng, mà ở cách cất. Chuyên gia ẩm thực J. Kenji López-Alt, tác giả cuốn The Food Lab, từng phân tích rằng việc để nguyên cả nồi hoặc khối thức ăn lớn khiến phần lõi giữ nhiệt rất lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại và phát triển ngay cả khi đã cho vào tủ lạnh.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen đậy kín nắp ngay khi thức ăn còn rất nóng, dẫn đến hơi nước ngưng tụ, làm món ăn nhanh nhão và dễ hỏng hơn.

Ảnh minh hoạ

Quy trình cất thức ăn được khuyến nghị

Dựa trên hướng dẫn của USDA, CDC và các chuyên trang sức khỏe như Healthline, quy trình bảo quản an toàn được các chuyên gia thống nhất gồm:

Thức ăn nấu chín nên được chia nhỏ vào các hộp nông để giúp giảm nhiệt nhanh. Khi thức ăn còn rất nóng, có thể hé nắp trong 30–60 phút đầu trong tủ lạnh để hơi nước thoát ra; sau khi nhiệt độ đã hạ, cần đậy kín ngay nhằm tránh nhiễm khuẩn chéo và ám mùi. Các hộp thực phẩm nên được xếp cách nhau để khí lạnh lưu thông đều.

Các cơ quan an toàn thực phẩm cũng lưu ý rằng nhiệt độ thấp chỉ có tác dụng ức chế chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Vì vậy, rau và món chay nấu chín chỉ nên sử dụng trong 24 giờ, còn các món thịt, cá, món mặn không quá 2–3 ngày. Nếu cần bảo quản lâu hơn, đông lạnh là lựa chọn an toàn hơn.

Theo các chuyên gia, việc thay đổi thói quen cất thức ăn đúng cách không chỉ giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình trong sinh hoạt hằng ngày.