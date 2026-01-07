Nữ NSND đầu tiên có bằng tiến sĩ, ly hôn chồng tỷ phú, sống một mình trong biệt thự 1.200m²

Bạch Tuyết (Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945) là một trong những nghệ sĩ cải lương tiêu biểu và có tầm ảnh hưởng lớn của Việt Nam. Bà được giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng và những đóng góp bền bỉ cho sân khấu cải lương, từng được mệnh danh là "cải lương chi bảo" (bảo vật của nghệ thuật cải lương). Với sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1988 và NSND vào năm 2012.

Không chỉ thành công trên sân khấu, NSND Bạch Tuyết còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghiên cứu khi năm 1995 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á", trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam. Năm 2024, bà tiếp tục được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách 50 Over 50: Asia 2024, ghi nhận những phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng nổi bật.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, ở tuối xế chiều, NSND Bạch Tuyết chọn sống một mình trong biệt thự 1.200m²

Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, đường tình duyên của NSND Bạch Tuyết lại khá lận đận. Cuộc hôn nhân đầu tiên với cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lang kết thúc sau 7 năm vì không có con. Sau đó, bà nên duyên với người chồng thứ 2 là tỷ phú Việt kiều sinh sống tại Pháp. Hai người gắn bó hơn 30 năm và có với nhau một người con trai, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn không đồng hành cùng nhau khi về già.

Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết quyết định sống một mình trong căn biệt thự rộng hơn 1.200m² tại TP.HCM. Căn biệt thự được ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, là nơi nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống an yên sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Biệt thự của NSND Bạch Tuyết được xây dựng từ năm 2015, nổi bật với gam trắng làm chủ đạo. Ngôi nhà do chính bà lên ý tưởng thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên không gian mở và ánh sáng tự nhiên, kết hợp nhiều mảng xanh để tạo cảm giác yên tĩnh, thư thái. Xung quanh biệt thự là khu sân vườn rộng rãi với thảm cỏ xanh mát, cây trái và hoa tươi đan xen, mang lại không khí trong lành. Bên cạnh đó, ngôi nhà còn có hồ bơi riêng, góp phần hoàn thiện không gian sống an nhiên, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của đô thị.

Toàn cảnh biệt thự của NSND Bạch Tuyết

Không gian sân vườn thoáng đãng, được bao phủ bởi mảng xanh mướt mát

Trong nhà có hồ bơi ngoài trời

Không gian sống của NSND Bạch Tuyết được thiết kế hiện đại với gam trắng chủ đạo

Không gian phòng khách rộng rãi

Góc làm việc của NSND Bạch Tuyết.

