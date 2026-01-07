Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng

Bắc Ninh nổi tiếng với cảnh sắc yên bình và những cơ ngơi bề thế ẩn mình giữa làng quê. Trong đó, tòa lâu đài tọa lạc tại huyện Gia Bình là một ví dụ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ban ngày đã đồ sộ, nhưng khi màn đêm buông xuống, công trình này mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Hệ thống đèn LED được thắp sáng đồng loạt, khiến toàn bộ tòa lâu đài rực lên như một cung điện, soi sáng cả một góc vùng quê xứ Kinh Bắc.

Chỉ cần đứng từ phía xa đã có thể nhận ra tòa lâu đài nhờ được chiếu đèn nổi bật. Càng tiến lại gần, quy mô và độ bề thế của công trình càng lộ rõ. Không gian của tòa lâu đài tráng lệ đến mức ai đi ngang qua cũng muốn nán lại ngắm nghía.

Vào buổi đêm, sáng nhất Bắc Ninh chính là tòa lâu đài ở Gia Bình khi được thắp đèn LED rực rỡ

Tòa lâu đài "oách" nhất Bắc Ninh có thiết kế 12 tầng, được bao phủ bởi tông màu vàng kem sang trọng, có giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng. Biệt phủ mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thể hiện rõ qua hệ cột lớn, mái vòm, hành lang và các mảng phù điêu được chạm khắc cầu kỳ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể vừa cổ kính vừa đậm chất đẳng cấp.

Cơ ngơi 12 tầng gây ấn tượng với thiết kế nguy nga, đồ sộ

Bên trong tòa lâu đài, nội thất và cách tổ chức không gian tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Khu vực thông tầng được thiết kế rộng, với hành lang tròn chạy theo khung công trình, tạo cảm giác liền mạch và bề thế. Phần mái vòm được trang trí bằng tranh và các mảng phù điêu chạm khắc công phu, làm nổi bật phong cách cổ điển châu Âu.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là bộ đèn chùm cỡ lớn, treo xuyên suốt hai tầng nhà. Toàn bộ nội thất sử dụng gỗ quý, từ bàn ghế, cầu thang cho đến phòng thờ và phòng ngủ, đều được chạm trổ tỉ mỉ. Nhờ vậy, không gian vừa toát lên sự sang trọng, đẳng cấp, vừa giữ được cảm giác ấm áp, kín đáo.

Tổng hợp