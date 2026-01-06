Nói thẳng cho vuông: 2026 rồi ĐỪNG làm 8 thiết kế rắc rối này nữa

Nhà ở bây giờ không thiếu ý tưởng mới. Mở mạng xã hội ra là thấy đủ kiểu thiết kế long lanh, góc nào cũng đẹp, ánh sáng lung linh, nhìn mà chỉ muốn bê nguyên về nhà mình. Nhưng thực tế là, không phải thiết kế nào đang hot cũng phù hợp để sống lâu dài. Có những thứ nhìn thì mê, ở rồi mới thấy vướng víu, bất tiện, thậm chí còn mang thêm phiền toái.

Dưới đây là 8 thiết kế đang được nhiều người chạy theo, nhưng nói thật, ngoài đẹp ra thì rất ít giá trị sử dụng. Nếu đang chuẩn bị sửa hay xây nhà, nên cân nhắc thật kỹ.

1. Tivi di động: mới lạ lúc đầu, bỏ xó về sau

Nghe thì hấp dẫn: tivi có bánh xe, muốn xem ở phòng khách, phòng ngủ hay bếp đều được. Nhưng thực tế, cảm giác mới mẻ này chỉ tồn tại được vài tuần đầu. Sau đó, chẳng mấy ai còn đủ hứng đẩy một chiếc tivi cồng kềnh đi khắp nhà.

Ăn cơm thì người ta mở điện thoại, iPad cho nhanh, gọn và tiện. Còn tivi di động, dù có bánh xe, vẫn nặng, cồng kềnh, một mình di chuyển khá vất vả. Thậm chí đã có không ít trường hợp tivi đổ, rơi vỡ màn hình. Với gia đình có trẻ nhỏ, đây là món đồ tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu cần linh hoạt góc nhìn, giá treo tivi xoay gắn tường vẫn là lựa chọn gọn gàng và an toàn hơn nhiều.

2. Ghế vỏ sò nghệ thuật: đẹp để nhìn, ngồi thì khổ

Không thể phủ nhận, những mẫu ghế vỏ sò, ghế thiết kế hình khối đang rất được lòng người trẻ. Đặt trong nhà trông sang, trông có gu, lên ảnh thì khỏi chê. Nhưng dùng thật mới thấy, đây là kiểu ghế sinh ra để… ngắm là chính. Ngồi lâu dễ mỏi lưng, phần cạnh ghế cứng, vào mùa nóng còn gây khó chịu. Chưa kể thị trường tràn lan hàng nhái, chất lượng kém, dùng một thời gian là xuống cấp, thậm chí gãy, rất nguy hiểm. Với ghế ngồi hằng ngày, sự thoải mái và an toàn vẫn nên được đặt lên trên hình thức.

3. Tủ tivi treo lơ lửng: đẹp mắt nhưng không hề nhẹ đầu

Tủ tivi treo tạo cảm giác không gian gọn gàng, hiện đại, đúng gu tối giản mà nhiều người theo đuổi. Nhưng đây cũng là thiết kế khiến không ít gia đình phải “đứng tim”. Sau một thời gian sử dụng, tủ có thể nứt, xệ, thậm chí rơi xuống nếu thi công không chuẩn hoặc tường không đủ chịu lực. Trẻ con leo trèo, ngồi lên là nguy cơ càng cao. Nếu vẫn muốn làm, bắt buộc phải có giải pháp đỡ lực bên dưới hoặc tính toán kỹ từ khâu kết cấu, tuyệt đối không nên làm theo kiểu chạy trend.

4. Sofa đám mây: nhìn êm nhưng lưng không chịu nổi

Sofa đám mây từng là biểu tượng của sự thư giãn, mềm mại, ấm cúng. Nhưng rất nhiều người sau khi dùng đều chung một nhận xét: ngồi thì lún, đứng dậy thì đau lưng.

Loại sofa này thường thiếu độ nâng đỡ, đặc biệt là phần lưng. Ngồi chơi thì được, nhưng ngồi lâu, xem phim, làm việc hay sinh hoạt hằng ngày thì cực kỳ mệt. Sofa dùng trong nhà nên ưu tiên kết cấu chắc, tựa lưng đủ cao, hỗ trợ tốt cho cột sống hơn là chạy theo vẻ ngoài mềm mại.

5. Gạch lát nền màu sẫm: sang trong showroom, tối trong đời thực

Khi xem mẫu, gạch sẫm màu luôn tạo cảm giác cao cấp, sang trọng, đặc biệt dưới ánh đèn trưng bày. Nhưng mang về nhà mới thấy khác xa tưởng tượng. Không gian trở nên tối hơn, nhất là những căn hộ thiếu sáng tự nhiên. Ngày mưa, trời âm u, cảm giác nặng nề rõ rệt. Bụi bẩn, vết nước cũng dễ lộ hơn tưởng. Với diện tích lớn, gạch sáng màu vẫn là lựa chọn an toàn và dễ sống hơn về lâu dài.

6. Tủ nào cũng gắn đèn led: đẹp khi khoe, phiền khi ở

Đèn led trong tủ nhìn rất xịn, mở ra là thấy lung linh ngay. Nhưng thực tế, số lần bật những chiếc đèn này trong sinh hoạt hằng ngày là rất ít. Chủ yếu chỉ bật khi có khách hoặc chụp ảnh. Đèn led dễ hỏng, mà hỏng là phải tháo tủ, sửa chữa rất phiền. Chi phí ban đầu không rẻ, tuổi thọ lại không cao. Với nhà ở thực tế, ánh sáng tổng thể hợp lý vẫn quan trọng hơn những chi tiết trang trí cầu kỳ.

7. Mặt bếp đá liền khối: đẹp nhưng dễ sứt, khó bảo dưỡng

Đá liền khối nhìn rất sang, nhưng dùng rồi mới thấy nhiều bất cập. Mép đá dễ sứt, mối nối dễ nứt, đặc biệt với gia đình nấu nướng thường xuyên. Giá thành cao, sửa chữa khó, trong khi hiệu quả sử dụng không hơn nhiều so với các vật liệu phổ biến khác. Đây là kiểu đầu tư dễ khiến người dùng… tiếc tiền về sau.

8. Đèn line trang trí: phô khuyết điểm hơn là che giấu

Đèn line từng được xem là biểu tượng của phong cách tối giản. Nhưng vấn đề là, nó không hề dễ tính. Chỉ cần tường không phẳng, thi công không chuẩn, bật đèn lên là mọi khuyết điểm lộ rõ. Chưa kể chi phí cao, lắp đặt phức tạp, nhiều gia đình làm xong rồi gần như không bật vì thấy rối mắt. Nếu không thật sự cần thiết, nên cân nhắc kỹ trước khi làm.

Thiết kế nhà ở không phải là cuộc chạy đua theo trào lưu. Một ngôi nhà đáng sống là nơi thuận tiện, an toàn và dễ chịu trong sinh hoạt hằng ngày. Trước khi làm bất kỳ thiết kế nào đang hot, hãy tự hỏi: mình có thực sự cần không, hay chỉ đang bị vẻ ngoài đánh lừa.

Theo: Toutiao



