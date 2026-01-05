4 cây dễ gọi rắn vào nhà

Trong cuộc sống hàng ngày, rắn không tự nhiên bò vào khu dân cư nếu không có lý do. Chúng chỉ xuất hiện khi khu vực đó có nơi trú ẩn phù hợp, độ ẩm cao và nguồn thức ăn dồi dào. Đáng nói là chính một số loại cây quen thuộc quanh nhà lại vô tình tạo ra môi trường lý tưởng cho rắn sinh sống, ẩn náu hoặc ghé qua thường xuyên. Dưới đây là 4 loại cây được ghi nhận là dễ khiến rắn xuất hiện quanh nhà, không phải vì bản thân cây "gọi rắn", mà vì đặc điểm sinh trưởng và môi trường mà chúng tạo ra.

Cây chuối: mát, ẩm, nhiều sinh vật nhỏ

Chuối là loại cây rất phổ biến ở nông thôn lẫn ven đô. Cây lớn nhanh, tán rộng, giữ ẩm tốt, thân mềm và nhiều bẹ xếp chồng lên nhau. Chính những đặc điểm này lại vô tình trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

- Gốc chuối ẩm thấp quanh năm, nhất là vào mùa mưa

- Bẹ chuối rụng, mục tạo ra khe hở kín đáo, ít ánh sáng

- Khu vực trồng chuối thường thu hút chuột, ếch, nhái, côn trùng... vốn là nguồn thức ăn yêu thích của rắn

Nhiều trường hợp rắn được phát hiện núp trong bẹ chuối khô, dưới gốc hoặc giữa các thân chuối mọc sát nhau. Vì vậy, trồng chuối quá gần nhà, đặc biệt là sát bếp, nhà kho hoặc tường rào, tiềm ẩn rủi ro cao.

Tre: rậm rạp, khó kiểm soát, nhiều hang hốc

Tre thường được trồng để lấy bóng mát, chắn gió hoặc làm hàng rào tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt, tre lại là một trong những môi trường rắn ưa thích nhất.

- Bụi tre mọc dày, gốc nhiều rễ chằng chịt

- Lá tre rụng tạo lớp phủ dày, giữ ẩm lâu

- Ít người dọn sâu vào gốc tre vì rậm và khó tiếp cận

Bên trong các bụi tre thường có chuột, thằn lằn, ếch, tạo chuỗi thức ăn tự nhiên cho rắn. Đặc biệt, tre trồng lâu năm, không tỉa thưa, rất dễ trở thành nơi rắn trú ngụ dài ngày chứ không chỉ ghé qua.

Sử quân tử: leo rậm, nhiều dây, dễ tạo "điểm mù"

Sử quân tử là loại cây leo được nhiều gia đình trồng trước cổng, ban công hoặc hàng rào vì hoa đẹp, mùi thơm và ý nghĩa phong thủy tốt. Tuy nhiên, nếu để cây phát triển tự do, leo kín và rậm rạp, nguy cơ lại không nhỏ.

- Dây leo quấn chằng chịt, tạo khoảng tối

- Thường leo sát tường, cột, mái hiên

- Dễ thu hút chim nhỏ, thằn lằn, chuột

Rắn không ăn hoa hay quả sử quân tử, nhưng lợi dụng chính hệ sinh thái xung quanh cây. Những khu vực rậm rạp, ít người để ý là nơi rắn có thể ẩn mình an toàn trước khi bò ra ngoài kiếm ăn.

Sa nhân tím: môi trường ẩm thấp, sát mặt đất

Sa nhân tím thường được trồng làm cây dược liệu hoặc cây cảnh dưới tán, nhất là ở vùng trung du và miền núi. Cây ưa bóng, ưa ẩm, mọc thành bụi thấp, lan rộng trên mặt đất.

- Tán thấp, lá rậm, che kín nền đất

- Thường trồng ở nơi ẩm, ít nắng, gần rãnh nước

- Dễ thu hút côn trùng và động vật nhỏ

Chính môi trường này khiến sa nhân tím trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho rắn, đặc biệt là các loài rắn nhỏ, rắn nước hoặc rắn thích nơi mát ẩm.

Nếu những loại cây trên thường xuyên được dọn gốc, tỉa thưa, giữ khô ráo, nguy cơ rắn xuất hiện sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, lời khuyên thực tế cho gia đình có sân vườn đó là: - Không trồng chuối, tre, cây leo rậm sát tường nhà - Luôn dọn lá khô, bẹ mục, tránh để gốc cây um tùm - Giữ khu vực quanh nhà thoáng, khô, có ánh sáng - Nếu buộc phải trồng, nên kiểm tra định kỳ, nhất là mùa mưa Phòng rắn không phải là phá bỏ cây cối, mà là quản lý môi trường sống thông minh. Nhà gọn gàng, khô ráo, sáng sủa thì rắn tự khắc tránh xa.

