5 thỏi son môi "made in Vietnam" cực tôn da, ai dùng cũng xinh hơn vài phần

Trong vài năm trở lại đây, mỹ phẩm "made in Vietnam" đã có bước chuyển mình rất rõ rệt, đặc biệt ở mảng son môi. Không còn là lựa chọn "dùng tạm", nhiều thỏi son Việt giờ đây có bảng màu hợp tông da châu Á, chất son dễ dùng và thiết kế chỉn chu không kém sản phẩm ngoại. Dưới đây là 5 thỏi son môi Việt cực tôn da, kiểu "đánh lên là thấy gương mặt sáng sủa, xinh xắn hơn hẳn", rất đáng để thử nếu bạn đang muốn ủng hộ hàng nội địa chất lượng.

1. MOI Cotton Candy Matte Lasting Lip Tint

Thỏi son này gây ấn tượng ngay từ cái tên với cảm hứng ngọt ngào, trẻ trung. Chất son tint lì nhưng không quá khô, khi mới thoa lên môi có độ ẩm nhẹ, sau đó set lại thành lớp lì mịn, giúp màu bám tốt hơn mà không gây cảm giác nặng môi.

Điểm cộng lớn của sản phẩm là bảng màu dễ dùng, thiên về các tông hồng đất, cam đất, đỏ hồng - những gam màu rất hợp với làn da châu Á. Dù đi làm hay đi chơi, chỉ cần một lớp son mỏng là gương mặt đã trông tươi tắn hơn rõ rệt. Son giữ màu khá ổn trong nhiều giờ, phai dần đều chứ không bị loang lổ, rất phù hợp cho người mới tập dùng son tint lì.

Nơi mua: MOI

2. Lemonade Mirror Mirror Water Tint

Nếu bạn yêu thích kiểu son bóng nhẹ, căng mọng tự nhiên, đây là cái tên rất đáng cân nhắc. Chất son dạng water tint mỏng nhẹ, khi thoa lên môi tạo hiệu ứng bóng trong veo, giúp đôi môi trông đầy đặn và tươi tắn hơn.

Màu son lên khá trong trẻo, phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong veo kiểu "my lips but better". Ưu điểm là son không gây nặng môi, dễ tán và có thể layer nhiều lớp để tăng độ đậm màu. Với những ngày chỉ cần một chút son để gương mặt không bị nhợt nhạt, đây là lựa chọn rất tiện lợi, đặc biệt phù hợp với môi khô hoặc người không quen dùng son lì.

Nơi mua: Lemonade

3. Matte Natural Lipstick Cỏ Mềm

Đúng với tinh thần "tự nhiên" ngay từ tên gọi, thỏi son này hướng đến cảm giác dịu nhẹ, lành tính và dễ dùng hằng ngày. Chất son lì vừa phải, không quá khô, khi thoa lên môi cho cảm giác mềm và khá dễ chịu.

Bảng màu không quá cầu kỳ nhưng tập trung vào những gam màu cơ bản, dễ phối với nhiều kiểu makeup và trang phục. Son phù hợp với những ai thích vẻ ngoài giản dị, thanh lịch, đặc biệt là dân văn phòng hoặc người không quen dùng son quá đậm. Khi đánh son, môi trông gọn gàng, chỉn chu và tự nhiên, đúng kiểu "càng nhìn càng thấy xinh".

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. BareSoul Lip Tint & Cheek

Một điểm cộng lớn của sản phẩm này là tính đa năng: vừa dùng cho môi, vừa dùng làm má hồng. Chất tint mỏng nhẹ, dễ tán, giúp lớp trang điểm trông hài hòa và đồng nhất hơn.

Khi dùng trên môi, son lên màu khá tự nhiên, không quá đậm nhưng đủ để làm sáng gương mặt. Khi dùng trên má, chỉ cần tán nhanh là đã có hiệu ứng ửng hồng nhẹ nhàng, rất phù hợp với phong cách trang điểm hằng ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích tối giản mỹ phẩm nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài tươi tắn, gọn gàng.

Nơi mua: BareSoul

5. OFÉLIA SUGARPLUM MistyNow Blurring Tint

Thỏi son này nổi bật với hiệu ứng blurring - làm mờ vân môi và giúp đôi môi trông mềm mại hơn. Chất son tint lì nhưng mịn, dễ tán, khi set lại cho cảm giác nhẹ môi và khá "nịnh môi".

Bảng màu thiên về các tông trendy, vừa hiện đại vừa dễ dùng, phù hợp với nhiều phong cách makeup từ nhẹ nhàng đến cá tính. Khi đánh son, tổng thể gương mặt trông hài hòa và sắc nét hơn, đặc biệt là khi kết hợp với lớp makeup nền mỏng nhẹ.

Nơi mua: OFÉLIA

Không khó để nhận ra rằng son môi made in Vietnam ngày càng được đầu tư nghiêm túc từ chất son, bảng màu cho đến trải nghiệm sử dụng. Những thỏi son kể trên đều có điểm chung là dễ dùng, tôn da và phù hợp với làn da châu Á, giúp gương mặt trông xinh xắn hơn chỉ với một bước trang điểm đơn giản. Nếu bạn đang tìm kiếm một thỏi son vừa túi tiền, chất lượng ổn định và mang dấu ấn Việt, đây chắc chắn là những cái tên rất đáng để thử trong tủ đồ trang điểm của mình.