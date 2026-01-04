10 sai lầm phổ biến nhất khi giặt quần áo khiến cả gia đình hứng chịu hậu quả

Có rất nhiều cách khác nhau để giặt quần áo. Vậy cách nào là tốt nhất? Thực ra, điều đó còn phụ thuộc vào lối sống và sở thích của bạn. Một số người chỉ thích dùng nước lạnh trong máy giặt, trong khi những người khác lại muốn dùng nước nóng kèm theo thuốc tẩy hoặc giấm để tăng khả năng khử trùng. Điều quan trọng là bạn luôn phải làm theo hướng dẫn trên nhãn khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào như bột giặt hay nước xả vải, để không vô tình làm hỏng quần áo do phá vỡ sự cân bằng hóa học của chúng.

Theo dịch vụ giặt là Washroom Laundry (Mỹ), dưới đây là 10 lỗi giặt giũ mà mọi người thường mắc phải – những lỗi này có thể khiến quần áo của bạn bị hư hỏng!

10 lỗi giặt giũ phổ biến

1. Không phân loại quần áo theo màu sắc

Điều này có thể nghe rất hiển nhiên khi nói đến những kiến thức cơ bản về giặt giũ, nhưng vẫn đáng để nhắc lại. Giặt quần áo với nhiều màu khác nhau trong cùng một mẻ có thể dễ dàng gây lem màu và thậm chí làm hỏng quần áo!

Washroom Laundry giải thích: “Điều này xảy ra khi quần áo màu đậm và màu sáng cọ xát vào nhau trong máy giặt, các hóa chất từ màu này ngấm sang màu khác, khiến quần áo trắng bị xám và quần áo sẫm màu bị phai.”

2. Cho quá nhiều bột giặt vào máy

Cho quá nhiều bột giặt sẽ gây lãng phí vì nó không tan hoàn toàn và có thể để lại cặn xà phòng trên quần áo. Để tránh lãng phí, hãy luôn sử dụng lượng bột giặt được khuyến nghị trên bao bì!

3. Sử dụng quá nhiều thuốc tẩy hoặc nước xả vải

Theo Washroom Laundry, một lỗi giặt giũ phổ biến khác là dùng quá nhiều thuốc tẩy hoặc nước xả vải, điều này có thể khiến quần áo bị hư hỏng và chắc chắn là điều mọi người nên tránh. Đôi khi, người ta nghĩ rằng dùng nhiều sản phẩm hơn sẽ cho kết quả tốt hơn, hoặc thậm chí nghĩ rằng nó sẽ giúp tẩy vết bẩn hiệu quả hơn, nhưng thực tế không bao giờ là như vậy. Hãy nhớ rằng nước xả vải và thuốc tẩy là những hóa chất mạnh, dùng quá nhiều có thể gây hại!

4. Không kiểm tra túi quần áo xem có tiền xu, chìa khóa và các vật dụng khác trước khi giặt

Chìa khóa, tiền xu, kẹp tóc và các vật sắc nhọn khác có thể dễ dàng làm hỏng quần áo. Cách tốt nhất để tránh điều này là kiểm tra túi quần áo trước khi cho vào máy giặt, đảm bảo không còn vật gì có thể làm rách vải.

5. Không lộn trái quần áo có thêu khi giặt

Các chi tiết thêu và trang trí rất dễ bị móc và hư hỏng khi cọ xát với quần áo khác, khiến chúng bị sờn, rách hoặc thậm chí rơi ra. “Cách tốt nhất để tránh điều này là giặt những loại quần áo đó ở mặt trái, để các chi tiết trang trí không tiếp xúc trực tiếp với các loại vải khác trong chu trình giặt.” Washroom Laundry tư vấn.

6. Không mở cúc áo trước khi giặt

“Chúng tôi không thể kể hết bao nhiêu lần đã nghe hoặc tận mắt thấy phần trước của áo bị rách do cúc áo bị mắc vào trong quá trình giặt, hoặc các sợi chỉ quanh khuy áo bị tuột theo thời gian.” Washroom Laundry cho biết.

Cách tốt nhất để tránh lỗi giặt giũ phổ biến này là mở hết cúc áo trước khi cho vào máy giặt và luôn kiểm tra túi áo xem có vật gì có thể làm hỏng áo hay không!

7. Không kéo khóa quần áo

Đây là lỗi rất dễ mắc phải, đặc biệt khi bạn đang vội hoặc có việc khác cần làm trong lúc chờ máy giặt xong. Không kéo khoá có thể khiến chúng bị mắc trong chu trình giặt và làm hỏng quần áo, vì vậy tốt nhất bạn nên kéo khóa lại trước khi cho đồ vào máy!

8. Không kiểm tra nhãn quần áo trước khi giặt

Mỗi thương hiệu có hướng dẫn giặt khác nhau. Các nhãn mác khác nhau yêu cầu cách chăm sóc khác nhau, và việc không đọc nhãn hướng dẫn có thể dẫn đến quần áo bị hư hỏng hoặc co rút!

“Hãy luôn kiểm tra nhãn quần áo trước khi cho vào giặt. Nhãn sẽ cho bạn biết cách xử lý vết bẩn, nhiệt độ giặt phù hợp và nhiều thông tin hữu ích khác để chăm sóc quần áo đúng cách!” Washroom Laundry cho biết.

9. Không kiểm tra bộ lọc xơ vải của máy sấy sau mỗi lần sử dụng

Đây là một lỗi giặt giũ phổ biến khác mà chúng tôi thấy rất nhiều người mắc phải. Để xơ vải tích tụ trong máy sấy có thể gây nguy cơ cháy nổ, vì xơ vải rất dễ bắt lửa trong khi máy sấy tạo ra nhiệt độ cao. Không chỉ là mối nguy hiểm nghiêm trọng về hỏa hoạn, điều này còn có thể làm hỏng quần áo. Ví dụ, xơ vải từ máy sấy có thể làm “tắc” các thớ vải theo thời gian và gây phai màu hoặc đổi màu quần áo.

Một bộ lọc xơ vải sạch cũng giúp bạn tiết kiệm tiền điện: nếu một lớp xơ vải dày tích tụ trên lưới lọc, máy sấy sẽ phải hoạt động vất vả hơn, làm tăng chi phí năng lượng. Việc làm sạch bộ lọc xơ vải cho phép không khí thoát ra dễ dàng hơn qua ống xả, từ đó cải thiện hiệu suất.

10. Không sử dụng chế độ phù hợp cho từng loại vải

Mỗi loại vải cần được chăm sóc khác nhau khi giặt và sấy. Sử dụng chế độ phù hợp là một cách đơn giản để bảo vệ quần áo khỏi bị hư hỏng. Các loại vải mỏng, dễ hỏng thường dễ bị móc, rối hoặc rách khi giặt chung với quần áo khác. Hãy luôn đọc nhãn mác, kiểm tra túi quần áo để loại bỏ các vật có thể làm hỏng vải, và luôn sử dụng chế độ giặt nhẹ cho những món đồ dễ hư tổn của bạn!