Nồi chiên không dầu sạch bong như mới khi được vệ sinh bằng 2 thứ - không cần chả xát

Nồi chiên không dầu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình Việt, tuy nhiên khi nói đến việc vệ sinh chúng, nhiều người vẫn băn khoăn không biết đâu là cách tốt nhất. Bạn có thể tháo khay ra và chà rửa trong một bát nước xà phòng, nhưng cách này sẽ không làm sạch được toàn bộ thiết bị. Hơn nữa, cặn thức ăn, dầu mỡ có thể trở nên khó loại bỏ khi tích tụ trong khay.

May mắn thay, một người dùng TikTok đã chia sẻ mẹo riêng của mình để làm sạch nồi chiên không dầu và cho biết cách này có thể giúp chúng trông “như mới”. Phương pháp đơn giản này chỉ cần hai món đồ mà rất có thể bạn đã có sẵn trong tủ bếp.

@TheTummyFairy đã trực tiếp trình diễn mẹo của mình và cho biết đây là “cách dễ nhất” để làm sạch nồi chiên không dầu. Cô nói: “Một cách an toàn và dễ dàng để làm sạch nồi chiên không dầu.”

Nồi chiên không dầu là một thiết bị đa năng và tiện lợi.

Ciara cho một lượng nhỏ nước rửa bát và một phần tư cốc baking soda vào khay của nồi chiên không dầu. Cô đun sôi ấm nước và đổ nước sôi vào khay cho đến khi ngập hoàn toàn.

Dung dịch nước rửa bát và baking soda bắt đầu sủi bọt. Cô để yên trong 20 phút để hỗn hợp có thời gian tác động lên lớp cặn bẩn. Sau đó, Ciara chỉ cần đổ dung dịch xuống bồn rửa và tráng lại khay nồi chiên bằng nước ấm. “Xong rồi đấy,” cô nói. “Trông như mới.”

Một cách khác để làm sạch nồi chiên không dầu là sử dụng viên rửa bát. Người dùng TikTok @lifebytheparsons, người chia sẻ các video về dọn dẹp và sinh hoạt hằng ngày, đã áp dụng phương pháp tương tự như của Ciara nhưng thay nước rửa bát và baking soda bằng một viên rửa bát. Cô đặt viên rửa bát vào khay và đổ nước sôi lên trên. Khay được đặt trở lại trong nồi chiên không dầu, nhưng không bật máy.

Người chia sẻ mẹo vệ sinh giải thích rằng lý do đóng ngăn kéo lại là để tạo hơi nước. Cô nói: “Tôi thấy cách này giúp làm bong vết bẩn.”

Chiếc khay được ngâm trong 20 phút, và người dùng mạng xã hội cho biết việc vệ sinh “hầu như không cần chà rửa” vì mọi thứ đã được làm mềm và bong ra.