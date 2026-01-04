3 loại cây bị cho là mang "vận xui", năm 2026 nên tránh trồng trong sân nhà

Bước sang năm 2026, năm Bính Ngọ, nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng gia đình nên đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn cây trồng trong sân nhà để tránh mất cân bằng âm – dương.

Theo niềm tin dân gian, có một số loại cây dù quen thuộc nhưng lại bị xem là không phù hợp để trồng ở sân trước hoặc gần khu vực sinh hoạt chính, bởi chúng gắn với những biểu tượng không may mắn.

Cây liễu

Hình ảnh cây liễu xuất hiện nhiều trong thơ ca, gắn với sự mềm mại nhưng cũng đi kèm cảm giác man mác buồn. Trong phong thủy, liễu được xem là biểu tượng của sự chia ly, mất mát. Tán cây rủ xuống bị cho là khiến dòng khí trong nhà bị "kéo tụt", khó tụ tài, dễ hao hụt tiền bạc.

Cây liễu.

Với năm 2026 – thời điểm Hỏa khí mạnh, cây liễu (thuộc Mộc nhưng thiên về âm tính) được cho là không giúp cân bằng năng lượng. Nếu trồng trong sân nhà, đặc biệt là trước cửa ra vào, loại cây này bị cho là dễ tạo cảm giác u uất, ảnh hưởng đến tinh thần các thành viên trong gia đình. Vì vậy, nhiều chuyên gia phong thủy khuyên nên hạn chế trồng liễu trong khuôn viên nhà ở, nhất là tại khu vực mặt tiền.

Cây dâu tằm

Cây dâu tằm từ lâu đã nằm trong danh sách những loại cây bị kiêng trồng trước nhà. Trong văn hóa dân gian, chữ "dâu" thường được liên tưởng đến tang tóc, xui rủi. Chính vì vậy, nhiều gia đình tránh trồng dâu trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là sát cửa chính.

Dưới góc nhìn phong thủy, dâu tằm được cho là mang tính âm khá mạnh, dễ làm suy giảm sinh khí nếu trồng ở vị trí trung tâm của ngôi nhà.

Cây dâu tằm.

Một số quan niệm còn cho rằng cây dâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến gia chủ hay mệt mỏi, tinh thần uể oải. Thực tế, dâu tằm vẫn được trồng phổ biến ở nông thôn nhưng thường đặt ở bìa vườn, xa khu vực sinh hoạt chính, thay vì trồng ngay sân trước.

Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây có sức sống mạnh, dễ chăm sóc, thường được trồng làm cảnh hoặc đặt trên bàn làm việc. Tuy nhiên, trong phong thủy nhà ở, xương rồng lại là cái tên gây nhiều tranh cãi.

Những chiếc gai nhọn của xương rồng được cho là mang "sát khí", tượng trưng cho xung đột, cản trở và mâu thuẫn. Trồng xương rồng trong sân nhà, gần cửa chính hoặc cửa sổ bị cho là có thể làm gia tăng căng thẳng, dễ phát sinh bất hòa trong gia đình, công việc không thuận lợi. Do đó, loại cây này thường chỉ được khuyên trồng ở hàng rào ngoài cùng thay vì đặt trong không gian sinh hoạt chung.

Xương rồng.

Các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng, những quan niệm trên mang tính truyền thống, tham khảo. Việc cây trồng có ảnh hưởng đến cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí trồng, cách bố trí không gian, ánh sáng và thói quen sinh hoạt của gia đình.

Nếu yêu thích những loại cây kể trên, gia chủ vẫn có thể trồng nhưng nên chọn vị trí phù hợp, tránh khu vực cửa chính hoặc nơi sinh hoạt thường xuyên. Quan trọng hơn, một không gian sống sạch sẽ, thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên và lối sống lành mạnh vẫn được xem là yếu tố cốt lõi giúp mang lại sự an yên và may mắn cho mỗi gia đình trong năm 2026.