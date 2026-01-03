4 loại cây "nhả oxy ban đêm" nhà nào cũng nên có: Đặt đúng vị trí, tăng vượng khí, làm gì cũng thuận

Trầu bà biểu tượng sinh sôi và thịnh vượng

Trầu bà ( Epipremnum aureum ) được ví như "máy lọc không khí tự nhiên" nhờ khả năng hấp thụ các hợp chất độc hại như formaldehyde, benzen – thường phát sinh từ đồ nội thất, sơn tường hay khói thuốc. Cây còn giúp tăng độ ẩm, làm dịu không khí khô do điều hòa.

Trầu bà.

Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự sinh trưởng không ngừng, tiền tài và phát triển bền vững . Những cành leo dài được cho là giúp kích hoạt năng lượng dương, mang lại thuận lợi trong công việc, đặc biệt với người làm kinh doanh.

Vị trí đặt: Trầu bà thích hợp đặt ở phòng khách, bàn làm việc hoặc treo cao gần cửa sổ.

Dây nhện giàu vượng khí

Lan chi ( Chlorophytum comosum ) là loài cây có kích thước khiêm tốn nhưng hiệu quả lọc khí đáng nể. Cây có thể hấp thụ khí CO, formaldehyde, đồng thời giảm bụi mịn trong phòng kín. Đặc biệt, lan chi nhả oxy vào ban đêm nên phù hợp đặt trong phòng ngủ.

Dây nhện.

Về phong thủy, các nhánh cây con mọc lan tỏa được xem là biểu trưng cho tài lộc sinh sôi, gia đạo êm ấm . Lan chi còn được cho là giúp hóa giải năng lượng xấu, mang lại sự hanh thông, nhẹ nhàng cho không gian sống.

Vị trí nên đặt: Bàn làm việc, kệ sách, bếp hoặc phòng ngủ (loài cây này nhả oxy ban đêm).

Nha đam thanh lọc không khí, trấn trạch trong nhà

Nha đam ( Aloe vera ) không chỉ quen thuộc trong chăm sóc sức khỏe mà còn có khả năng hấp thụ benzen và formaldehyde. Nhờ cơ chế quang hợp CAM, cây vẫn giải phóng oxy vào ban đêm, góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo quan niệm phong thủy, nha đam có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi điều xui rủi . Những chiếc lá dày, mọng nước tượng trưng cho sự tích lũy tài lộc và sức sống bền bỉ. Vị trí nên đặt: Cây nên đặt gần cửa sổ, ban công hoặc cửa ra vào – nơi có ánh sáng tự nhiên.

Nha đam.

Dương xỉ – "lá phổi xanh" giữ lộc cho ngôi nhà

Dương xỉ, đặc biệt là các loài thuộc họ Nephrolepis , được đánh giá cao về khả năng loại bỏ formaldehyde, kim loại nặng và tăng độ ẩm không khí. Với người thường xuyên ở phòng điều hòa, dương xỉ giúp hạn chế khô da, khô mũi và mệt mỏi.

Trong phong thủy, dương xỉ đại diện cho sự che chở, bảo vệ và cân bằng năng lượng . Tán lá xanh rậm được cho là giúp giữ tiền tài, hạn chế thất thoát vận khí.

Dương xỉ.

Vị trí nên đặt: Cây phù hợp đặt ở phòng khách, hành lang hoặc ban công râm mát.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, cây xanh chỉ phát huy tác dụng khi được chăm sóc tốt. Cây héo úa không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn bị cho là làm suy giảm năng lượng tích cực. Ngoài ra, không nên đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ nhỏ để tránh ẩm thấp.

Khi được bố trí hợp lý, những "lá bùa xanh" này không chỉ giúp không gian trong lành hơn , mà còn mang lại cảm giác an yên, may mắn – điều mà nhiều gia đình hiện đại đang tìm kiếm.



