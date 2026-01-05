Trend lạ đón Tết: Ra chợ mua củ cải đỏ về cắm bình, ai ngờ thành chậu "Hồng Vận Đương Đầu" hút lộc cực xinh!

Thường ngày đi chợ, chúng ta chỉ lướt qua hàng rau củ để tính toán xem hôm nay ăn gì. Nhưng nếu tinh ý một chút, bạn sẽ thấy những củ cải đỏ nhỏ xinh, tròn lẳn đang nằm ngoan ngoãn trong rổ lại chính là "chân ái" cho việc trang trí nhà cửa dịp Tết này. Không cần tiền triệu, không cần kỹ thuật chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần vài củ cải đỏ và một chút khéo léo, bạn đã có ngay một chậu cây mang ý nghĩa "Hồng Vận Đương Đầu" - may mắn phủ đầu, tài lộc lăn vào nhà. Hãy cùng khám phá trào lưu đang khiến hội chị em "phát sốt" này nhé, đảm bảo nhìn xong là muốn chạy ngay ra chợ rinh về vài em!

Câu chuyện bắt đầu thật tình cờ khi tôi lượn lờ khu chợ sớm, đập vào mắt không phải là những bó hoa rực rỡ mà là một sạp hàng bán những củ cải đỏ au, tròn xoe như những viên bi lớn. Cảm giác đầu tiên là "Yêu quá!", cái màu đỏ thực sự rất bắt mắt, căng mọng và tràn đầy sức sống. Thay vì nghĩ đến món salad hay củ cải muối chua, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ: "Tại sao không mang nó về trồng nhỉ?". Và thế là, hai "bé" củ cải đỏ đẹp nhất, tròn trịa nhất đã theo tôi về nhà, mở ra một hành trình trải nghiệm thú vị mà tôi gọi vui là "nuôi dưỡng sự may mắn".

Trong giới chơi cây cảnh "hệ rau củ", người ta ưu ái đặt cho củ cải đỏ cái tên mỹ miều là "Hồng Vận Đương Đầu" hay "Hảo Thải Đầu" (theo cách gọi lái của tiếng Trung, củ cải đọc là "cai tou", gần âm với từ may mắn). Nhưng xét theo quan niệm người Việt mình, màu đỏ chính là màu của Tết, của hỷ khí; còn hình dáng tròn đầy của củ cải tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc, không méo mó, không khuyết thiếu.

Đặt một chậu củ cải đỏ trên bàn trà hay bậu cửa sổ, tự nhiên thấy không gian bừng sáng, ấm áp lạ thường. Đặc biệt, đây là loài thực vật cực kỳ lành tính, không có độc, nên nhà nào có trẻ nhỏ hay nuôi thú cưng (chó, mèo) thì hoàn toàn yên tâm, không sợ các bé nghịch ngợm ngắt lá bỏ vào miệng như các loại cây cảnh khác.

Điểm cộng lớn nhất khiến củ cải đỏ xứng đáng trở thành "King of trendy" mùa Tết này chính là sự "dễ tính" đến mức khó tin. Nó dành cho những người bận rộn, những "tay mơ" chưa từng trồng cây bao giờ, và cả những ai lười biếng nhất. Bạn chỉ cần chọn những củ có đường kính khoảng 5cm - kích thước vàng để cây vừa vặn trong các chậu mini hoặc cốc thủy tinh. Quan trọng nhất là hãy chọn củ còn tươi, phần cuống lá xanh mướt, chưa bị dập nát. Mang về nhà, rửa sạch lớp đất cát, bạn sẽ thấy lớp vỏ đỏ hiện ra bóng loáng, đẹp chẳng kém gì được tô son.

Về cách trồng, bạn có hai lựa chọn: Thủy canh hoặc thổ canh. Lúc đầu, tôi định thủy canh cho sạch sẽ, ngắm bộ rễ trắng muốt mọc ra trong nước cũng là một cái thú. Chỉ cần đặt củ cải vào cốc nước ngập 1/3 củ, để nơi có ánh sáng tán xạ. Tuy nhiên, sau khoảng 4 ngày, tôi quyết định chuyển sang trồng đất. Lý do là trồng nước nếu không thay thường xuyên dễ sinh lăng quăng, muỗi mòng, mà trồng đất thì cây sẽ bền hơn, ít phải chăm sóc hơn. Cứ kiếm một cái chậu nhỏ xinh, vùi 1/2 củ xuống đất, tưới chút nước cho ẩm. Thế là xong!

Cái cảm giác mỗi sáng thức dậy, chạy ra ngắm cái chậu cây nhỏ xíu ấy nó "healing" (chữa lành) lắm. Lá củ cải lớn cực nhanh, vươn lên xanh mướt, đối lập hoàn toàn với phần củ đỏ rực bên dưới. Đó là một sự phản hồi của sự sống rất mạnh mẽ, khiến mình cảm thấy có động lực vô cùng. Nếu bạn bắt đầu trồng từ bây giờ (cách Tết khoảng 2-3 tuần), bạn còn có cơ hội nhận được món quà bất ngờ từ thiên nhiên: Hoa củ cải. Ít ai biết củ cải cũng nở hoa. Sau giai đoạn "xuân hóa" (gặp lạnh), nếu đủ nắng, từ kẽ lá sẽ vươn lên ngồng hoa, nở ra những bông hoa 4 cánh nhỏ nhắn, màu tím nhạt hoặc trắng cực kỳ thanh tao. Từ lúc nhú nụ đến lúc nở khoảng 20-30 ngày, và hoa có thể bền đến 2 tháng. Hãy tưởng tượng xem, đúng mùng 1 Tết, chậu củ cải đỏ nhà bạn bung nở những cánh hoa li ti, đó chẳng phải là điềm lành, là lộc trời cho hay sao?

Để "em nó" luôn xinh đẹp đón Tết, bạn chỉ cần nhớ vài quy tắc đơn giản: Cây ưa sáng, hãy để ở nơi nhiều nắng nhất có thể, thiếu nắng lá sẽ nhạt màu và dài ngoằng kém xinh. Nếu trồng trong nhà, khi nào thấy lá hơi rũ xuống (héo nhẹ) thì hẵng tưới nước, đừng tưới nhiều quá mà úng củ. Cứ kệ nó, "trồng như không trồng", cây lại càng khỏe.

Tết này, thay vì đau đầu chọn những chậu hoa tiền triệu, tại sao không thử làm mới không gian bằng những chậu "Hồng Vận Đương Đầu" tự chế này? Bạn có thể mua những chiếc hũ gốm nhỏ, buộc thêm chiếc nơ đỏ, trồng củ cải vào và mang đi tặng bạn bè, đồng nghiệp. Một món quà "cây nhà lá vườn", vừa ăn được (nếu muốn), vừa ngắm được, lại mang lời chúc "Tiền vào như nước, đỏ vận cả năm". Bạn biết đấy, ai nhận được cũng sẽ cười tít mắt vì sự đáng yêu và sáng tạo này. Biết đâu, củ cải đỏ lại cháy hàng vì trend đáng yêu và may mắn này.