Độc lạ nhà ở Hong Kong: Vỏn vẹn 5m2, phòng ngủ nằm gọn trong tủ quần áo

Nhắc đến nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) nhiều người thường hình dung ngay đến những căn hộ siêu nhỏ, giá đắt đỏ và không gian sống chật chội. Thế nhưng, nhược điểm này lại được xem là "đất diễn" của những ý tưởng thiết kế nhà táo bạo, tính toán từng mét vuông kỹ lưỡng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt.

Căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 5m² của cô gái Hong Kong dưới đây là một ví dụ. Không gác lửng, trần nhà cao khoảng 2,6m, diện tích khiêm tốn tưởng chừng khó xoay xở nhưng nhờ hệ tủ thiết kế riêng, toàn bộ không gian đã được tổ chức lại một cách gọn gàng và thông minh. Tổng chi phí cải tạo khoảng 12 vạn NDT (khoảng 450 triệu đồng), đủ để biến một căn phòng nhỏ thành không gian sống trọn vẹn.

Một chiếc tủ, nhiều công năng

Bố cục căn phòng khá đơn giản. Một hệ tủ lớn được đặt ở trung tâm vừa đóng vai trò lưu trữ, vừa chia không gian thành 2 phần: phía trước là khu sinh hoạt, phía sau là khu nghỉ ngơi.

Toàn bộ sàn được cô gái lát gạch xám, tường sơn trắng, trần nhà để phẳng, không lắp đèn trần hay trần thạch cao. Ánh sáng chủ yếu đến từ hệ đèn hắt giấu kín kết hợp cùng đèn bàn, đèn đứng đặt rải rác. Nhờ đó mà căn phòng tuy nhỏ nhưng không hề bí bách, ngược lại còn mang cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Chủ nhà cho biết, dù diện tích khiêm tốn nhưng bạn bè vẫn rất thích ghé chơi. Thế nên cô chọn hệ tủ thiết kế với nhiều ô trống lớn để tận dụng làm chỗ ngồi. Chỉ cần thêm vài chiếc đệm và bồ đoàn, khu vực này đã trở thành một "lounge" mini để mọi người có thể trò chuyện, chơi boardgame hay đơn giản là ngồi thư giãn.

Đối diện khu ngồi là cửa sổ lớn. Một phần tủ được kéo dài ra ngoài tạo thành bàn làm việc nhỏ gọn. Với chủ nhà, đây vừa là bàn làm việc, bàn đọc sách, vừa là bàn ăn.

Khu thay đồ

Đi sâu vào bên trong là khu vực treo quần áo với quần áo treo kín hai bên. Chủ nhà thiết kế lối đi nhỏ ở giữa đủ để di chuyển và lấy đồ, dù không rộng nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Lối vào

Vì diện tích hạn chế, khu vực cửa ra vào được tận dụng triệt để. Một tấm pegboard (bảng lỗ) được treo sát tường được chủ nhà dùng để treo túi xách, chìa khóa và các vật dụng thường xuyên sử dụng. Cách làm này giúp không gian linh hoạt, dễ điều chỉnh theo nhu cầu.

Bên cạnh là tủ giày mini cao khoảng 1m, vừa khéo đặt sát cột tường mà không gây vướng lối đi. Phần mặt tủ đủ để đặt vài món đồ nhỏ, tăng thêm tiện ích cho khu vực vốn rất dễ bị bỏ quên này.

Bếp mở

Do không gian hạn chế nên khu bếp được thiết kế dạng mở. Để xử lý vấn đề mùi và khói, chủ nhà lắp thêm quạt hút công suất lớn ngay cạnh cửa sổ. Mỗi lần nấu nướng đều bật quạt trước, kết hợp với việc dọn dẹp ngay sau khi dùng bếp để giữ không gian luôn sạch sẽ.

Và mặc dù nhỏ, khu bếp vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì siêu đầy đủ tiện nghi với hệ tủ chữ I đặt sát cửa sổ, bồn rửa ở góc và máy giặt lắp âm bên dưới. Đối diện là tủ chứa một chiếc tủ lạnh mini, đủ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

Phòng tắm

Cạnh khu bếp là phòng tắm. Dù diện tích hạn chế, chủ nhà vẫn ưu tiên giải pháp phân tách 2 khu khô - ướt. Phía trên bồn cầu là tủ treo tường, kết hợp ngăn mở bên dưới để đặt các vật dụng thường dùng như giấy vệ sinh, đồ chăm sóc cá nhân. Cò khu tắm thì được ngăn bằng rèm PVC, đủ để hạn chế nước bắn ra ngoài mà không làm không gian thêm chật chội.

Phòng ngủ nằm gọn trong tủ quần áo

Điểm đặc biệt nhất của căn phòng chính là phòng ngủ được đặt trên cao, nằm trọn trong hệ tủ. Cô gái thiết kế phần chân tủ thành bậc thang, vừa làm lối lên xuống, vừa đảm bảo an toàn khi di chuyển lên xuống. Ngoài ra, giường còn có thêm lan can nhỏ để tránh rủi ro khi xoay người lúc ngủ.

Không gian nghỉ ngơi tối giản với nệm, chăn gối và một chiếc đèn ngủ nhỏ. Không cầu kỳ, không trang trí dư thừa, nhưng đủ để tạo cảm giác riêng tư và yên tĩnh.

Nguồn: post.smzdm