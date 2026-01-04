Mua thịt bò, người thông minh chỉ chọn đúng 3 phần này

Thịt bò trông miếng nào cũng đẹp mắt, giá không quá chênh lệch nhưng mua về nấu mới thấy khác biệt rõ ràng. Có miếng hầm mãi vẫn dai, có miếng xào lên lại khô, tốn tiền mà ăn mất ngon. Chọn thịt bò cũng là một kỹ năng trong gian bếp. Người sành không chọn đại mà luôn để ý đến phần thịt bởi mỗi bộ phận trên cơ thể con bò lại có kết cấu, độ mềm và cách chế biến hoàn toàn khác nhau. Chọn đúng, món ăn ngon hơn một nửa ngay từ khi chưa bật bếp.

1. Bò nạm

Bò nạm nằm ở vùng bụng và gần xương sườn, đặc trưng bởi các lớp thịt, mỡ và gân đan xen. Nhìn qua có thể không đẹp mã bằng thăn nhưng khi nấu chín lại cho cảm giác rất tròn vị. Đây là lựa chọn "quốc dân" cho các món hầm.

Ưu điểm của bò nạm là càng nấu lâu càng ngon. Khi hầm hoặc kho, phần gân mềm dần, mỡ tan nhẹ, thịt không bị khô mà ngược lại trở nên đậm đà, thơm béo vừa phải. Các món quen thuộc như bò nạm hầm tiêu, bò kho, nấu phở, bò nấu lagu hay bò nạm luộc đều rất "hợp vía" phần thịt này.

Gợi ý chọn mua: Khi mua, bạn nên chọn bò nạm tươi có màu đỏ hồng tự nhiên, mỡ trắng ngà, thớ thịt rõ nhưng không bở. Ấn tay vào có độ đàn hồi, không chảy nước.

2. Thăn trong (bò phi lê)

Thăn trong, hay còn gọi là phi lê bò nằm sâu bên trong phần lưng, gần như không phải vận động. Đây là phần mềm nhất của con bò, ít gân, gần như không mỡ, dễ ăn và không bị ngấy.

Vì quá mềm nên thăn trong không cần nấu lâu. Chỉ cần xào nhanh, áp chảo hoặc làm beefsteak là đủ giữ được độ ngọt và mọng nước tự nhiên. Các món như bò xào hành tây, bò lúc lắc, bò xào tiêu đen đều phát huy trọn vẹn ưu điểm của phần thịt này. Ngoài ra, thăn trong cũng được nhiều gia đình ưa chuộng vì ít béo, giàu đạm, phù hợp với người ăn uống lành mạnh.

Gợi ý chọn mua: Chọn thăn trong ngon có màu đỏ tươi, thớ thịt mịn, bề mặt khô ráo, không nhớt, không có mùi lạ.

3. Bắp bò

Bắp bò là phần thịt ở chân, đặc trưng bởi thịt xen kẽ gân với các đường vân rõ ràng. Khi còn sống, bắp bò khá săn chắc nhưng khi luộc, kho hoặc hầm đúng cách, phần gân trở nên mềm dẻo, thịt vẫn giữ được độ dai nhẹ rất vừa miệng.

Đây là phần thịt "ruột" cho các món như bắp bò luộc mắm gừng, bò kho gừng, bò ngâm mắm hoặc bò kho nước dừa. Khi thái lát, miếng thịt hiện rõ vân gân đẹp mắt, vừa ngon vừa dễ trình bày.

Gợi ý chọn mua: Chọn bắp bò tươi có màu đỏ sẫm, gân trắng rõ, thịt chắc tay, không bị nhão.

Một vài lưu ý nhỏ khi mua thịt bò

Ngoài việc chọn đúng phần, người mua cũng nên để ý thêm vài dấu hiệu cơ bản:

Màu sắc: thịt bò tươi có màu đỏ tự nhiên, không thâm, không xỉn.

Mùi: có mùi thịt nhẹ, không chua hay hôi.

Độ đàn hồi: ấn tay vào thấy thịt nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

Bề mặt: tránh miếng thịt quá ướt hoặc rỉ nước nhiều – có thể là thịt để lâu hoặc bị "bơm nước".

Suy cho cùng, nấu ăn ngon không hẳn nằm ở nguyên liệu đắt tiền, mà ở việc chọn đúng và dùng đúng. Ba phần thịt bò trên không phải hiếm, cũng không quá cầu kỳ, nhưng nếu hiểu rõ đặc tính của từng loại, bữa cơm gia đình sẽ dễ dàng "lên hương" hơn rất nhiều.

Lần tới ra chợ hay siêu thị, thay vì chọn theo cảm tính, bạn có thể thử để ý kỹ hơn một chút – biết đâu chỉ cần đổi phần thịt, món quen lại trở nên ngon hơn hẳn.