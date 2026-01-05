6 đồ vật tuyệt đối không nên cho vào máy rửa bát

Nhiệt độ cao cùng áp lực nước mạnh của máy rửa bát có thể làm hỏng những món đồ tưởng chừng rất quen thuộc. Theo các chuyên gia thiết bị nhà bếp, việc “tiện tay cho tất cả vào máy” đôi khi phải trả giá bằng những món đồ bị biến dạng, sứt mẻ hoặc nhanh chóng xuống cấp.

6 đồ vật không nên cho vào máy rửa bát

Theo CNET, 6 đồ vật dưới đây được khuyến cáo tuyệt đối không nên cho vào máy rửa bát, dù nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chúng hoàn toàn an toàn.

1. Cốc, bình giữ nhiệt

Cốc giữ nhiệt (Ảnh: Cnet).

Nhiệt độ cao và áp lực nước mạnh trong máy rửa bát có thể làm hỏng hoặc phá vỡ lớp chân không bên trong cốc, bình giữ nhiệt. Đây là bộ phận quyết định khả năng giữ nóng, giữ lạnh của sản phẩm. Khi lớp này bị ảnh hưởng, dụng cụ có thể mất hoàn toàn công dụng giữ nhiệt. Các chuyên gia khuyên nên rửa cốc, bình giữ nhiệt bằng tay với nước ấm và xà phòng để bảo vệ cấu trúc bên trong.

2. Thớt gỗ

Thớt gỗ (Ảnh: Cnet).

Chỉ cần một chu trình rửa trong máy rửa bát, thớt gỗ cũng có thể bị cong vênh, nứt hoặc tách lớp. Nước nóng khiến gỗ giãn nở không đồng đều, từ đó làm suy giảm độ bền của vật liệu. Thớt gỗ vẫn nên được rửa bằng tay và để khô tự nhiên theo chiều dựng đứng để tránh ẩm mốc và nứt gãy.

3. Ly rượu vang và đồ thủy tinh mỏng

Cốc bằng thủy tinh mỏng (Ảnh: Cnet).

Phần lớn ly rượu vang mỏng không được thiết kế để chịu rung lắc và sốc nhiệt trong máy rửa bát. Ngay cả khi không vỡ ngay, chúng cũng dễ bị mờ, sứt mép hoặc nứt ngầm. Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa ly rượu vang bằng tay và tráng kỹ để tránh cặn xà phòng ảnh hưởng đến hương vị rượu trong lần sử dụng tiếp theo.

4. Dao nhà bếp

Không nên cho dao vào máy rửa bát (Ảnh: Cnet).

Dao, đặc biệt là dao chuyên dụng dành cho đầu bếp, là “kẻ thù” của máy rửa bát. Việc ngâm lâu trong nước nóng có thể làm cùn lưỡi dao, chưa kể việc va chạm với các vật dụng khác trong máy có thể khiến lưỡi dao bị mẻ hoặc trầy xước. Theo các chuyên gia, dao nên được rửa bằng tay ngay sau khi dùng và lau khô để giữ độ sắc và độ bền.

5. Đồ cổ, sứ mỏng và bộ ấm chén cao cấp

Chén bằng sứ cao cấp (Ảnh: Getty).

Ngay cả khi được dán nhãn “dùng được cho máy rửa bát”, các vật dụng cổ hoặc sứ mỏng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sứt mẻ, nứt vỡ do cấu trúc đã suy yếu theo thời gian. Chuyên gia khuyên rằng những món đồ mang giá trị kỷ niệm hoặc thẩm mỹ cao nên được rửa nhẹ nhàng bằng tay để tránh rủi ro không đáng có.

6. Vật dụng nhà bếp chống dính

Chảo chống dính (Ảnh: Cnet).

Nồi, chảo chống dính dù được dán nhãn “dùng được bằng máy rửa bát” nhưng thực tế lại rất dễ bị bào mòn lớp phủ hóa học khi tiếp xúc với nước nóng và chất tẩy rửa mạnh. Sự cọ xát trong quá trình rửa cũng có thể làm trầy xước bề mặt, khiến lớp chống dính nhanh xuống cấp. Các chuyên gia khuyến nghị vật dụng nhà bếp có lớp chống dính nên được rửa bằng tay với khăn mềm để kéo dài tuổi thọ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi nấu nướng.