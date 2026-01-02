Cắt chanh tưởng đơn giản nhưng rất nhiều người làm sai: Đây mới là phương pháp chuẩn đầu bếp

Cách cắt chanh chuẩn đầu bếp

Nước cốt chanh là thành phần không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt Nam, từ các món bún phở đến các món trộn gỏi.

Chanh cũng là yếu tố không thể thiếu trong ẩm thực Mexico, rất lý tưởng để vắt lên taco - món ăn truyền thống của nước này.

Nhưng bạn có biết rằng cách bạn cắt chanh có thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng nước cốt bạn lấy được không? Nhà hàng Mexico Taquiza ở Nam London (Anh) mới đây đã chia sẻ một video trên TikTok, giới thiệu phương pháp tối ưu để cắt loại quả đa năng này.

Chú thích của video viết: “Cá là bạn không biết có một cách đúng để cắt chanh xanh?! Trong bài học hôm nay từ đầu bếp Sam: một đường cắt ngang quả chanh sẽ giữ phần cùi trắng tránh sang một bên để nước chảy mượt, thẳng xuống taco hoặc bất cứ món gì đang cần vị cam chanh tại Taquiza.”

Mở đầu phần hướng dẫn, bếp trưởng Sam Tarneberg giải thích: “Cách chúng tôi cắt chanh tại Taquiza. Nghe có thể hơi lạ, nhưng thực sự có một cách cắt đặc biệt.”

“Đúng vậy, hầu hết mọi người bắt đầu như thế này,” anh nói thêm, đặt lưỡi dao theo chiều dọc của quả chanh. “Chúng tôi thì không làm thế,” anh tiếp tục, xoay quả chanh nằm ngang và cắt đôi ở chính giữa, sau đó bổ thành nhiều múi nhỏ.

Bếp trưởng Sam Tarneberg khuyên mọi người cắt chanh theo chiều ngang của quả. (Ảnh: Taquiza)

“Chúng tôi cắt theo cách này, rồi sau đó xẻ thành các múi như thế này,” anh vừa nói vừa làm mẫu. “Lý do chính là để bạn không dính phải phần cùi trắng ở đây,” anh giải thích, chỉ vào mép mỏng của múi chanh. “Và khi bạn vắt nó, nước sẽ không bắn tung tóe khắp nơi, mà chỉ chảy đúng vào chỗ bạn muốn,” anh kết luận.

Nửa quả chanh được xẻ nhỏ thành các múi. (Ảnh: Taquiza)

Chanh cắt theo phương pháp này cho ra rất nhiều nước, và quan trọng là nước không bắn tung tóe. (Ảnh: Taquiza)

Phản ứng ngạc nhiên của người dùng mạng

Mẹo này khiến nhiều người xem vô cùng ngạc nhiên. Một người thừa nhận: “Giơ tay lên nếu bạn đã cắt chanh sai cách từ trước đến giờ,” kèm theo biểu tượng bàn tay giơ lên.

Đáp lại, một người dùng TikTok khác thú nhận: “Tôi luôn cắt sai cách rồi sau đó chọc liên tục để nước chảy ra dễ hơn. Nhưng kiểu gì cũng có một giọt bay thẳng vào mắt tôi.”

Một người xem khác chia sẻ trải nghiệm của mình: “Đây là cách tôi từng cắt chanh ở tiệm taco nơi tôi làm việc và bị khiển trách vì không làm đúng như họ đào tạo. Tôi vẫn tiếp tục làm vậy vì chanh ra nhiều nước hơn, nhiều lát hơn, và khách hàng cũng ngừng phàn nàn về những quả chanh ‘khô’ của chúng tôi — thực ra không phải khô, chỉ là cắt sai cách.”

Một người khác đồng tình với phương pháp này, nói rằng: “Cắt theo cách của bạn có nghĩa là cắt xuyên qua tất cả các màng múi chanh, nên bạn vắt được nhiều nước hơn.”

Một khán giả khác bình luận: “Ước gì video này xuất hiện cách đây 30 phút, lúc tôi vừa chuẩn bị xong sáu quả chanh cho bữa tiệc.”