Bán nhà phố, cặp vợ chồng trung niên chuyển ra ngoại ô ở nhà 360m²: Giảm chi phí sống, làm 4 giờ/ngày vẫn đủ đầy

1. Lựa chọn táo bạo ở tuổi 40: Bán nhà phố thị để đổi lấy không gian & tự do

Wang Xiaofeng và Wang Feng – một cặp vợ chồng ở Thượng Hải, sinh năm 1970 – từng có gần 20 năm sống và làm việc ngay trung tâm thành phố. Họ sở hữu căn hộ tiện nghi, văn phòng nằm giữa các tuyến phố sầm uất, và công việc tư vấn kinh doanh mang lại thu nhập ổn định.

Nhưng đến 2021, sau dịch, họ nhận ra hai điều:

- Chi phí vận hành ở trung tâm quá lớn, đặc biệt là tiền thuê văn phòng.

- Họ bận đến mức không còn thời gian sống.

Trong những buổi lái xe ra ngoại ô xem nhà, cảnh quan dần mở ra trước mắt: cây xanh nhiều hơn, bầu trời trong hơn, không khí dễ chịu hơn. Khi qua cầu vượt biển vào đảo Chongming, họ đều cảm thấy “đúng rồi – đây là nhịp sống mình muốn trong nửa đời còn lại”.

Cuối cùng, họ bán căn hộ trung tâm và mua một ngôi nhà 360m² + sân 215m² ở Chongming, coi đó như “lựa chọn thứ hai” ở tuổi trung niên.

2. Nhà 360m² nhưng chi phí sống lại… thấp hơn

Nhiều bạn bè gọi lựa chọn của họ là “điên rồ”: từ bỏ trung tâm, sống xa thành phố, di chuyển bất tiện. Nhưng cặp đôi tính toán rất rõ:

- Không còn phải trả tiền thuê văn phòng đắt đỏ.

- Không mất chi phí dịch vụ đắt đỏ trong nội đô.

- Không phải chạy theo lối sống tiêu tiền để duy trì hình ảnh.

Khi sống ở ngoại ô, họ vừa làm việc tại nhà, vừa tận dụng các không gian chung như phòng thiền, phòng chiếu phim, khu vườn, quầy bar tầng hầm để tiếp khách, đào tạo, tổ chức workshop.

Chi phí sinh hoạt giảm đi đáng kể, còn chất lượng sống tăng lên rõ rệt.

3. Làm việc 4 giờ/ngày nhưng hiệu quả lại cao hơn

Sau khi chuyển đến, Wang Xiaofeng nói rằng cô chỉ làm việc trung bình 3–4 giờ/ngày, nhưng năng suất lại tăng hơn trước rất nhiều.

Lý do:

- Thiền 30 phút mỗi sáng → tập trung tốt hơn.

- Không phải di chuyển → tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.

- Không còn môi trường “áp lực thành phố” → đầu óc sáng hơn, quyết định nhanh hơn.

- Không nhận những công việc “mất năng lượng” → dành thời gian cho khách hàng phù hợp hơn.

Cặp đôi vẫn duy trì công việc tư vấn và huấn luyện doanh nghiệp, nhưng họ bắt đầu làm theo cách “tối ưu – chất lượng – chọn lọc”, thay vì “nhận hết để không mất cơ hội” như trước kia.

4. Một ngôi nhà được thiết kế để nuôi dưỡng tinh thần

Kiến trúc sư thiết kế lại căn nhà dựa trên ý tưởng “Cây sự sống”:

- Cầu thang màu xanh bơ chạy xuyên 4 tầng.

- Tầng hầm là khu chiếu phim – bi-a – quầy bar.

- Tầng một có phòng thiền – nơi họ dành 30 phút tĩnh tâm mỗi ngày.

- Sân trước & sân sau trồng cây, đặt ghế, có khu nướng BBQ và quầy bar xi măng.

Mỗi góc nhà đều được thiết kế để:

- giảm căng thẳng,

- tăng sự tập trung,

và nuôi dưỡng cảm giác “mình đang sống”.

Khi không làm việc, họ chăm cây, tưới cỏ, nấu ăn, chơi handpan, đọc sách hoặc xem phim tại rạp chiếu mini của gia đình.

5. Sống cùng nhau – làm việc cùng nhau nhưng không ngột ngạt

Nhiều người hỏi: “Suốt ngày ở cạnh nhau như vậy có bí bách không?”

Xiaofeng cười: “Chúng tôi chỉ cần mỗi người một góc nhỏ để thở. Còn lại, việc cùng ăn, cùng làm vườn, cùng thiền lại giúp cả hai hiểu nhau hơn.”

Wang Feng – vốn là người thích tự do – bắt đầu học mộc, làm bàn, kệ và cả đồng hồ treo tường. Cô thì chăm hoa hồng, cẩm tú cầu và cây ăn trái.

Hai người thống nhất: ai trồng cây nào thì người đó chịu trách nhiệm chăm – như cách mỗi người chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

6. Tự do không nằm ở tiền, mà ở việc được chọn cách sống

Ở cuối bài phỏng vấn, Xiaofeng nói một câu khiến ai cũng phải suy ngẫm: “Chúng tôi không theo đuổi tự do tài chính. Chúng tôi chỉ muốn tự do lựa chọn cuộc sống của mình – sau khi đã làm việc đủ chăm chỉ”.

Họ dự định sẽ quản lý không gian này 20 năm tới, vừa làm việc vừa tận hưởng cuộc sống. Đến tuổi 75, họ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Và họ cũng không ngại chuẩn bị cho việc sống trong viện dưỡng lão – nơi họ có thể sống thoải mái, có người trò chuyện và có bạn đồng hành tuổi già.

7. Bài học cho tuổi 40+: Không phải cứ sống trong phố mới là sống tốt

Câu chuyện của cặp vợ chồng Thượng Hải không chỉ là câu chuyện về việc đổi nhà, mà là:

- Đổi nhịp sống

- Đổi cách làm việc

- Đổi quan niệm về hạnh phúc

Họ chứng minh rằng:

- Sống chậm không có nghĩa là tụt lại.

- Làm việc ít hơn không có nghĩa là kém hiệu quả.

- Căn nhà lớn không phải để khoe, mà để thở.

Và tự do đôi khi chỉ là… mỗi sáng nhìn thấy trời xanh từ khu vườn của chính mình.