Ngày đầu năm 2026: Làm 3 việc này để kích hoạt tài lộc – nhà sáng vía, người sáng tiền

Không cần dọn cả nhà trong ngày đầu tiên. Phong thủy hiện đại chỉ yêu cầu một điều: làm sạch 1 vị trí đại diện cho dòng chảy tài lộc.
3 vị trí có thể chọn:
- Bàn ăn - biểu tượng của no đủ.
- Khu vực gần cửa chính - nơi tiền vào nhà.
- Kệ phòng khách - góc thu hút ánh nhìn và năng lượng.
Cách làm (10 phút):
- Bỏ đồ hỏng - hóa đơn cũ - giấy tờ lộn xộn.
- Lau sạch bề mặt.
- Đặt 1 vật sáng - sạch - gợi cảm giác thịnh vượng (lọ hoa, chậu cây lá tròn, nến thơm màu vàng/trắng).
Tác dụng: Không gian sạch → đầu óc sáng → quyết định tài chính cả năm bớt sai.
Trong phong thủy, ngày mùng 1 nên “mở vận khí” bằng ánh sáng và không khí. Nhưng nhiều người vô tình để 3 thứ cản tài ngay cửa nhà:
3 món nên cất ngay:
- Giày dép bừa bộn.
- Túi rác - túi gom tạm.
- Ô/áo mưa còn ướt.
- Các vật này tượng trưng cho tắc nghẽn - nặng nề - ứ đọng, khiến tiền khó vào nhà.
Cách làm:
- Mở cửa 5 phút cho khí mới vào.
- Khi đóng cửa lại, đảm bảo khu vực cửa sạch - trống - sáng.
- Treo 1 vật nhỏ mang tính “hành Mộc” như vòng tre, lá thơm, hoặc treo chuông gió kim loại nhỏ (nếu phù hợp).
Tác dụng: Không gian thông thoáng giúp gia chủ cả năm dễ gặp cơ hội, ít bị “nghẽn tiền”, tâm trạng nhẹ - làm việc trôi chảy.
Phong thủy tài chính của năm 2026 nhấn mạnh: “Ý định rõ ràng → hành động đúng → may mắn xuất hiện”. Ngày đầu năm, chỉ cần bạn viết duy nhất 1 ý định tài chính, không hơn.
Gợi ý lựa chọn:
- Tăng quỹ tiết kiệm lên 3-6 tháng chi tiêu.
- Trả xong 1 khoản nợ nhỏ.
- Tạo 1 nguồn thu mới.
- Mua 1 tài sản nhỏ phục vụ công việc/nhà cửa.
- Cắt 5 khoản chi vô ích.
Cách làm:
- Viết lên giấy trắng, chữ rõ ràng.
- Gấp lại và đặt tại 1 trong 3 vị trí: kệ phòng khách - bàn làm việc - cửa sổ có ánh sáng buổi sáng.
- Không khoe, không nói ra. Đây là “tuyên ngôn tài chính” âm thầm của bạn.
Tác dụng: Năng lượng tập trung → hành vi tài chính trong năm tự động điều chỉnh → dễ hút thêm cơ hội và may mắn tiền bạc.
Không cần làm lễ phức tạp. Phong thủy đời sống chỉ yêu cầu dòng khí trong nhà thông - đầu óc của gia chủ sáng - ý định của năm mới được “kích hoạt”.
Làm 3 điều trên trong 20-30 phút, phần còn lại của năm sẽ tự nhiên trôi chảy hơn: ít chi sai, nhiều cơ hội đúng, tinh thần thảnh thơi và tài chính thông suốt.