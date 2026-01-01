Ngày đầu năm 2026: Làm 3 việc này để kích hoạt tài lộc – nhà sáng vía, người sáng tiền

01. Dọn 1 góc duy nhất trong nhà - góc tượng trưng cho “tiền vào”

Không cần dọn cả nhà trong ngày đầu tiên. Phong thủy hiện đại chỉ yêu cầu một điều: làm sạch 1 vị trí đại diện cho dòng chảy tài lộc.

3 vị trí có thể chọn:

- Bàn ăn - biểu tượng của no đủ.

- Khu vực gần cửa chính - nơi tiền vào nhà.

- Kệ phòng khách - góc thu hút ánh nhìn và năng lượng.

Cách làm (10 phút):

- Bỏ đồ hỏng - hóa đơn cũ - giấy tờ lộn xộn.

- Lau sạch bề mặt.

- Đặt 1 vật sáng - sạch - gợi cảm giác thịnh vượng (lọ hoa, chậu cây lá tròn, nến thơm màu vàng/trắng).

Tác dụng: Không gian sạch → đầu óc sáng → quyết định tài chính cả năm bớt sai.

02. Mở cửa đón gió - nhưng nhớ cất ngay 3 thứ “chặn tài lộc”

Trong phong thủy, ngày mùng 1 nên “mở vận khí” bằng ánh sáng và không khí. Nhưng nhiều người vô tình để 3 thứ cản tài ngay cửa nhà:

3 món nên cất ngay:

- Giày dép bừa bộn.

- Túi rác - túi gom tạm.

- Ô/áo mưa còn ướt.

- Các vật này tượng trưng cho tắc nghẽn - nặng nề - ứ đọng, khiến tiền khó vào nhà.

Cách làm:

- Mở cửa 5 phút cho khí mới vào.

- Khi đóng cửa lại, đảm bảo khu vực cửa sạch - trống - sáng.

- Treo 1 vật nhỏ mang tính “hành Mộc” như vòng tre, lá thơm, hoặc treo chuông gió kim loại nhỏ (nếu phù hợp).

Tác dụng: Không gian thông thoáng giúp gia chủ cả năm dễ gặp cơ hội, ít bị “nghẽn tiền”, tâm trạng nhẹ - làm việc trôi chảy.

03. Viết 1 ý định tiền bạc cho năm mới - và đặt ở nơi sáng nhất nhà

Phong thủy tài chính của năm 2026 nhấn mạnh: “Ý định rõ ràng → hành động đúng → may mắn xuất hiện”. Ngày đầu năm, chỉ cần bạn viết duy nhất 1 ý định tài chính, không hơn.

Gợi ý lựa chọn:

- Tăng quỹ tiết kiệm lên 3-6 tháng chi tiêu.

- Trả xong 1 khoản nợ nhỏ.

- Tạo 1 nguồn thu mới.

- Mua 1 tài sản nhỏ phục vụ công việc/nhà cửa.

- Cắt 5 khoản chi vô ích.

Cách làm:

- Viết lên giấy trắng, chữ rõ ràng.

- Gấp lại và đặt tại 1 trong 3 vị trí: kệ phòng khách - bàn làm việc - cửa sổ có ánh sáng buổi sáng.

- Không khoe, không nói ra. Đây là “tuyên ngôn tài chính” âm thầm của bạn.

Tác dụng: Năng lượng tập trung → hành vi tài chính trong năm tự động điều chỉnh → dễ hút thêm cơ hội và may mắn tiền bạc.

Kết luận: Ngày mùng 1 chỉ cần 3 việc - sạch 1 góc, mở 1 cửa, viết 1 ý định

Không cần làm lễ phức tạp. Phong thủy đời sống chỉ yêu cầu dòng khí trong nhà thông - đầu óc của gia chủ sáng - ý định của năm mới được “kích hoạt”.

Làm 3 điều trên trong 20-30 phút, phần còn lại của năm sẽ tự nhiên trôi chảy hơn: ít chi sai, nhiều cơ hội đúng, tinh thần thảnh thơi và tài chính thông suốt.