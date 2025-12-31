Chính thức khai trương Routine U Space với không gian mua sắm đa thương hiệu rộng tới 4500m2

Sự kiện khai trương đã diễn ra vào ngày 26/12/2025 trong không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng, các tín đồ thời trang. Không chỉ là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Routine, U Space còn mở ra một mô hình trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới, nơi thời trang, nghệ thuật và phong cách sống giao thoa trong cùng một không gian.

Khám phá trải nghiệm quà tặng "U Map" đã để lại nhiều cảm xúc với khách hàng

Ngay từ những giờ đầu tiên, Routine U Space đã chào đón hàng trăm lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Không khí khai trương trở nên sôi động hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động tương tác xuyên suốt 24 giờ, mang đến cảm giác mua sắm hoàn toàn khác biệt.

Khách ghé thăm có cơ hội khởi đầu ngày mới bằng ly cà phê đến từ Là Việt Coffee trong không gian nghệ thuật đầy cảm hứng, hay có thể trực tiếp tham gia khu vực in áo custom "Printed For U" - nơi mỗi người có thể tự tay lựa chọn hình in, thông điệp và vị trí logo để tạo nên chiếc áo "độc bản" mang dấu ấn cá nhân. Ngoài ra còn nhiều hoạt động thú vị từ các gian hàng khác trong U Space như Lemoon Bakery, Italo, Hoa Thông Brewing Co.,...

Bên cạnh đó, thử thách U Map – Check-in nhận quà trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người tham gia. Với hành trình khám phá các trạm trải nghiệm trong không gian U Space, khách hàng vừa được check-in tại những góc decor ấn tượng, vừa hoàn thành nhiệm vụ để nhận combo quà tặng giới hạn gồm áo thun Routine, túi tái chế, vớ, móc khóa in hình, bánh ngọt, cà phê và kem mát lạnh. Hoạt động này không chỉ tạo sự kết nối liền mạch giữa các khu vực mà còn mang đến trải nghiệm mua sắm đầy cảm xúc.

"Routine U Space Fashion Show 2025" với sự góp mặt của 5 thương hiệu nổi bật

Điểm nhấn đặc biệt của ngày khai trương chính là Routine U Space Fashion Show 2025, nơi toàn bộ không gian mua sắm được "biến hình" thành một sàn runway thực thụ. Buổi trình diễn mang đến những màn catwalk ấn tượng, thể hiện đa dạng tinh thần thời trang, từ tối giản hiện đại đến streetwear cá tính.

Show diễn quy tụ dàn người mẫu nổi bật trong làng thời trang Việt như Quán quân The Face Vietnam Mạc Trung Kiên, cùng các Á quân Vietnam’s Next Top Model TyhD - Cao Ngân, Vũ Mỹ Ngân, Giang Phùng, Bảo Ngọc, kết hợp với những gương mặt model quen thuộc như Khloé Phương Nguyễn, Mi Lan, và dàn mẫu nam sở hữu phong cách trình diễn ấn tượng.

Các thiết kế được trình làng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau nhưng vẫn hòa chung tinh thần sáng tạo, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn và cảm xúc trọn vẹn cho khách tham dự.

Routine: Chúng ta tìm kiếm sự thoải mái, sự kết nối và một chút "chất riêng" của mình. Routine cũng từ đó mang đến "Love Mark" Collection, bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội năm nay.

The 31: Mang phong cách sang trọng và tinh tế, lấy chủ nghĩa tối giản làm nền tảng nhưng được xử lý khéo léo để tránh sự đơn điệu.

Victim of the Prime: Tạo dấu ấn mạnh mẽ, nổi bật bởi những thiết kế cá tính, phom dáng táo bạo.

Ten Eleven: Đại diện cho tinh thần trẻ trung và street style, Ten Eleven mang đến những thiết kế năng động, phóng khoáng, phản ánh rõ nét nhịp sống hiện đại của thế hệ trẻ.

Mamachéri: Thương hiệu thời trang dành cho mẹ, tập trung vào sự thoải mái, tinh tế và thấu hiểu trong từng thiết kế.

Fashion show không chỉ đơn thuần là trình diễn thời trang, mà còn là lời khẳng định về định hướng trải nghiệm mới mà Routine U Space theo đuổi.

Điểm danh trải nghiệm đa tầng, đa thương hiệu tại Routine U Space

Routine U Space được định vị là "Home of Love" - khu phức hợp thời trang không còn là điểm dừng mua sắm duy nhất, mà là hành trình trải nghiệm liền mạch giữa thời trang, ẩm thực và nghệ thuật. Tại đây, Routine kết hợp cùng loạt thương hiệu mang cá tính riêng như The 31, TEN ELEVEN, Victim of the Prime, Spoiled, Mamachéri, Very Nice Bracelet, waa, tạo nên một tổ hợp đa phong cách, đáp ứng nhiều gu thẩm mỹ khác nhau.

Xen kẽ giữa các gian hàng thời trang là những điểm dừng trải nghiệm như Là Việt Coffee, Lemoon Bakery, Italo, Hoa Thông Brewing Co., hay photobooth lưu giữ khoảnh khắc tại VN (+84) Memories. Mỗi thương hiệu hiện diện theo cách rất riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, tất cả tạo nên một dòng trải nghiệm thống nhất và đầy cảm xúc cho người ghé thăm.

Với không gian rộng lớn, hoạt động đa dạng và tinh thần sáng tạo xuyên suốt, Routine U Space 583 Sư Vạn Hạnh không chỉ là điểm đến mua sắm mới mà còn là nơi kết nối cộng đồng yêu thời trang. Ngày khai trương đã khép lại bằng những khoảnh khắc đáng nhớ, mở ra hành trình mới đầy cảm hứng cho khách hàng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm đường đến không gian trải nghiệm này qua bản đồ cửa hàng: https://maps.app.goo.gl/8dEHEg9FgZjXJiZd9

hoặc theo dõi website chính thức của Routine để cập nhật lịch sự kiện, bộ sưu tập và những hoạt động mới nhất.