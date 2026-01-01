Mùng 1/1: 3 chỗ trong nhà càng sáng càng dễ ở, làm ăn khấm khá

Mùng 1 đầu năm, ai cũng mong nhà cửa gọn gàng, không khí nhẹ nhàng để bước sang một năm mới suôn sẻ hơn. Nhưng có một chi tiết rất nhiều người bỏ qua, đó là ánh sáng trong nhà. Không cần sửa sang lớn, chỉ cần vài khu vực đủ sáng, đủ thoáng, là cảm giác sinh khí đã khác hẳn. Theo cả phong thủy lẫn thói quen sinh hoạt hiện đại, có 3 chỗ trong nhà càng sáng thì càng dễ tụ lộc, ở càng lâu càng thấy mọi thứ trôi chảy hơn.

1. Lối vào nhà, sáng là mở lối cho tiền bạc

Cửa ra vào được xem là nơi đón khí đầu tiên của ngôi nhà. Nhưng thực tế, rất nhiều nhà lại để khu vực này tối, hẹp, thậm chí lộn xộn giày dép, đồ linh tinh.

Khi bước vào nhà mà ánh sáng yếu, không gian nặng nề, cảm giác đầu tiên đã không thoải mái. Về lâu dài, điều này khiến sinh hoạt dễ bức bối, tâm trạng cũng khó thoáng.

Chỉ cần mùng 1 bạn bật đủ đèn khu vực cửa, lau sạch tay nắm, sắp xếp gọn giày dép, treo thêm một chiếc đèn ánh sáng ấm là đã khác ngay. Ánh sáng ở lối vào giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn, tạo cảm giác chào đón, từ đó cả người ở trong lẫn khách đến đều dễ chịu. Nhà sáng từ cửa, cũng giống như một năm mới mở đầu rõ ràng, minh bạch, dễ hút những điều tích cực hơn.

2. Khu vực sinh hoạt chung, sáng để giữ hòa khí và tài khí

Phòng khách hay khu sinh hoạt chung là nơi mọi người tụ họp nhiều nhất, cũng là nơi phản ánh rõ nhất “khí” của cả căn nhà. Nếu khu vực này tối, ánh sáng yếu hoặc chỉ có một nguồn sáng gắt, lâu dần sẽ tạo cảm giác mệt và nặng nề.

Ánh sáng tốt ở đây không cần quá chói, quan trọng là đều và đủ. Ban ngày nên tận dụng ánh sáng tự nhiên, mở rèm gọn gàng. Buổi tối có thể kết hợp đèn trần với đèn phụ để tạo cảm giác ấm áp. Khi phòng sinh hoạt chung sáng sủa, mọi người dễ ngồi lại với nhau hơn, nói chuyện thoải mái hơn. Mà nhà có tiếng cười, có sự gắn kết, thì tiền bạc và vận may cũng ít khi “đi lạc”. Nhiều người không để ý, nhưng những quyết định quan trọng về chi tiêu, làm ăn hay kế hoạch gia đình thường được nói ra ở chính không gian này. Sáng sủa thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

3. Góc bếp hoặc bàn ăn, sáng để giữ tiền ở lại

Bếp và bàn ăn gắn liền trực tiếp với chuyện ăn uống, chi tiêu hằng ngày. Một căn bếp tối, ẩm hoặc thiếu ánh sáng thường khiến việc nấu nướng trở nên nặng nề, dễ sinh cảm giác chán và chi tiêu thiếu kiểm soát.

Chỉ cần thêm đèn cho khu vực bếp, đặc biệt là chỗ nấu và bàn ăn, không gian sẽ khác hẳn. Ánh sáng đủ giúp nhìn thực phẩm rõ ràng, nấu nướng gọn gàng hơn, bữa ăn cũng có cảm giác ấm cúng hơn.

Gia đình ăn uống đàng hoàng, sinh hoạt đều đặn thì tiền bạc cũng dễ được quản lý tốt. Nhiều nhà không giàu nhanh, nhưng nhờ giữ được nếp sinh hoạt ổn định, nên của cải không thất thoát, càng sống càng dư dả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm