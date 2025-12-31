CLIP: Độc lạ nhà miền Tây, "gây lú" cho cả nước

Nhà ở miền Tây từ lâu đã gắn với hình ảnh rộng rãi, thoáng mát, nhiều khoảng trống và ưu tiên cảm giác sống thoải mái, gần gũi thiên nhiên. Thậm chí, có những ngôi nhà rộng đến mức người xem qua màn hình cũng phải đứng hình vài giây để định hình không gian. Căn nhà đang lan truyền trên TikTok sau đây là một ví dụ gây "lú" như vậy: quay một vòng là thấy sân, quay thêm vòng nữa vẫn là sân, rộng đến mức khó phân biệt đâu là phía trước, đâu là phía sau.

Ngôi nhà gây ấn tượng bởi diện tích sân vườn lớn, bao quanh là cây cối xanh mát. Các khoảng sân trước - sau và bên hông gần như hòa vào nhau, không phân tách cứng nhắc. Chính cách bố trí này khiến người xem có cảm giác như đang đi lạc trong một mê cung sân vườn, quay mãi vẫn chưa xác định được đâu mới là lối vào chính, đâu là sân sau quen thuộc như trong những ngôi nhà phố.

Sân nhà rộng thấy "ngợp"

Dẫn thẳng đến hành lang vào nhà. Hàng lang cũng to, rộng không kém sân nhà

Không gian trong nhà cũng mang tinh thần mở tương tự. Thay vì đóng kín bằng nhiều vách ngăn, các khu vực sinh hoạt được kết nối với nhau bằng lối đi mở. Nhờ vậy, ánh sáng và gió tự nhiên có thể len lỏi khắp nhà, tạo cảm giác mát mẻ ngay cả khi không cần quá nhiều thiết bị làm mát. Đây cũng là lý do vì sao trong video, gia chủ chia sẻ rằng "ở nhà sau mát hơn nên thích ở nhà sau nhất" - một chi tiết rất đặc trưng của nhà miền Tây.

Các không gian trong nhà nối nhau bằng lối đi mở

Bên trong nhà rộng bao la

Chính sự không phân ranh rõ ràng này lại tạo nên nét độc đáo cho căn nhà. Với người quen sống trong nhà phố chật hẹp, việc đi trong một ngôi nhà rộng rãi, thông nhau có thể khiến họ bối rối. Nhưng với nhịp sống miền Tây, đó lại là điều rất đỗi bình thường, khi người dân không quá quan trọng nội thất phải lấp đầy ngôi nhà mà ưu tiên nhà để đón gió, đón nắng, hòa mình với thiên nhiên xung quanh. Càng xây to, ở càng rộng, càng đã.

Không cần quá nhiều đồ đạc, người miền Tây ưu tiên không gian thoáng, rộng

Đi một vòng vẫn dẫn ra một khoảng sân lớn khác

Có lẽ cũng vì vậy mà đoạn video khiến nhiều người xem vừa thích thú, vừa "gây lú". Đa số mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về một ngôi nhà miền Tây thoải mái, rộng lớn mà vẫn mộc mạc vô cùng:

- Nhìn thích ghê luôn. Nhà quá rộng, có đám thì ta nói nó thoải mái, cô chú anh chị ở thoải mái lắm luôn.

- Quay một vòng không biết "tôi là ai, đây là đâu".

- Dọn dẹp lau chùi xong dáng đẹp hơn hẳn nhỉ. Mà cũng muốn có một căn như vậy.

- Nhà quá đẹp, quá rộng đúng chất miền Tây luôn.

- Ở nhà nhỏ quen rồi, nhìn nhà này mà "lú" ngang.

- Nhà mát quá, vậy mới đã cái nư. Ở trong như lạc vô mê cung vậy á.

Sân sau mát nhất, là nơi cả gia đình thường xuyên tụ tập

Không cần kiến trúc cầu kỳ hay thiết kế quá phức tạp, căn nhà trong video vẫn thu hút bởi cảm giác sống thoải mái, thoáng đãng và dễ chịu. Nếu có gây "lú", thì có lẽ ai cũng mong được "lú" trong một ngôi nhà "chill" như vậy.

Nguồn video: TikTok @beai200

