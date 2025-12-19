Người miền Tây dọn nhà đón Tết, cả nước rạo rực

Thời điểm cận Tết là lúc nhiều gia đình tranh thủ tổng vệ sinh, dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Việc dọn nhà vốn quen thuộc quanh năm, nhưng vào cuối năm thường được làm kỹ lưỡng và rộn ràng hơn hẳn. Chính vì vậy, trên mạng xã hội cũng xuất hiện ngày càng nhiều đoạn clip ghi lại không khí dọn nhà trước thềm năm mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Trên TikTok, một đoạn clip POV (Point of View: góc nhìn cá nhân) của cô gái ở miền Tây với nội dung dọn nhà đón Tết đã nhanh chóng hút gần 3 triệu lượt xem. Đoạn video gây ấn tượng nhờ không khí Tết rộn ràng từ nhạc nền cho đến cách quay gần gũi, đồng thời hé lộ không gian sống rộng rãi, thoáng đãng đặc trưng của nhiều gia đình miền Tây.

Clip POV dọn nhà đón Tết của cô gái ở miền Tây hút gần 3 triệu lượt xem trên TikTok

Đoạn clip chỉ dài 34 giây nhưng mang lại cảm giác rất chân thật và gần gũi, khiến người xem như được trực tiếp tham gia dọn dẹp cùng gia chủ miền Tây. Ngay từ những khung hình đầu, việc mở toang cửa chính, cửa sổ và kéo cao rèm mành cho thấy nhịp quen thuộc của công cuộc tổng vệ sinh cuối năm.

Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là khu vực phòng khách của gia đình xuất hiện khá nhiều rèm cửa. Đây cũng được xem là nét đặc trưng trong nhiều ngôi nhà miền Tây, nơi rèm không chỉ dùng cho phòng ngủ mà còn được bố trí ở phòng khách để chắn nắng gắt, giảm hơi nóng, hạn chế gió mạnh và giúp không gian sinh hoạt dễ chịu hơn trong điều kiện thời tiết nắng nhiều.

Xong xuôi các thao tác mở cửa, kéo rèm và bật đèn cho không gian sáng sủa, gia chủ miền Tây mới bắt đầu công việc lau dọn, quét nhà. Dù đoạn clip chỉ ghi lại một phần nhỏ trong quá trình dọn dẹp tất bật, nhưng chừng đó cũng đủ để người xem bị cuốn theo bởi không khí sinh hoạt quen thuộc, rất đời thường, đồng thời có dịp ngắm cận cảnh không gian sống rộng rãi, thoáng đãng của người dân vùng sông nước.

Phần bình luận của đoạn clip không chỉ rộn ràng không khí Tết, mà netizen còn không khỏi trầm trồ trước diện tích to rộng của những ngôi nhà miền Tây: - Công nhận nhà miền Tây rộng thật đấy - Dọn nhà mà ghép nhạc Tết vào nghe vui hẳn - Nôn nao Tết quá - Nhà rộng ghê, biết ngay nhà miền Tây - Đưa cho tui thì tới mùng 10 cũng chưa dọn xong cái nhà này - Y hệt cảnh mình dọn nhà đón Tết - Chưa gì đã thấy sắp đến Tết luôn rồi

TikTok @yoomeee